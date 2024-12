4 TikToker xin lỗi Lê Tuấn Khang

Sau khi bị chỉ trích là lên clip "cà khịa" TikToker Lê Tuấn Khang, 4 TikToker bao gồm Diệp Lê, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ và Khiết Đan đều phải lên tiếng xin lỗi.

Diệp Lê đăng bài xin lỗi Tuấn Khang và khán giả.

Tối 1/12, Diệp Lê (tên thật Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992) đăng bài xin lỗi trên trang Facebook có hơn 300.000 người theo dõi.

"Lời đầu tiên, Diệp Lê xin phép được gửi lời xin lỗi đến bạn Lê Tuấn Khang vì đã nhắc đến tên của bạn, gây ảnh hưởng đến bạn và phiền lòng đến quý vị khán giả yêu mến Khang. Diệp cũng xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì những ồn ào vừa qua. Và gửi lời xin lỗi đến các bạn theo dõi Diệp, vì đã khiến mọi người hoang mang, thất vọng", cô viết.

TikToker này thừa nhận vài ngày trước đã xuất hiện trong một đoạn video gây tranh cãi. Cụ thể, clip có sự xuất hiện của hội bạn TikToker 4 người gồm Diệp Lê, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ và Khiết Đan. Cả 4 được cho có lời lẽ "cà khịa", "đá đểu" những người theo dõi TikToker Lê Tuấn Khang, sau khi Tuấn Khang và Khiết Đan được chú ý sau sự cố trao giải của TikTok Awards Vietnam 2024.

Trong tối 1/12, hai TikToker Gon Pink (Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 1999) và Dương Quốc Mỹ cũng đăng bài xin lỗi.

Khiết Đan, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ xin lỗi.

"Sau nhiều ngày dành thời gian nhìn nhận lại câu chuyện và tiếp nhận những bình luận và góp ý từ mọi người, thì hôm nay Gon nghĩ mình cần phải gửi lời xin lỗi đến bạn Lê Tuấn Khang và tất cả quý khán giả khi đã ít nhiều khiến mọi người phiền lòng vì những điều lẽ ra không nên xảy ra. Đây sẽ là bài học lớn để Gon phải cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn và hành động của mình", Gon Pink cho biết trong thư xin lỗi viết tay đăng trên kênh TikTok 3,3 triệu follower.

Cô cho biết mình "chưa từng có ý 'khịa' cộng đồng mạng hay bất kỳ cá nhân nào, mà chỉ đơn giản là khịa và chọc chính người bạn của mình bằng những bình luận mà bạn ấy nhận được nhiều thôi". "Gon đã sai khi thiếu thấu đáo để phân tích và lường trước được nội dung video lại dễ gây hiểu lầm để kịp thời khuyên răn, ngăn cản bạn mình", TikToker này viết.

Còn trên trang TikTok gần 700.000 follower, Dương Quốc Mỹ gửi lời xin lỗi đến Lê Tuấn Khang và các bạn yêu mến Khang vì "phần nào vô tình đã gây phiền hà đến Khang và các bạn trong thời gian qua".

Trước đó, ngày 28/11, TikToker Khiết Đan (Nguyễn Hoài Bảo, sinh năm 2001) cũng xin lỗi Lê Tuấn Khang vì vô tình tạo ra ồn ào. Khiết Đan phủ nhận ý kiến cho rằng mình "khịa" hoặc cố tình gây phiền hà cho Tuấn Khang.

Lê Tuấn Khang bị nhắc tên trong drama của hội bạn TikToker của Khiết Đan.

Tại TikTok Awards 2024, khi trao giải hạng mục Entertainment Creator of the Year (Nhà sáng tạo giải trí của năm), TikToker Lê Tuấn Khang được xướng tên chiến thắng, nhưng hình ảnh hiển thị trên màn hình của chương trình lại là Khiết Đan. Sự cố khiến dân mạng tranh luận, so sánh nội dung kênh cũng sự độ nổi tiếng của hai TikToker này.

Trong khi Tuấn Khang giữ thái độ im lặng, Khiết Đan đăng clip với Diệp Lê, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ vào ngày 27/11, trong đó liên tục nhắc: "3-4 năm nay lướt TikTok không biết Khiết Đan là ai".

Đặc biệt, Diệp Lê còn nói: "Chị biết Lê Tuấn Khang thôi à. Qua vụ đó mới biết Khiết Đan đó".

Nhiều ý kiến chỉ trích thái độ, hành động được cho là "đáp trả" của nhóm 4 TikToker. Lượng người follower của Khiết Đan, Diệp Lê, Gon Pink, Dương Quốc Mỹ giảm nhanh chóng. Ngược lại, kênh TikTok của Tuấn Khang tăng nhanh người theo dõi, đã vượt mốc 10 triệu follower.

Một số người thậm chí kêu gọi tẩy chay các nhãn hàng hợp tác với 4 TikToker gây tranh cãi. Các bài đăng của họ đều nhận phẫn nộ, bình luận tiêu cực sau sự cố. Phiên livestream hôm 29/11 của Diệp Lê còn bị dân mạng tràn vào thả phẫn nộ, yêu cầu cô "xuống live".