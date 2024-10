4 resort Việt Nam lọt top tốt nhất thế giới

Tại hạng mục Khu vực châu Á, Việt Nam có 4 đại diện lọt bảng xếp hạng resort tốt nhất thế giới năm 2024, theo tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler.

Việt Nam có 4 đại diện lọt top khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới năm 2024 tại châu Á do Condé Nast Traveler bình chọn. Ảnh: I.D.S.P.R.

Ngày 1/10, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố bảng xếp hạng khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới năm 2024 (The best resorts in the World 2024). Trong đó, 4 resort tại Việt Nam có tên trong danh sách.

Cụ thể, tại hạng mục Khu vực châu Á, có 4 khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam lọt top 15. Với 96,88/100 điểm, Anantara Quy Nhon Villas xếp hạng thứ 4 của danh sách, vượt qua nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng khác ở châu Á như Suján Sher Bagh (Ranthambhore, Ấn Độ) hạng 5 và The Datai Langkawi (Malaysia) hạng 6.

Đi vào hoạt động từ 12/2018, Anantara Quy Nhon Villas là một trong những khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đẹp nhất Việt Nam, tọa lạc tại ví trị đắc địa cầu Bãi Dại, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.

Khu resort sở hữu 25 biệt thự với mức giá dao động 10 triệu - 45 triệu đồng/đêm, được đánh giá điểm đến lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng và khám phá văn hóa địa phương.

Anantara Quy Nhon Villas là resort tại Việt Nam xếp hạng cao nhất trong danh sách "The best resorts in the World 2024" của Condé Nast Traveler. Ảnh: A.Q.N.V.

Ngoài ra, thêm 3 đại diện khác của Việt Nam cũng lọt top, đó là Zannier Hotels Bãi San Hô xếp thứ 8 (95.25/100 điểm), Salinda Resort Phu Quoc Island xếp thứ 14 (90.88/100 điểm) và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort xếp thứ 15 (87.57/100 điểm).

Tọa lạc tại Hòa Thạnh, Sông Cầu, Phú Yên trên một khu vườn rộng 98 ha Zannier Hotels Bãi San Hô là khu nghỉ dưỡng hạng nhất đi vào hoạt động từ 1/12/2020. Với 73 biệt thự độc lập cùng mức giá phòng dao động từ 10 triệu đồng/đêm, khu nghỉ dưỡng mang đến trải nghiệm cùng không gian sang trọng và dịch vụ chu đáo.

Trong khi đó, Salinda Resort Phu Quoc Island tọa lạc tại Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khu nghỉ dưỡng có 121 phòng nghỉ sang trọng, suite và biệt thự được thiết kế theo phong cách đương đại với mức giá dao động từ 5 triệu đồng/đêm.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, nơi tỷ phú Bill Gates lưu trú trong chuyến du lịch Việt Nam hồi tháng 3, cũng có mặt trong bảng xếp hạng. Ảnh: I.D.S.P.R.

Ngoài ra, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đi vào hoạt động từ 6/2012. Nằm trên diện tích 39 ha tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), khu nghỉ dưỡng bao gồm 201 phòng được thiết kế ẩn mình trong rừng nguyên sinh với mức giá dao động 10 triệu - 130 triệu đồng/đêm.

Những khu nghỉ dưỡng Việt Nam lọt danh sách "The best resorts in the World 2024" không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ xuất sắc mà còn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sự phong phú của văn hóa ẩm thực địa phương.

Điều này chứng minh nỗ lực đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế, thu hút ngày càng nhiều du khách khám phá và trải nghiệm.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là khu nghỉ dưỡng Ceylon Tea Trails ở Sri Lanka với 98.02 điểm. Tại top 15 châu Á, ngoài Việt Nam với 4 đại diện, Ấn Độ có 5 resort lọt top trong bảng xếp hạng này.