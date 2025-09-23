4 lộ trình 'đáng từng xu' ngắm mùa vàng Tây Bắc

Tour trọn gói từ các đơn vị lữ hành uy tín với giá cả phải chăng sẽ đưa du khách đi qua nhiều điểm ngắm lúa chín nổi tiếng của Tây Bắc và tận hưởng văn hóa dân tộc từng khu vực.

Tháng 9-10, Tây Bắc bước vào mùa lúa chín vàng, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, đặc biệt là các điểm đến như Mù Cang Chải, Sa Pa (Lào Cai), Hoàng Sù Phì (Hà Giang). Nếu khó đặt phòng vào thời khắc cao điểm hoặc lần đầu đi ngắm mùa vàng Tây Bắc, du khách có thể lựa chọn tour trọn gói để đảm bảo chất lượng chuyến đi.

Tri Thức - Znews gợi ý 4 tour ngắm mùa vàng Mù Cang Chải và Hoàng Su Phì với các tiêu chí như lịch trình đi qua nhiều điểm ngắm lúa nổi tiếng, giá cả phải chăng, nhiều hoạt động gắn với văn hóa địa phương và linh hoạt ngày khởi hành cho du khách xuất phát từ Hà Nội.

Tour Mù Cang Chải - Cốc Pài

Đơn vị: PYS Travel

PYS Travel Mức giá: 2,8-3,8 triệu đồng/người

Tour Mù Cang Chải (3 ngày 2 đêm) có giá 2,88 triệu đồng/người, gồm ăn sáng, trưa (nhà hàng địa phương) và chiều, khởi hành vào các ngày cuối tuần tháng 9 và đầu tháng 10.

Tour ghé qua các địa điểm nổi tiếng gồm xã Nghĩa Lộ, suối nước nóng Trạm Tấu, đèo Khau Phạ và các ruộng bậc thang nổi tiếng ở Mù Cang Chải như đồi Mâm xôi, Móng ngựa, Dế Xu Phình. Du khách chỉ ở Mù Cang Chải trong ngày, không nghỉ đêm. Hai đêm còn lại lưu trú tại Nghĩa Lộ và Trạm Tấu.

Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi - Cốc Pài - Bắc Hà (3 ngày 2 đêm) có giá 3,38 triệu đồng/người, bao gồm ăn sáng, trưa và tối, khởi hành từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10. Tour đưa du khách đến các điểm ngắm lúa đẹp nhất tại Hoàng Su Phì như Nậm Ty, Thông Nguyên, Bản Luốc, Bản Phùng, Nậm Hồng. Đặc biệt là ghé thăm vùng chè shan tuyết cổ thụ Phìn Hồ, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ và tham quan chợ Bắc Hà, dinh Hoàng A Tưởng.

Tour Tú Lệ - Hoàng Su Phì

Đơn vị: Vietravel

Vietravel Mức giá: 3-3,4 triệu đồng/người

Tour Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải giá 3,4 triệu đồng/người, khởi hành từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10. Điểm nhấn tour là đưa khách ngắm ruộng bậc thang Tú Lệ, Mù Cang Chải, đồi Mâm Xôi, tham quan động Tiên Nữ kỳ ảo, vườn quốc gia Xuân Sơn, thăm vườn chè Long Cốc chìm trong sương và khám phá bản Lấp, giao lưu văn hóa với người Mường.

Với tour này, du khách có một đêm ở Nghĩa Lộ và một đêm ở Mù Cang Chải. Ngoài ra, các bữa ăn trong tour là đặc sản địa phương. Trên đường đến Nghĩa Lộ, du khách được ngắm thêm đồng lúa Mường Lò của người Thái.

Tour Hoàng Su Phì (3 ngày 2 đêm) ngắm lúa chín khởi hành cuối tháng 9 với giá 3 triệu đồng/ người. Du khách có một đêm ở homestay tại Hoàng Su Phì và một đêm ở phường Hà Giang (TP Hà Giang cũ).

Tour Mù Cang Chải - Sa Pa

Đơn vị: Ivivu.com

Ivivu.com Mức giá: 1,9-3,8 triệu đồng/người

Tour Hà Nội - Mù Cang Chải - Rừng Trúc - đồi Móng Ngựa (2 ngày 1 đêm) mùa lúa chín giá 1,9 triệu đồng/người, khởi hành vào cuối tháng 9, đi kèm hướng dẫn viên, lưu trú tại homestay sàn cộng đồng của người địa phương và photo tour.

Ngày đầu tiên, tour sẽ đến Mường Lò, đèo Khau Phạ và ngắm bản Lìm Mông, Lìm Thái từ trên cao vào mùa lúa chín. Cuối ngày dừng chân tại đồi Mâm Xôi, biểu tượng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha. Ngày thứ 2 du khách check-in rừng trúc Mồ Dề, tiếp tục hành trình đến đồi Móng Ngựa (bản Sáng Nhù) - nơi nổi bật với ruộng bậc thang hình bán nguyệt. Bữa trưa được chiêu đãi tại Tú Lệ với đặc sản cá suối và xôi nếp nổi tiếng.

Tour Hà Nội - hồ Thác Bà - Mù Cang Chải (3 ngày 2 đêm) giá 3,8 triệu đồng/người, khởi hành cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Tour gồm nhiều hoạt động như du ngoạn hồ Thác Bà, "săn" ảnh tại đồi Móng Ngựa và Mâm Xôi, ghé Tú Lệ mua đặc sản cốm xanh, check-in đèo Khau Phạ... Trong tour này, du khách được nghỉ ngơi tại homestay bản Thái và trải nghiệm ẩm thực núi rừng.

Tour Sa Pa - Mù Cang Chải

Đơn vị: CMC Tourist

CMC Tourist Mức giá: 3,5 triệu đồng/người

Tour Sa Pa - Mù Cang Chải xuất phát từ Hà Nội, khởi hành vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 và kéo dài 4 ngày 3 đêm. Tour sẽ đưa du khách chinh phục đèo Khau Phạ, ngắm ruộng bậc thang Tú Lệ, check-in mùa vàng tại các điểm như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình và ăn trưa giữa biển lúa vàng.

Ngày thứ 2 bắt đầu di chuyển về Sa Pa, trên đường đi có thể dừng ở đèo Ô Quy Hồ ngắm hoàng hôn. Ngày thứ 3 diễn ra các hoạt động như đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, tham quan quảng trường Sa Pa, thăm bản Cát Cát. Ngày cuối cùng là thời gian đi chợ phiên mua đặc sản làm quà. Trong tour, du khách được lưu trú tại homestay có view rừng núi.