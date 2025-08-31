5 ca ghép gan liên tiếp trong 1 tuần, bác sĩ có chia sẻ xúc động

Tuần cuối tháng 8 này, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu 5 bệnh nhân suy gan cấp, ung thư gan.

Các bác sĩ tiến hành ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân N.H.V.

Chỉ trong một tuần cuối tháng 8, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống. Đây là số ca ghép nhiều nhất trong một tuần mà bệnh viện từng thực hiện.

Con trai 19 tuổi hiến gan cho cha

Với chàng trai 19 tuổi tên N.H.N. (Bắc Ninh), quyết định hiến gan cho cha là lựa chọn không chút do dự. Anh N.H.V. (cha của N.H.N.) thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày không cải thiện.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tại đây được điều trị kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương 2 lần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được thay huyết tương vào ngày 22/8, điều trị tích cực. Anh V. đã hôn mê và chỉ còn 36 giờ đếm ngược để được ghép gan.

"Lúc đó rất gấp, em và mọi thành viên trong gia đình đi làm các xét nghiệm, tuy nhiên chỉ có em và mẹ phù hợp, tương thích. Nhưng em không muốn mẹ hiến gan vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng. Và em không chần chừ, ký giấy đồng ý hiến tặng một phần gan cho bố", N.H.N. chia sẻ.

Ngày 24/8, ca ghép gan khẩn cấp đã được thực hiện thành công. Người cha tỉnh lại, còn cậu con trai thì thở phào nhẹ nhõm vì đã giữ được bố bên mình.

Sức khỏe của người hiến và người nhận của các ca ghép đều hồi phục tốt.

Một câu chuyện khác đến từ bệnh nhân 60 tuổi, ở Ninh Bình. Ông từng phẫu thuật ung thư gan cách đây 2 năm, nhưng bệnh tái phát ở phần gan còn lại. Đây là ca ghép đầy thách thức do dính sau mổ cũ và mạch máu, đường mật đã bị cắt bỏ. Dù vậy, ca mổ vẫn thành công, mang lại cơ hội sống thứ hai cho ông.

Nỗ lực thầm lặng trong phòng mổ

Theo Trung tá, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, việc tiến hành 5 ca ghép gan liên tiếp trong 1 tuần đòi hỏi không chỉ kỹ thuật chuyên môn cao mà còn sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều khoa: từ điều phối hiến tạng, gây mê, hồi sức cho đến chăm sóc hậu phẫu.

"Không gì quý giá hơn khoảnh khắc chứng kiến bệnh nhân hồi sinh sau khi từng ở ranh giới sống - chết. Với chúng tôi, đó là món quà vô giá trong nghề thầy thuốc", PGS Quang nói.

Điểm đặc biệt trong cả 5 ca ghép là gan hiến đều được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi - một trong những kỹ thuật khó nhất trong ngoại khoa gan mật. So với mổ mở, kỹ thuật này ít xâm lấn hơn, giúp người hiến giảm đau, hồi phục nhanh và đảm bảo thẩm mỹ.

Từ ca đầu tiên năm 2021 đến nay, bệnh viện này đã thực hiện hơn 90 trường hợp lấy gan bằng nội soi. Trên thế giới chỉ có một số ít các Trung tâm Gan mật và Ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.

Sau hơn 8 năm triển khai, Bệnh viện 108 hiện là trung tâm có số ca ghép gan từ người hiến sống nhiều nhất Đông Nam Á. Nơi đây thực hiện nhiều loại hình ghép gan phức tạp: ghép gan cấp cứu, ghép bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép, hỗ trợ ghép gan ở người nhận, cho cả người lớn và trẻ em.