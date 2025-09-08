43 năm tù cho 3 bị cáo nước ngoài giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ngãi vừa tuyên phạt 3 bị cáo người Trung Quốc tổng cộng 43 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Huang Jie Cheng (19 tuổi), Gan Ying (18 tuổi) và Luo Shen Jun (17 tuổi, cùng quê Quảng Tây, Trung Quốc) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 và “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đến khoảng 3h ngày 27/7/2024, cả 3 cùng lên xe taxi mang biển kiểm soát 14A – 325.xx do anh N.V.H. (48 tuổi, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để vào phía Nam (Việt Nam).

Các bị cáo cùng bàn bạc và đưa ra phương thức dùng áo siết cổ và dùng cục pin sạc dự phòng đánh ngất anh H. để lấy xe ôtô, điều khiển quay trở lại tỉnh Quảng Ninh.

Đến khoảng 18h cùng ngày (27/7/2024), lợi dụng lúc anh H. đi gọi đồ ăn tối tại một quán cơm thuộc địa phận huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) thì các bị cáo phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người.

Khoảng 1h sau, khi anh H. điều khiển xe từ trong cây xăng ra đường Quốc lộ, các bị cáo đã thực hiện hành vi siết cổ anh H. như kế hoạch đã được bàn bạc trước đó. Sau khi anh H. ngất xỉu, bị cáo Huang Jie Cheng điều khiển xe đến đoạn đường vắng gần đó, vứt anh H. xuống đường khiến anh H. tử vong.

Sau đó, 3 tiếp tục điều khiển xe quay ngược ra Bắc, trên đường đi, Luo Shen Jun lấy 2 chiếc điện thoại của anh H. vứt ra đường để tránh bị theo dõi vị trí qua định vị từ điện thoại, đồng thời lấy số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 Nhân dân tệ.

Chiếc xe taxi mà 3 bị cáo đã cướp.

Khi cả 3 đi đến đoạn đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, 3 bị cáo không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Bị cáo Luo Shen Jun 9 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt mà bị cáo Luo Shen Jun phải thi hành cho 2 tội danh trên là 13 năm. Bị cáo Gan Ying 8 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt mà bị cáo Gan Ying phải thi hành cho 2 tội danh trên là 11 năm tù. Tổng cộng hình phạt 43 năm tù cho cả 3 bị cáo.