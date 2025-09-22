5 dấu hiệu của người vờ thông minh

1. Họ sử dụng từ ngữ đao to búa lớn: Mục tiêu của giao tiếp là truyền tải thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả. Tuy nhiên, những người giả vờ thông minh lại không quan tâm đến điều đó. Họ dùng những từ ngữ hoa mỹ, phức tạp và thuật ngữ chuyên ngành như một vũ khí để tạo ra vỏ bọc thông thái. Mục đích duy nhất của họ là khiến người khác tin rằng họ giỏi, dù thực tế không phải vậy. Ảnh: Phương Lâm.

2. Thường đặt câu hỏi đánh đố: Những người giả vờ thông minh thường cố tình đặt ra những câu hỏi hóc búa để khiến người khác bối rối. Họ không thực sự tìm kiếm câu trả lời mà chỉ muốn chứng minh rằng mình "trên cơ" người đối diện. Họ thường dùng những từ ngữ phức tạp, dẫn chứng rối rắm và hay viện dẫn những tri thức cao siêu mà chính họ cũng chưa chắc đã hiểu tường tận. Mục đích không phải để chia sẻ hiểu biết, mà là để che giấu sự thiếu tự tin và nỗi lo sợ bị người khác phát hiện ra sự nông cạn của mìn. Ảnh: Phương Lâm.

3. Khoe khoang: Những người này thường thích phô bày kiến thức của mình một cách cố ý, như thể đó là cách duy nhất để chứng minh sự thông minh. Tuy nhiên, khi đối diện với các bài kiểm tra thực tế, kết quả của họ lại không hề tương xứng. Sự bất nhất này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ đang giả vờ thông minh. Ảnh: Phương Lâm.

4. Không thể nói sâu về chi tiết: Những người giả vờ thông minh chỉ có thể đưa ra những lời khuyên chung chung, hiển nhiên. Nhưng khi bạn hỏi đến những chi tiết nhỏ, họ sẽ lúng túng và không thể giải thích cặn kẽ. Đó là lý do Elon Musk thường yêu cầu ứng viên kể về vấn đề khó khăn nhất mà họ từng giải quyết và cách họ đã làm. Musk tin rằng những người thực sự giải quyết được vấn đề sẽ nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Ngược lại, những người chỉ giả vờ sẽ nhanh chóng bối rối và không thể trả lời. Ảnh: Pexels.

5. Họ cảm thấy bị đe dọa bởi người giỏi hơn : Những người thực sự thông minh luôn yêu thích và tìm kiếm cơ hội để học hỏi từ những người giỏi hơn mình. Đối với họ, đó là cơ hội để trao đổi ý tưởng và cùng nhau phát triển. Ngược lại, người giả vờ thông minh lại cảm thấy bị đe dọa bởi những người thực sự tài giỏi. Họ sợ bị lu mờ và lo lắng sự giả tạo của mình sẽ bị vạch trần. Ảnh: Pexels.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.