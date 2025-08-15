4 resort chữa lành, 'miễn phí cả thế giới' cuối hè

Không tính phí đồ uống, dịch vụ spa, sân thể thao... là cách một số đơn vị lưu trú sử dụng nhằm kích cầu du lịch cuối hè.

Bước vào thời điểm lập thu, sắp tới là lễ Quốc Khánh, nhu cầu vi vu của người dân chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù mùa cao điểm hè vừa qua.

Đáng chú ý, 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9 phổ rộng dọc hình chữ S, tập trung vào khu vực biển miền Trung như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, cao nguyên như Đà Lạt đến Phú Quốc. Trong đó, Hà Nội vẫn là tâm điểm du lịch ở khu vực miền Bắc dịp này, theo Booking.com.

Thấu hiểu nhu cầu vi vu của du khách cũng như mong muốn một chuyến nghỉ thư thả về tinh thần và "nhẹ ví", Tri Thức - Znews gửi đến bạn 5 điểm nghỉ dưỡng tại một số địa danh nổi tiếng bậc nhất cả nước với nhiều ưu đãi, hoạt động miễn phí, phù hợp cho những chuyến đi thong dong cuối hè và kỳ du lịch sắp tới.

Renaissance Hoi An Resort & Spa

Địa chỉ: Cửa Đại, Hội An

Cửa Đại, Hội An Giá phòng: 2,6-3,1 triệu đồng/phòng/đêm

Renaissance Hoi An Resort & Spa sở hữu vị trí đắc địa khi nằm cạnh biển Cửa Đại, một trong số địa danh nổi tiếng bậc nhất Hội An (Đà Nẵng).

Khu nghỉ dưỡng ven biển cung cấp cho du khách nhiều tiện ích chẳng hạn hồ bơi vô cực, khu spa thư giãn, điểm vui chơi cho trẻ em, phòng thể dục và 2 sân tennis cỡ lớn.

Đáng chú ý, vào thời điểm cuối hè, cơ sở lưu trú tổ chức buổi workshop về cà phê miễn phí dành cho khách vào thứ 2, 6 mỗi tuần. Thêm nữa, bạn có thể vừa ngắm hoàng hôn vừa nhâm nhi thỏa thích 2 loại cocktail trong tuần là Hoi An punch Bowl và hibicus cocktails. Đó là chưa kể dụng cụ phục vụ hoạt động ngoài trời không tính phí khác như xe đạp, sân tennis và vợt.

Alma Resort Cam Ranh

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, Khánh Hòa

Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, Khánh Hòa Giá phòng: 6,4-29,9 triệu đồng/phòng/đêm (tùy dịch vụ khách lựa chọn).

580 dãy phòng và biệt thự nằm tại vịnh Cam Ranh đưa Alma Resort Cam Ranh trở thành điểm nghỉ dưỡng lớn bậc nhất trong khu vực, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Theo đại diện đơn vị trên, khu nghỉ dưỡng được thiết kế cho tệp khách gia đình lưu trú dài ngày. Do đó, mức giá phòng sẽ bao gồm một số hoặc toàn bộ hoạt động vui chơi, giải trí, dao động 6,4-29,9 triệu đồng.

Một số dịch vụ được sử dụng thỏa thích bao gồm công viên nước, câu lạc bộ trẻ em (dưới 10 tuổi, có nhân viên giám sát), điểm vui chơi dành riêng cho thanh thiếu niên, bảo tàng khoa học, nhà hát ngoài trời...

The Anam Mui Ne

Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiều, phường Mũi Né, Lâm Đồng.

Nguyễn Đình Chiều, phường Mũi Né, Lâm Đồng. Giá phòng: 4,7-20 triệu đồng/phòng/đêm.

Theo đuổi phong cách Đông Dương (Indochine), The Anam Mui Ne phảng phất vẻ đẹp cổ điển thời Pháp thuộc và nét mạnh mẽ từ văn hóa Chăm. Nệm Sealy (Mỹ), drap trải giường từ Ireland, kem dưỡng thể Elle Spa Paris... thể hiện sự yêu chiều khách hàng.

Vào thời điểm lập thu, khu nghỉ dưỡng tổ chức lớp học làm bánh pizza miễn phí cho du khách nhí vào chiều thứ 7 hàng tuần.

Ngoài ra, liệu pháp chuông xoay Himalaya cổ xưa không đồng vào chiều thứ 2-5 mỗi tuần giúp du khách thanh lọc cơ thể, chìm đắm trong âm thanh chữa lành sau thời gian làm việc mỏi mệt.

Azerai La Residence

Địa chỉ: Lê Lợi, Huế

Lê Lợi, Huế Giá phòng: 3,5-19,5 triệu đồng/phòng/đêm.

Cái nóng của mùa hè không giảm vẻ đẹp lãng mạn của Huế. Trái tim văn hóa của Việt Nam là nơi du khách có thể cảm nhận sự lắng đọng của lịch sử qua thời gian. Azerai La Residence là một trong điểm nghỉ dưỡng hiếm hoi ở Huế đáp ứng được điều này, bên cạnh công năng lưu trú.

Tiền thân là dinh thự của Khâm sứ Pháp, xây dựng từ năm 1930, tòa nhà được trang trí theo phong cách Art Deco.

Vào dịp hè, đơn vị không những ưu đãi dành cho người Việt, người nước ngoài sống tại Việt Nam, khách từ thị trường châu Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản… đều có thể tận hưởng đặc quyền như miễn phí sử dụng phòng xông hơi khô và ướt, nâng hạng phòng miễn phí (tùy theo tình trạng phòng), nhận phòng sớm từ 11h và trả phòng trễ lúc 16h.