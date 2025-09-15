4 mẹo để trẻ bướng bỉnh nghe lời ngay lập tức

1. Kỹ thuật XYZ: Nguyên tắc của kỹ thuật này rất đơn giản - khi có một tình huống cụ thể (X) và con có một hành động không phù hợp (Y), cha mẹ sẽ chia sẻ cảm xúc của mình (Z). Chẳng hạn, thay vì nói "Con không bao giờ giúp mẹ", câu nói chuẩn XYZ sẽ là "Khi mẹ yêu cầu con dọn bàn nhưng con lại đi vào phòng, mẹ cảm thấy như vô hình và không được tôn trọng". Ảnh: Pexels.

Cách giao tiếp này không nhắm vào bản thân đứa trẻ mà tập trung vào hành vi. Bằng cách gọi tên cụ thể tình huống, hành động và cảm xúc, cha mẹ giúp con nhận ra vấn đề một cách rõ ràng và dễ dàng thay đổi hơn, đồng thời tránh được phản ứng bướng bỉnh thường thấy ở trẻ. Ảnh: Pexels.

2. Kỹ thuật "bánh kẹp": Để góp ý mà không làm tổn thương tâm lý trẻ, các bậc phụ huynh có thể áp dụng kỹ thuật "bánh kẹp". Phương pháp này rất đơn giản, bắt đầu bằng một lời khen, sau đó lồng ghép góp ý vào giữa và kết thúc bằng sự động viên. Chẳng hạn, bạn có thể nói với con "Mẹ thấy con rất cố gắng trong học tập. Nếu biết lập kế hoạch trước, con sẽ làm tốt hơn nữa. Con hãy tự hào về những gì mình đã làm được và tiếp tục phát huy nhé!". Ảnh: Pexels.

Cách nói chuyện này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được ghi nhận, mà còn giúp chúng tiếp nhận lời khuyên một cách tích cực. Thông qua đó, trẻ hiểu rằng chúng luôn được yêu thương vô điều kiện, ngay cả khi hành vi hay cách làm của chúng cần được điều chỉnh. Ảnh: Pexels.

4. Sử dụng sự hài hước và nói ngôn ngữ của trẻ: Đôi khi, một chút hài hước pha lẫn ngôn ngữ của trẻ có thể phá vỡ sự căng thẳng và khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, thay vì nghiêm mặt nói “Con dọn đồ chơi ngay!”, cha mẹ có thể dùng giọng robot và nói “Hệ thống phát hiện một căn phòng bừa bộn. Đề nghị robot tí hon hành động ngay!”, hoặc bạn có thể tổ chức cuộc thi xem ai dọn nhanh hơn. Ảnh: Pexels.

5. Hãy để trẻ làm chủ: Để trẻ có tinh thần tự giác, cha mẹ nên khuyến khích con tham gia vào việc đặt ra các quy tắc chung, từ lịch trình sinh hoạt, phân chia việc nhà cho đến thời gian đi ngủ. Khi được tự lựa chọn, trẻ sẽ cảm thấy có trách nhiệm với kế hoạch đã đề ra, từ đó nghiêm túc thực hiện hơn. Hãy nhớ rằng mục tiêu của phụ huynh không phải là xây dựng sự hoàn hảo cho con cái, mà là sự tiến bộ của trẻ và thấu hiểu của cha mẹ. Ảnh: Pexels.

