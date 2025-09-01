4 bảo tàng ở Hà Nội mở cửa miễn phí dịp 2/9

Dịp lễ 2/9, bốn bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc Phòng mở cửa miễn phí, đón người dân và du khách thập phương.

Hà Nội trở thành tâm điểm cả nước với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Tháng 9, du lịch Hà Nội dự báo "bùng nổ" khi dẫn đầu lượt tìm kiếm trên Booking.com, trong khi Agoda ghi nhận mức tăng 370% từ khách nội địa và 84% từ khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong dịp này, 4 bảo tàng ở Hà Nội mở cửa miễn phí, đón người dân cùng du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Sảnh chính của bảo tàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh lịch, hài hòa với ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Đinh Hà.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương | Thời gian mở cửa miễn phí: 30/8-2/9

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ miễn phí tham quan trong đợt nghỉ lễ 2/9.

Nằm trên diện tích hơn 386.000 m2 với 4 tầng nổi và một tầng hầm, bảo tàng được thiết kế với hệ thống trưng bày hiện đại.

Tại đây, công nghệ tiên tiến được ứng dụng như sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu, thuyết minh tự động audio guide, mã QR và hơn 60 video clip về các chiến dịch, trận đánh, nhân vật lịch sử.

Tầng một giới thiệu hàng nghìn hiện vật, phản ánh toàn diện lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, sự hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong đó, có bốn bảo vật quốc gia gồm 2 máy bay MIG‑21 (số hiệu 4324 và 5121), xe tăng T54‑B số hiệu 843 và bản đồ quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Được đánh giá là công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu của Thủ đô và quốc gia, bảo tàng không chỉ bảo tồn, phát huy tinh hoa di sản văn hóa quân sự dân tộc mà còn trở thành điểm đến nghiên cứu, học tập, tham quan cho người dân và du khách quốc tế.

Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút rất đông người đến để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác mỗi dịp 2/9. Ảnh: Việt Hùng.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 19 phố Ngọc Hà, phường Ba Đình | Thời gian mở cửa miễn phí: 1-2/9

Bảo tàng Hồ Chí Minh tọa lạc phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được khánh thành ngày 19/5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, mang kiến trúc gợi hình ảnh bông sen trắng - biểu tượng của sự giản dị, thanh cao.

Là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia, nơi đây trưng bày toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, với khối lượng hiện vật, tư liệu gốc phong phú, nhiều bản độc nhất vô nhị.

Không gian trưng bày được ví như cuốn bách khoa thư về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh sinh động di sản tinh thần mà Người để lại.

Nhân dịp 2/9, bảo tàng tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt như trưng bày chuyên đề 80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác, Mùa thu Độc lập, triển lãm tranh sơn dầu khổ lớn Mùa xuân độc lập tại không gian ngoài trời, khai mạc đúng dịp lễ 2/9.

Cơ sở 1 của bảo tàng tọa lạc tại số 1 phố Tràng Tiền. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Địa chỉ: Số 1 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm | Thời gian mở cửa miễn phí: 1-2/9

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tọa lạc ngay sau Nhà hát Lớn Hà Nội, là công trình văn hóa quan trọng nằm giữa trung tâm Thủ đô, gần nhiều di tích biểu tượng như Tháp Rùa, hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Bút Tháp.

Bảo tàng có 2 cơ sở: số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải, lưu giữ khoảng 200.000 hiện vật và tư liệu lịch sử - văn hóa.

Trong tương lai, bảo tàng sẽ được xây dựng mới tại Tây Hồ Tây, hướng tới quy mô hiện đại, tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Dịp Quốc khánh 2/9, bảo tàng trưng bày chuyên đề Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai tại cơ sở 216 Trần Quang Khải, từ ngày 22/8 đến hết tháng 12.

Du khách chụp ảnh bên trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, năm 2022. Ảnh: @motrenmay.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 66 phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình| Thời gian mở cửa miễn phí: 1-3/9

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được xây dựng từ thời Pháp thuộc, vốn là nơi ở và học tập của con gái các quan chức người Pháp trên toàn Đông Dương khi tới Hà Nội.

Năm 1966, Bảo tàng chính thức mở cửa, với tổng diện tích khuôn viên khoảng 4.737 m2, trong đó hơn 3.000 m2 dành cho trưng bày. Ngoài các phòng trưng bày thường xuyên, bảo tàng còn có không gian chuyên đề, khu sáng tạo cho trẻ em, cùng khu ẩm thực và đồ uống phục vụ khách tham quan.

Hiện nay, ngoài trụ sở chính trên phố Nguyễn Thái Học, Bảo tàng còn có cơ sở 2 tại Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa (Hà Nội), được trang bị hiện đại để bảo quản, phục chế tác phẩm và tổ chức các hội thảo khoa học trong nước, quốc tế.

Dịp lễ 2/9, bảo tàng tổ chức 2 triển lãm Những người con của Tổ quốc và Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.