5 bí quyết giúp bạn chạy tốt hơn

Theo các chuyên gia, chạy bộ đúng kỹ thuật không chỉ giúp tăng sức bền mà còn phòng được các chấn thương xương khớp.

Tư thế chạy bộ đúng giúp hạn chế tối đa chấn thương. Ảnh: Freepik.

Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, chỉ cần một đôi giày là có thể bắt đầu. Tuy nhiên, để chạy bền, hạn chế chấn thương và tận hưởng trọn vẹn lợi ích, bạn vẫn cần chú ý đến kỹ thuật và một vài nguyên tắc cơ bản.

Theo Anthony Blazevich, Giáo sư Cơ sinh học, Đại học Edith Cowan, những lưu ý nhỏ về cách đặt chân, sải bước hay giữ dáng người có thể tạo nên khác biệt lớn trên đường chạy.

Bước tiếp đất quyết định tải lực

Ở phần bàn chân, mỗi người có một cách tiếp đất khác nhau. Có người chạm gót trước, có người lại dồn lực vào mũi bàn chân. Nếu tiếp đất bằng gót, áp lực sẽ dồn nhiều hơn lên khớp gối; còn nếu tiếp mũi, bắp chân và gân Achilles phải gánh nhiều tải hơn.

Với những ai hay đau ở các vùng này, việc thay đổi thói quen tiếp đất có thể hữu ích. Tuy nhiên, với cơ thể khỏe mạnh, chưa có bằng chứng rõ ràng rằng cách nào tốt hơn hẳn. Khi chạy nhanh, cơ thể cũng sẽ tự nhiên nghiêng về mũi chân nhiều hơn, đặc biệt trong các quãng bứt tốc.

Đôi chân giữ nhịp mượt, tránh chấn thương

Đôi chân giữ vai trò trung tâm, quyết định sự nhịp nhàng của bước chạy. Hãy cố gắng tiếp đất thật êm, hạn chế xoay vặn để tránh gây căng thẳng cho khớp gối và cổ chân. Đừng bật nhảy quá cao, bởi một đường chạy mượt, quỹ đạo thấp sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giảm lực va đập.

Nếu cảm thấy đau hay khó chịu, bạn có thể rút ngắn bước chạy để giảm áp lực. Khi tăng tốc, hãy co gối nhiều hơn và đưa bàn chân lên cao hơn, nhờ đó chân sẽ quăng về phía trước nhanh, gọn và mạnh mẽ hơn.

Giữ đôi tay thăng bằng

Đôi tay tưởng chừng ít quan trọng nhưng lại là “bộ phận giảm xóc” tự nhiên. Khi chạy chậm, cánh tay giúp giữ thăng bằng, hấp thụ những va chạm nhỏ, nhất là trên địa hình gồ ghề. Hãy giữ vai thả lỏng, khuỷu tay gập vừa phải để tiết kiệm sức. Khi bước vào giai đoạn tăng tốc, tay phải hoạt động mạnh mẽ hơn, vung dứt khoát để ổn định toàn bộ cơ thể, đồng thời hỗ trợ tăng tốc hiệu quả.

Dáng chạy ổn định

Thân người cũng cần được chú ý. Với nhịp chạy chậm, bạn chỉ cần giữ thẳng và hơi nghiêng nhẹ về phía trước. Khi muốn bứt tốc, hãy ngả người nhiều hơn, cách này giúp tăng tốc nhanh chóng mà không cần sử dụng quá nhiều lực cơ bắp. Với những ai có vấn đề về đầu gối, việc hơi nghiêng về trước cũng giúp giảm đáng kể áp lực lên khớp.

Giữ thăng bằng đầu

Cuối cùng là phần đầu, bộ phận giữ vai trò cân bằng cho toàn thân. Đừng cúi xuống nhìn chân vì sẽ nhanh chóng khiến bạn mỏi cổ và mất thăng bằng. Hãy giữ đầu ở tư thế tự nhiên, mắt hướng về phía trước. Khi chạy thong thả, tầm nhìn có thể hướng ra đường chân trời. Còn khi tăng tốc, hãy nhìn cách trước mặt khoảng 20 mét để giữ dáng chạy ổn định.