4 lầm tưởng phổ biến về COPD

Nhiều người nghĩ rằng bệnh COPD chỉ ảnh hưởng đến phổi. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng có thể gây tổn thương nhiều cơ quan khác của cơ thể như xương, tim.

Phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nhóm các bệnh lý hô hấp tiến triển, chủ yếu gây ra tình trạng khó thở. Trong nhóm này, viêm phế quản mạn tính và khí phế thủng là hai dạng thường gặp nhất.

Sau đây là những quan niệm sai lầm xoay quanh bệnh COPD khiến việc chẩn đoán, điều trị khó khăn hơn.

COPD là "bản án tử hình"

Chia sẻ với Everyday Health, tiến sĩ Sandra Adams, bác sĩ chuyên khoa phổi và giáo sư y khoa tại UT Health ở San Antonio, cho biết người bệnh có thể sống chung rất lâu với COPD. "Đặc biệt là hiện nay chúng ta có nhiều liệu pháp giúp cải thiện cơ hội sống lâu hơn với COPD", chuyên gia này cho hay.

COPD không bao giờ khỏi hẳn, và đây là căn bệnh tiến triển; nhưng bà Adams nói rằng có thể kiểm soát được. Nó có thể khó khăn nhưng nếu hợp tác chặt chẽ với bác sĩ, tuân thủ kế hoạch điều trị, thực hiện một số thói quen như bỏ thuốc lá, tập thể dục, người bệnh sẽ thấy COPD không phải là "án tử hình" hay cuộc chiến hàng ngày.

COPD chỉ ảnh hưởng đến nam giới lớn tuổi

Do tỷ lệ hút thuốc lá cao ở nam giới, COPD được coi là căn bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới lớn tuổi.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy phụ nữ tử vong vì COPD nhiều hơn nam giới ở Mỹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Phổi Mỹ, năm 2021, có 72.727 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này so với 66.098 nam giới. Điều này một phần có thể là do phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá hơn và phổi nhỏ hơn.

Tiến sĩ Meilan King Han, Trưởng khoa Chăm sóc đặc biệt và Phổi tại Đại học Michigan Health ở Ann Arbor, đồng thời là người phát ngôn của Hiệp hội Phổi Mỹ, cho biết: "Hàng triệu phụ nữ mắc bệnh COPD, vì vậy, căn bệnh này không phân biệt giới tính".

COPD chỉ ảnh hưởng đến phổi

COPD có thể được phân loại là bệnh hô hấp, nhưng ảnh hưởng của nó có thể lan rộng ra toàn bộ cơ thể. Theo Viện Chất lượng và Hiệu quả Chăm sóc sức khỏe Mỹ, ở giai đoạn tiến triển, phổi có thể bị tổn thương nghiêm trọng và không còn cung cấp đủ oxy cho các bộ phận khác của cơ thể.

Tình trạng này có thể gây viêm toàn thân, ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn của cơ thể, dẫn đến các tình trạng như huyết áp cao, suy tim khi tim yếu đi. Nguy cơ đau tim và đột quỵ cũng tăng lên.

Hiệp hội Phổi Mỹ cảnh báo việc gắng sức nhiều hơn khi thở ở người mắc COPD có thể gây mất cơ, từ đó dẫn đến mệt mỏi và làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng nặng. Tình trạng thiếu oxy (thiếu oxy) do COPD cũng ảnh hưởng đến sức khỏe xương và làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Người mắc COPD cũng có thể bị trầm cảm và lo lắng nhiều hơn do căng thẳng khi phải đối phó với căn bệnh này.

COPD giống hen suyễn

Theo Medical News Today, mặc dù cả hai bệnh đều được coi là bệnh phổi tắc nghẽn, nhưng có một số điểm khác biệt giữa COPD và hen suyễn. Hen suyễn thường bắt đầu ở thời thơ ấu, liên quan đến dị ứng và các vấn đề về viêm. Trong khi đó, COPD thường bắt đầu ở độ tuổi 50 và liên quan đến hút thuốc.

COPD là bệnh về phế nang, chủ yếu là kết quả của tình trạng mất độ đàn hồi chủ yếu do hút thuốc. Hen suyễn là bệnh về đường thở, là kết quả của tình trạng viêm đường thở mạn tính.