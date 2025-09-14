4 lời khuyên hiệu trưởng Đại học Ngoại thương gửi tân cử nhân

Theo hiệu trưởng Đại học Ngoại thương, bất kỳ con đường sự nghiệp nào tạo ra giá trị cho đều đáng trân quý, và hành trình để đạt được thành tựu trên con đường đó cần nhiều nỗ lực và công sức.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương, trong lễ tốt nghiệp đợt 2/2025. Ảnh: FTU.

Ngày 14/9, Đại học Ngoại Thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 cho hơn 2.000 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy (khóa 60 và các khóa bổ sung) tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Trong đó, trên 20% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc. Bên cạnh đó, các em còn gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khoá, phục vụ cộng đồng cũng như tại các sân chơi chuyên môn và năng khiếu trong nước và quốc tế.

28 tân cử nhân đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa và 23 sinh viên tiêu biểu được trường trao giấy khen.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của khóa sinh viên đặc biệt khi bốn năm trước, các em phải dự lễ khai giảng online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với vai trò của người đi trước, cô Hương chia sẻ với các tân cử nhân rằng bất kỳ con đường sự nghiệp nào tạo ra giá trị cho cuộc sống đều đáng trân quý, và hành trình để đạt được thành tựu trên con đường đó cần rất nhiều nỗ lực và công sức.

Vị hiệu trưởng nhắn nhủ bốn điều tới các tân cử nhân. Thứ nhất, các em hãy dám ước mơ và hiểu rõ ước mơ của mình. Chỉ khi đó, các em mới có đủ dũng khí dấn thân, đối mặt với thử thách và biết mình sẽ đi đến đâu trên hành trình trưởng thành.

Thứ hai, các em hãy dành sự lắng nghe mỗi khi có thể. Bởi lẽ, lắng nghe không chỉ là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất, mà còn là con đường giúp chúng ta nhận được sự yêu thương và xây dựng một hệ sinh thái phát triển cá nhân hiệu quả.

Thứ ba, các em cũng đừng quá lo lắng với con đường mà mình đã lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn; hãy luôn tin vào bản thân, vào khả năng đương đầu với mọi thử thách và giữ một tinh thần vững vàng để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong đời.

Thứ tư, các em hãy biết chấp nhận và học hỏi từ sự thất bại, để trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu của cuộc đời.

"Với sáu giá trị cốt lõi của người Ngoại thương, bao gồm sáng tạo và xuất sắc, bản lĩnh và trách nhiệm, đa dạng và hòa hợp, cô tin các em đã tích lũy đủ phẩm chất để vững vàng bước vào cuộc sống.

Các em sẽ có đủ tự tin và quyết đoán, đủ mạnh mẽ và kiên cường, đủ khiêm nhường và cầu thị, đủ trách nhiệm và lòng nhân ái để dấn thân, để từng bước đạt được những dấu mốc đáng tự hào trong cuộc đời của mình", cô Hương tin tưởng.

2.034 sinh viên Đại học Ngoại thương tốt nghiệp đợt 2 năm 2025. Ảnh: FTU.

Đại diện các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, sinh viên Nguyễn Thị Kim Oanh, thủ khoa tốt nghiệp chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.

Gửi lời tới các tân cử nhân, Oanh cho rằng lễ tốt nghiệp khép lại bốn năm thanh xuân, nhưng cũng mở ra cánh cửa cho hành trình mới rộng hơn, nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng nhiều thách thức hơn.

"Chúng ta hãy cùng nhau giữ sự chính trực, khát khao học hỏi, học tập suốt đời và giữ tinh thần phụng sự cộng đồng", Oanh nhấn mạnh.

Đại học Ngoại thương là trường đại học công lập hàng đầu của Việt Nam cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ.

Hàng năm, Đại học Ngoại thương luôn thuộc nhóm trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi cao nhất. Hồi tháng 4, ở lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2025, 32,4% sinh viên đạt kết quả loại xuất sắc, 47% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi.