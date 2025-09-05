4 kiểu bữa sáng nhiều người thường ăn nhưng hại đủ đường

Nhiều món ăn tiện lợi vào buổi sáng lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Ăn lâu dài không chỉ khiến cân nặng vượt kiểm soát mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Khi ăn bánh ngọt vào buổi sáng có thể khiến huyết áp tăng giảm liên tục. Ảnh: Freepik.

Một số món ăn thường xuất hiện trong bữa sáng, dù quen thuộc và tưởng chừng vô hại, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến cơ thể hấp thụ quá mức năng lượng rỗng, chất béo bão hòa hoặc các hợp chất có khả năng sinh ung thư. Về lâu dài, thói quen này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường type 2 hay ung thư, theo Sohu.

Quẩy, bánh rán

Vàng ruộm, giòn tan và thơm ngậy, quẩy hay bánh rán từ lâu đã là món khoái khẩu của nhiều người vào buổi sáng. Nhưng đằng sau sự ngon miệng đó là cả một "kho năng lượng rỗng" cùng chất béo chuyển hóa. Ăn thường xuyên không chỉ khiến cân nặng tăng vọt mà còn thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể, liên quan đến nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Nghiên cứu dịch tễ cho thấy người ăn bánh rán trên bốn lần mỗi tuần có nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn khoảng 22%. Chưa kể, nhiều hàng quán còn dùng lại dầu chiên nhiều lần, dễ sinh ra acrylamide, benzopyrene - những chất được biết đến là có khả năng gây ung thư.

Dưa muối với cháo trắng

Một bát cháo trắng nóng hổi đi kèm vài miếng dưa muối tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu ăn quá thường xuyên. Dưa muối chứa lượng nitrit đáng kể, còn cháo trắng khiến đường huyết dao động mạnh, năng lượng tăng nhanh rồi tụt nhanh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp nhóm thực phẩm muối chua vào diện 2A - có khả năng gây ung thư ở người. Khảo sát cũng ghi nhận, những gia đình có thói quen ăn mặn đối diện nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 3,5 lần so với nhóm ăn nhạt.

Xúc xích, lạp xưởng, thịt hộp

Tiện lợi, ngon miệng nhưng xúc xích, thịt hộp không hề an toàn nếu dùng thường xuyên. Các loại thịt chế biến sẵn khi qua nhiều công đoạn nướng, chiên, hun khói, sẽ sinh ra nitrosamine và hydrocarbon thơm đa vòng - những hợp chất có liên quan đến ung thư.

Một khảo sát dinh dưỡng năm 2022 tại Trung Quốc cho thấy người ăn xúc xích thường xuyên vào bữa sáng có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 17%, đồng thời dễ mắc thêm bệnh tim mạch.

Bánh ngọt, trà sữa, đồ uống nhiều đường

Một chiếc bánh ngọt hay cốc trà sữa vào buổi sáng có thể mang lại cảm giác nạp năng lượng tức thì, nhưng thực chất lại giống như một “quả bom nổ chậm” với sức khỏe. Khi đường huyết tăng vọt rồi nhanh chóng tụt xuống, cơ thể liên tục rơi vào trạng thái viêm và stress oxy hóa. Tình trạng này nếu lặp lại thường xuyên sẽ thúc đẩy kháng insulin, rối loạn lipid máu và tổn thương tế bào.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tổng lượng đường tự do không nên vượt quá 25 g/ngày, bởi việc lạm dụng đường từ thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn tới rối loạn chuyển hóa, tổn thương mạch máu và làm tăng nguy cơ ung thư trong dài hạn.

Ăn gì tốt cho sức khỏe?

Để bữa sáng thực sự lành mạnh, bạn không cần chuẩn bị cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian, quan trọng là biết cách chọn đúng thực phẩm và kết hợp hợp lý. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn sáng mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe về lâu dài.

Đủ đạm: trứng, sữa ít béo, sữa đậu nành không đường giúp đường huyết ổn định, cung cấp năng lượng bền.

Tinh bột hợp lý: kết hợp gạo trắng với ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, bắp, đậu để tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa.

Thêm rau củ, trái cây: vài lát dưa chuột, cà chua bi hay một quả táo nhỏ cũng giúp bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa.

Hạn chế đồ chế biến sẵn: xúc xích, thịt hộp, dưa muối nên được ăn với tần suất thấp, tuyệt đối không dùng làm bữa sáng thường xuyên.