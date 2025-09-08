5 dấu hiệu ở chân tiết lộ bệnh nhiều người không nghĩ tới

Những biểu hiện tưởng chừng nhỏ như đau gót, lạnh bàn chân hay chuột rút có thể là “tín hiệu sớm” của nhiều vấn đề y khoa.

Đôi chân có thể phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Mỗi ngày chúng ta đều bước đi, vận động, nhưng hiếm khi dành thời gian để nhìn kỹ đôi chân của mình. Thực ra, những thay đổi nhỏ ở bàn chân lại có thể là tín hiệu báo sớm cho sức khỏe toàn thân. Theo Tân Hoa Xã, nếu thấy xuất hiện 5 biểu hiện sau, bạn nên chú ý nhiều hơn.

Đau gót chân

Nguyên nhân gây đau gót chân hay gặp nhất là viêm cân gan chân - tình trạng phần mô dưới lòng bàn chân bị viêm do đứng lâu, đi nhiều, thừa cân hoặc mang giày dép không phù hợp. Ngoài ra, một số bệnh lý xương khớp như viêm cột sống dính khớp, viêm khớp phản ứng thậm chí cũng khởi phát từ dấu hiệu này.

Khi có dấu hiệu đau gót chân, bạn nên nghỉ ngơi, chườm lạnh, chọn giày có độ nâng đỡ tốt. Nếu đau dai dẳng trên 2 tuần hoặc đau ngay cả khi nghỉ ngơi, bạn nên đi khám để sớm có phương pháp điều trị phù hợp.

Chân nứt nẻ

Khô nứt xuất hiện vào mùa lạnh hay khi ma sát nhiều thường không đáng lo. Nhưng nếu chăm sóc đầy đủ mà tình trạng vẫn lặp lại, có thể do nấm da, thiếu vitamin A/E, suy giáp hoặc tiểu đường. Nếu chân thường xuyên nứt nẻ dù đã chăm sóc kỹ, bạn nên ngâm chân với nước ấm, thoa kem dưỡng ẩm chứa urê, vaseline, mang tất cotton. Nếu chân nứt nẻ kèm ngứa, bong tróc da, hãy đi khám để kiểm tra nấm.

Bàn chân thường xuyên lạnh

Trời lạnh khiến bàn chân lạnh là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu trong môi trường ấm áp mà bàn chân vẫn thường xuyên lạnh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuần hoàn máu ở chi dưới kém hiệu quả. Nguyên nhân thường gặp gồm thiếu máu, suy giáp hoặc rối loạn thần kinh thực vật ảnh hưởng đến điều hòa mạch máu.

Để cải thiện, việc duy trì vận động thể lực thường xuyên giúp tăng cường tuần hoàn, giữ ấm chi dưới và tránh các yếu tố gây co mạch như hút thuốc lá... là rất quan trọng. Nếu kèm theo các dấu hiệu bất thường như da bàn chân tái nhợt hoặc tím tái, cảm giác tê bì, đau bắp chân khi đi bộ, người bệnh cần được thăm khám để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Mùi hôi ở chân

Nguyên nhân chính gây mùi hôi ở chân là sự kết hợp giữa mồ hôi và vi khuẩn trên da. Khi bàn chân thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt, môi trường này cũng trở thành điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.

Các chuyên gia khuyến nghị nên vệ sinh và lau khô chân mỗi ngày, đặc biệt là ở kẽ ngón; thay tất thường xuyên và ưu tiên loại có khả năng thấm hút tốt; giữ giày dép khô thoáng; có thể sử dụng thêm bột hút ẩm hoặc sản phẩm khử mùi hỗ trợ. Nếu xuất hiện kèm theo triệu chứng ngứa, nổi mụn nước hoặc bong tróc da, nhiều khả năng đã có nấm da chân và cần được điều trị chuyên biệt.

Chuột rút bàn chân

Chuột rút bàn chân có thể xuất hiện do mệt mỏi, tiếp xúc lạnh hoặc mất cân bằng điện giải (thiếu canxi, magie, kali). Trong một số trường hợp, đây cũng là biểu hiện của tuần hoàn máu kém hay bệnh lý thần kinh. Phụ nữ mang thai và người lớn tuổi là nhóm thường gặp tình trạng này nhiều hơn.

Khi cơn chuột rút xảy ra, bạn có thể giảm khó chịu bằng cách nhẹ nhàng duỗi bàn chân ngược chiều co rút, kết hợp xoa bóp cơ để thư giãn. Việc giữ ấm bàn chân, duy trì chế độ ăn cân đối với các thực phẩm giàu khoáng chất như sữa, các loại đậu, chuối, rau xanh sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả hơn.