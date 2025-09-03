4 nhóm bệnh trẻ dễ mắc mùa tựu trường

Thời điểm tựu trường cũng là lúc nhiều bệnh hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng… dễ lây lan trong môi trường lớp học.

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ mắc vào mùa tựu trường. Ảnh: Khương Nguyễn.

Mỗi mùa tựu trường, trẻ lại bước vào môi trường học tập đông đúc, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Đây cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm dễ dàng lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học hành.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, đưa ra những khuyến cáo giúp phụ huynh phòng ngừa cho con em mình. Theo bác sĩ Khôi, có 4 nhóm bệnh mà cha mẹ cần đặc biệt lưu ý:

Thứ nhất là các bệnh lý hô hấp, chủ yếu do siêu vi gây ra và lây truyền qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, gồm cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản và cả Covid-19 vốn vẫn còn lưu hành.

Thứ hai là các bệnh lý tiêu hóa, thường xuất hiện khi trẻ dùng chung vật dụng, thức ăn, nước uống. Hậu quả có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp hoặc tay chân miệng (bệnh lây qua dịch tiết từ nước bọt, phân).

Thứ ba là nhóm bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng ngừa như bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella hay thủy đậu. Nguy cơ vẫn còn vì nhiều trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ.

Các bệnh do thói quen vệ sinh kém, chẳng hạn nhiễm ký sinh trùng đường ruột hay viêm kết mạc do dùng chung khăn, chậu rửa.

Để bảo vệ trẻ, bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo phụ huynh chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa:

Tiêm ngừa đầy đủ theo lịch

Cho trẻ ăn chín uống sôi

Bổ sung dinh dưỡng cân đối

Tập cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Khi đến nơi đông người, trẻ nên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi, phụ huynh cần báo ngay cho giáo viên để xử trí kịp thời, tránh lây lan trong lớp học.

Trường hợp trẻ xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị đúng cách.