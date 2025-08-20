4 lần nới visa trong 8 tháng của Việt Nam

Quyết định miễn visa cho công dân 12 nước châu Âu của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch, song vẫn cần áp dụng một số biện pháp để khách thỏa sức chi tiêu và lưu trú dài hạn.

Mở rộng hành lang visa là biện pháp tốt để kích cầu du lịch tại các nước. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Với mục tiêu đạt 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, nước ta thể hiện quyết tâm bằng cách giảm bớt rào cản hành chính cho nhiều quốc gia, trong đó, phần lớn là châu Âu.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam năm 2024, đây là thị trường có sức tăng trưởng mạnh và đóng góp đáng kể vào tổng lượng khách quốc tế tại Việt Nam, chỉ xếp sau châu Á.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, PGS.TS Phạm Hồng Long, Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cho biết động thái gia hạn số ngày lưu trú và miễn visa cho các nước châu Âu theo hình thức nhỏ giọt giúp tăng khả năng đón khách đến Việt Nam, đồng thời đảm bảo vấn đề an ninh trong tầm kiểm soát.

'Cuộc cách mạng' thị thực

Theo Cục Du lịch Quốc gia, chính sách thị thực của Việt Nam được xây dựng dựa trên 2 trụ cột chính là cấp thị thực điện tử (e-visa) và miễn thị thực đơn phương.

Từ đầu năm đến nay, nước ta đã 4 lần thực hiện động thái "mở cửa" đón khách Tây.

Lần đầu tiên là gia hạn miễn thị thực cho 3 nước Thụy Sĩ, Ba Lan và Cộng hòa Séc vào tháng 1.

Lần thứ 2 là vào tháng 3, khi Việt Nam gia hạn đơn phương miễn thị thực cho công dân 12 nước bao gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, theo nghị quyết số 44.

Lần thứ 3 là ngày 11/8. Nghị quyết số 229 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch mở cửa đón công dân 12 quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ đến khám phá đất nước hình chữ S.

Lần thứ 4 là chính sách miễn thị thực cho 6 nhóm cần ưu đãi nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, công bố ngày 8/8.

Du khách quốc tế trên chuyến tàu cao tốc khám phá Côn Đảo. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Tiến sĩ Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, việc miễn thị thực có thể sẽ giúp lượng khách từ nhóm này tăng rõ rệt trong mùa cao điểm tới, thậm chí là sang năm.

Trong dài hạn, nếu kết hợp mở rộng thị thực điện tử, tăng tần suất chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng bền vững từ thị trường châu Âu.

Điều này "hoàn toàn" khả thi nếu dựa vào khoảng cách và thống kê chi tiêu. Do vị trí địa lý khá xa nên khách từ thị trường Âu châu nói chung thường lưu trú dài (8-20 ngày cho hành trình du lịch châu Á), chi tiêu cao (1.500- 2.500 USD /chuyến) và ưu tiên trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, cùng các hoạt động bền vững.

Song, ông Long cho biết thêm ngoài những nước thuộc diện miễn thị thực, Việt Nam có thể mở rộng áp dụng chính sách cho quốc gia có quan điểm chính trị trung lập hoặc không đối lập với nước ta như châu Úc hoặc New Zealand.

"Hiện nay, việc đi lại qua biên giới các nước bằng đường bộ hoặc hàng không dễ dàng kiểm soát. Việt Nam cũng có thể ưu tiên cho quốc gia láng giềng để nâng cao khả năng đón khách", ông Long nói.

Bài toàn 'giữ chân' và 'móc hầu bao'

Chính phủ đặt viên gạch đầu tiên khi mở rộng cửa chào đón du khách nhà giàu, chi tiêu cao với thời hạn lưu trú lên đến 45 ngày cho công dân của nhiều quốc gia châu Âu. Con số này dài hơn so với một số nước ASEAN.

Trong khi đó, tạp chí Condé Nast Traveller nhận định 10-14 ngày là thời gian thích hợp để khám phá Việt Nam. Do đó, khung thời gian 45 ngày mang đến dư địa rộng rãi cho những chuyến khám phá sâu của du khách.

Emily Alva, du khách người Anh, thích thú xem múa rối nước tại Nhà hát Rồng Vàng (TP.HCM) hồi cuối tháng 5. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuy nhiên, việc làm thế nào để giữ chân khách, khuyến khích họ xem Việt Nam là một điểm lưu trú dài hạn, là chốn tiêu tiền cho các kỳ nghỉ dưỡng, thay vì chặng dừng ngắn trong hành trình vi vu là một bài toán không dễ.

Theo Tiến sĩ Pang, ngành du lịch Việt Nam nên phát triển sản phẩm chuyên sâu theo chủ đề và vùng miền, đào tạo hướng dẫn viên nói tiếng của các quốc gia châu Âu, phối hợp với kênh du lịch trực tuyến và đại lý du lịch châu Âu để đưa sản phẩm vào các kênh bán, cũng như nhấn mạnh sản phẩm du lịch bền vững như một tiêu chí cạnh tranh.

"Việt Nam cần phát triển gói sản phẩm cao cấp như du thuyền, golf, du lịch kết hợp với hoạt động hội nghị, hội thảo, khen thưởng, triển lãm (MICE), kết nối tour xuyên Việt và liên vùng (Việt Nam - Lào - Campuchia). Đồng thời, cần số hóa hành trình với đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán nhanh chóng và hỗ trợ điều hướng, nhằm tạo trải nghiệm tiện lợi và liền mạch cho du khách", ông Pang cho hay.

Trong khi đó, Thạc sĩ Hà Quách, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, lại cho rằng Việt Nam nên khai thác tối đa các lợi thế cạnh tranh như điểm đến an toàn, văn hóa, ẩm thực độc đáo, cảnh quan thiên nhiên đa dạng... gắn liền với chiến dịch truyền thông quốc tế, nhằm mở rộng lượng khách và nâng cao giá trị chi tiêu và sức cạnh tranh điểm đến.

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 980- 1.050 nghìn tỷ đồng , vươn đến mốc thu triệu tỷ đồng.