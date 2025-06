5 điều cha mẹ thông minh làm giúp con thành công vượt trội

Bà Susan Dominus, giáo sư tại Đại học Yale, biên tập viên của Tạp chí New York Times (Mỹ),luôn bị hấp dẫn bởi những gia đình có con cái đạt được thành tựu xuất sắc. Bà đặt câu hỏi những bậc cha mẹ này đã làm gì khác biệt để trao quyền cho con? Các nhà nghiên cứu đã khám phá được điều gì về những phương pháp hỗ trợ giúp trẻ thành công? Để viết cuốn sách The Family Dynamic: A Journey Into the Mystery of Sibling Success, bà Dominus đã trò chuyện với hàng chục phụ huynh có con đạt thành tích cao và phỏng vấn hơn 100 chuyên gia. Dưới đây là những điều bà nhận thấy có sức thuyết phục nhất cho câu hỏi của mình.