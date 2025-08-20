4 resort 'né đông' dịp 2/9

Tri Thức - Znews gửi đến bạn 4 điểm dừng chân "thoát phố" dịp Quốc khánh 2/9, mang đến trải nghiệm sang trọng từ lưu trú đến ẩm thực.

Người dân nước Việt Nam sắp chào đón dịp lễ Quốc khánh 2/9 hùng tráng với loạt sự kiện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội. Trước đó, một số đại lý du lịch trực tuyến (OTA) ghi nhận Thủ đô sẽ là tâm điểm của cả nước dịp này khi lượng tìm kiếm đặt phòng tăng cao.

Ở một diễn biến khác, thị trường vẫn chứng kiến nhu cầu vi vu tại nhiều điểm đến khác như tuyến biển miền Trung, Phú Quốc... Nắm bắt mối quan tâm trên, Thi Thức - Znews gửi đến quý độc giả 4 địa điểm nghỉ dưỡng hạng sang mang đến trải nghiệm trọn vẹn bên gia đình, bạn bè và người thân.

Xem pháo hoa góc cận ngày Quốc khánh

Địa điểm gợi ý : La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton

: La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton Địa chỉ: Phú Quốc (An Giang)

Nằm ở trung tâm khu "thị trấn Địa Trung Hải" phía Nam đảo, khu nghỉ dưỡng nằm giữa những dãy nhà nhiều màu sắc.

Vào dịp lễ 2/9, vị trí của La Festa trở thành điểm ngắm pháo hoa đắc địa. Không cần rời khỏi resort, các cặp đôi có thể cùng nhau ngồi trên ban công, ly rượu vang trên tay, ngước nhìn những chùm pháo rực sáng bung nở trên nền trời đêm.

Ngoài ra, bạn có thể thuởng thức ẩm thực Italy tại nhà hàng Mare. Đầu bếp Simone truyền tải tinh thần món ăn từ "đất nước hình chiếc ủng" đến người dân, du khách Việt Nam, kết hợp với nguyên liệu địa phương, trong không gian sang trọng lấy cảm hứng từ kiến trúc miền Amalfi.

Trải nghiệm sâu lắng với thiên nhiên

Địa điểm gợi ý : InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Địa chỉ: Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

"Viên ngọc ẩn" nằm tại bán đảo Sơn Trà mở ra một hành trình thư thái, sâu lắng gắn kết con người với thiên nhiên hoang dã.

Đối với những du khách yêu cây cỏ, đam mê du lịch nghỉ dưỡng, khu lưu trú là điểm dừng chân thích hợp cho bạn thong dong ngắm hệ sinh thái đa tầng, hương lá ẩm, tiếng chim hót, các vườn hữu cơ xanh mát.

Khắp khu nghỉ dưỡng, chủ đề khỉ thắp lên sắc màu vui tươi từ trò chơi và thủ công ở Planet Trekkers, hương chuối ngọt ngào trong cocktail, kem và món tráng miệng tại L_O_N_G Bar, rạp phim "vị chuối" độc đáo, hay lớp “Monkey Yoga” đưa người tập vào nhịp thở của rừng.

Với người mê văn hóa, Digital Tour mới đưa khách dạo phố cổ Hội An, hay khám phá Vườn Tượng APEC với 21 tác phẩm phản chiếu bản sắc từng quốc gia thành viên.

Thưởng thức ẩm thực Địa Trung Hải

Địa điểm gợi ý : nhà hàng Pink Pearl by Olivier E. (JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay)

: nhà hàng Pink Pearl by Olivier E. (JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay) Địa chỉ: Phú Quốc (An Giang)

Tọa lạc trong biệt thự hồng bên bờ biển, Pink Pearl by Olivier E từng là "tổ ấm" hư cấu của quý bà Madame Pearl Collins, một nữ danh xã hội thời Gatsby.

Dịp 2/9, nhà hàng chào đón thực khách với phong cách ẩm thực Pháp - Địa Trung Hải của đầu bếp Olivier Elzer với thực đơn 5 món và 7 món mới. Các món trong set menu lần này tôn vinh sản vật tự nhiên và mùa vụ từ nông dân, ngư dân địa phương, kết hợp nguyên liệu nhập khẩu tuyển chọn, đưa hương vị sang trọng của French Riviera đến với bờ biển nguyên sơ của đảo.

Điểm nhấn trong thực đơn là bào ngư Phú Quốc nướng kiểu Rossini, hòa quyện truffle và gan ngỗng, hay thăn bò Wagyu A5 Nhật Bản ăn kèm khoai tây giòn và sốt vang Pomerol. Bữa tiệc khép lại với kiệt tác tráng miệng socola Marou hương lài - lời tôn vinh tinh tế dành cho cacao Việt Nam.

Ngoài ra, du khách đã có thể bắt đầu hành trình ẩm thực đầy cảm hứng tại "ngôi làng học thuật" JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay độc đáo bên bờ đảo ngọc với gói ưu đãi "Easy Escape", giảm đến 20% khi lưu trú từ 3 đêm trở lên.

Công viên nước dành cho du khách nhí

Địa điểm gợi ý : Radisson Blu Resort Cam Ranh

: Radisson Blu Resort Cam Ranh Địa chỉ: Cam Ranh (Khánh Hòa)

Radisson Blu Resort Cam Ranh nằm dọc bãi Dài thanh bình, chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 10 phút và cách TP.HCM chưa đầy một giờ bay, thuận tiện cho những gia đình muốn "thoát phố" mà không mất nhiều thời gian di chuyển.

Tất cả phòng và villa đều hướng biển, ban công kính rộng để cả nhà cùng ngắm bình minh hay hoàng hôn mà không cần rời phòng. Thiết kế tối giản, màu trung tính tạo cảm giác dễ chịu, phù hợp mọi lứa tuổi.

Điểm nghỉ dưỡng cung cấp nhiều hoạt động cho cả gia đình. Cha mẹ có thể bắt đầu ngày mới bằng chạy bộ hoặc đạp xe trên lối dạo ven biển, sau đó thư giãn tại spa hay tắm nắng bên bể bơi dài.

Trẻ nhỏ được vui chơi tại câu lạc bộ trẻ em chơi vận động, trong khi thanh thiếu niên và người lớn có thể chèo SUP, kayak hoặc chơi bóng chuyền bãi biển.

Đặc biệt, công viên nước "Rainforest" của khu nghỉ dưỡng toạ lạc trên diện tích 4.480 m2, được bao quanh bởi không gian xanh mát, mô phỏng một khu rừng nhiệt đới thực thụ, là điểm vui chơi phù hợp cho các bé.