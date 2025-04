5 chiến sĩ gây chú ý: Tự hào khi đứng trong đội hình diễu binh 30/4

Rơ Lan Hưng (sinh năm 2005) - đứng thứ 2 từ phải sang - thuộc khối nam sĩ quan Công an TP.HCM. Anh hiện là học viên năm 2 ngành Trinh sát An ninh, Cao đẳng An ninh nhân dân 1. Điểm nổi bật của Lan Hưng là làn da nổi bật và nụ cười có sức hút. Anh từng gây sốt với clip hát trong giờ giải lao với đồng đội. Ảnh: NVCC.