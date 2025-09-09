5 điều cần cân nhắc trước khi thuê gia sư cho con

1. Xác định mục tiêu học tập của con: Hãy tự hỏi con bạn đang cần vượt qua kỳ thi hay thực sự muốn tiếp thu kiến thức? Cha mẹ có thể đặt cả hai mục tiêu này cho con, nhưng theo chuyên gia, hãy ưu tiên việc tiếp thu kiến thức. Bởi lẽ, việc thuê gia sư để đạt mục tiêu hiệu suất có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu trẻ chỉ chăm chăm ôn luyện để vượt qua một kỳ thi, các em có thể sẽ gặp thất bại khi phải đối mặt với những thử thách tiếp theo trong học tập và sự nghiệp sau này.

2. Quan sát phương pháp dạy của gia sư: Một buổi học kèm hiệu quả không đơn thuần là việc gia sư truyền đạt kiến thức. Điều quan trọng là học sinh phải tích cực tham gia vào quá trình này, chứ không chỉ ngồi nghe một cách thụ động. Một số dấu hiệu cho thấy gia sư có phương pháp dạy tốt là tập trung vào tư duy, không chỉ đáp án; biến sai lầm thành bài học; dạy trẻ cách tự giải quyết vấn đề; tạo cho học sinh thói quen suy nghĩ độc lập.

3. Đừng quên các lựa chọn miễn phí: Đừng vì suy nghĩ "tiền nào của nấy" mà bỏ qua các lựa chọn miễn phí. Ví dụ, cha mẹ có thể tìm đến các khóa học chất lượng trên mạng, sự hỗ trợ từ chính các giáo viên sau giờ học, hoặc các thư viện nơi có nhiều tài liệu học tập bổ ích... Điều quan trọng không phải là chi phí mà là sự phù hợp và chất lượng.

4. Làm gương và đồng hành cùng con tại nhà: Nếu con bạn gặp khó khăn với việc đọc, hãy cùng con đọc sách, tạp chí mỗi ngày. Nếu con gặp vấn đề với việc học tiếng Anh hoặc viết lách, bạn có thể hướng dẫn hoặc thậm chí cùng con học và viết. Quan trọng là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi con cảm thấy an toàn khi đặt câu hỏi, mắc lỗi và được động viên kịp thời. Dù chỉ 15-30 phút mỗi ngày, sự hiện diện và kiên nhẫn của cha mẹ có thể tạo nên sự khác biệt lớn ở trẻ.

5. Giữ kỳ vọng ở mức hợp lý: Dù hữu ích, việc học thêm cũng chỉ hỗ trợ được ở một mức độ nhất định. Ví dụ, kiến thức chuyên sâu của gia sư có thể giúp trẻ tiến bộ, nhưng cũng có những trường hợp không mang lại sự thay đổi rõ rệt. Thậm chí, kinh nghiệm của gia sư đôi khi lại có tác động tiêu cực đến người học. Vì vậy, cha mẹ không nên kỳ vọng chỉ cần thuê gia sư giỏi là con sẽ học giỏi. Mỗi đứa trẻ có tốc độ và cách tiếp thu riêng, và việc học cần có thời gian, sự kiên trì và sự hỗ trợ đồng đều từ nhiều phía.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.