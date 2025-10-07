4 thế hệ MC Đường lên đỉnh Olympia cùng xuất hiện gây sốt

Khoảnh khắc 2 MC Olympia “đời đầu” là nhà báo Tạ Bích Loan và BTV Lưu Minh Vũ xuất hiện trên cùng sân khấu với bộ đôi dẫn dắt chương trình hiện tại khiến nhiều khán giả thích thú.

Chương trình kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia phát sóng lúc 21h30 ngày 18/10. Trước đó, nhiều hoạt động được hé lộ.

Trên fanpage chương trình, hình ảnh 4 thế hệ MC - gồm 2 MC kỳ cựu là nhà báo Tạ Bích Loan, BTV Lưu Minh Vũ và bộ đôi hiện tại MC Ngọc Huy, Khánh Vy - cùng xuất hiện khiến nhiều người thích thú.

“Một khoảnh khắc đặc biệt, nơi ký ức và hiện tại gặp nhau - chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả”, ban biên tập Olympia bật mí.

Dưới bài đăng, hàng nghìn tài khoản “thả tim”, đồng thời mong ngóng sự xuất hiện của những MC Olympia mình mến mộ như nhà báo Tùng Chi, Diệp Chi…

4 thế hệ MC Olympia xuất hiện cùng nhau khiến khán giả thích thú. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Đường lên đỉnh Olympia là gameshow có tuổi đời lớn nhất VTV với 25 năm phát sóng đến nay. Trong chặng đường đó, có tất cả 17 người đảm nhận vị trí MC của Olympia. Mỗi người một phong cách và mang lại dấu ấn riêng cho khán giả.

Nhà báo Tạ Bích Loan là người đầu tiên dẫn dắt Olympia từ năm 1999 và giữ vị trí này cho đến trận chung kết mùa 1 vào tháng 3/2000. Trong 5 năm đầu, chị đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình.

Với lối trò chuyện thông minh, sắc sảo, Tạ Bích Loan là một trong những MC Olympia được yêu thích nhất. Chị cũng là người xây dựng kịch bản, đưa ra ý tưởng về “vòng nguyệt quế”- phần thưởng dành cho những nhà vô địch mỗi mùa.

Sau này, Tạ Bích Loan gắn bó với nhiều chương trình khác của VTV như Người đương thời, Khởi nghiệp. Nữ nhà báo nắm giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3 cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 12/2024 ở tuổi 56.

Sau nhà báo Tạ Bích Loan, vị trí MC Olympia năm thứ 2 được giao lại cho BTV Lưu Minh Vũ và Nguyễn Tùng Chi. Hình ảnh nam MC trẻ trung, lém lỉnh và luôn khuấy động không khí trường quay là những điều khán giả ấn tượng về Lưu Minh Vũ. Anh còn tiếp tục dẫn dắt chương trình năm 4 và 5.

Gần đây nhất, Lưu Minh Vũ được biết đến là Phó trưởng phòng Trò chơi và Gặp gỡ 1, thuộc Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí VTV3. Ở vai trò MC, tên tuổi của anh còn gắn với chương trình nổi tiếng Hãy chọn giá đúng.

Kể từ Olympia năm thứ 22, MC Trần Khánh Vy thay đàn chị Diệp Chi "cầm trịch" chương trình cùng MC Trần Ngọc Huy. Cả hai được khán giả yêu mến bởi lối dẫn trẻ trung, hài hước.

Trong đó, Ngọc Huy là nam MC gắn bó lâu nhất với Olympia (tính đến nay là 12 năm), đảm nhận nhiều vị trí, từ biên tập viên, phụ dẫn đến dẫn chính. Vì tính cách “mặn”, nam BTV còn được đặt biệt danh là “thánh troll”, “vựa muối” của Olympia.

Khánh Vy là gương mặt trẻ nhất từng đảm nhận vai trò MC Olympia. Trước đó, nữ BTV sinh năm 1999 quen thuộc với người hâm mộ các chương trình kiến thức của VTV7 như IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Bên cạnh gương mặt xinh xắn, cô được khen có lối dẫn trẻ trung, giàu năng lượng.

MC Ngọc Huy từng nhận xét về bạn đồng dẫn của mình rằng Khánh Vy là MC tài năng, đặc biệt rất giàu năng lượng khiến anh nhiều lần phải ngỡ ngàng.