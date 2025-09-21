5 điều quan trọng cần biết về nhiệt miệng

Thiếu hụt dinh dưỡng là nguyên nhân dễ gặp gây ra nhiệt miệng thường xuyên, đặc biệt, vitamin B12, sắt và axit folic đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tế bào niêm mạc.

Nhiệt miệng là vấn đề rất thường gặp trong cuộc sống của chúng ta. Bệnh đem lại sự khó chịu trong sinh hoạt cũng như giảm sự ngon miệng.

Do đó, việc hiểu rõ về yếu tố nguy cơ gây bệnh, cảnh giác với những căn bệnh có thể mắc phải khi có dấu hiệu nhiệt miệng để kịp thời chữa trị là rất quan trọng.

Nhiệt miệng là gì?

Nhiệt miệng là hiện tượng bên trong khoang miệng xuất hiện các vết loét nhỏ, nông, màu trắng hoặc vàng. Những vết loét này thường gây đau, khó chịu khi ăn uống hoặc nói chuyện.

Người bị nhiệt miệng thường có biểu hiện:

- Trong khoang miệng có vết loét nhỏ màu trắng hoặc vàng, viền đỏ.

- Đau rát ở vết loét

- Có thể sốt nhẹ, sưng hạch cổ hoặc nướu.

Nhiệt miệng tái phát do đâu?

Thiếu hụt dinh dưỡng

Thiếu hụt dinh dưỡng là nguyên nhân dễ gặp gây ra nhiệt miệng thường xuyên. Đặc biệt, vitamin B12, sắt và axit folic đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tế bào niêm mạc, hỗ trợ quá trình tái tạo và chữa lành vết thương. Khi các thành phần này bị thiếu hụt sẽ rất dễ sinh ra tình trạng suy yếu và tổn thương niêm mạc miệng.

Hệ miễn dịch suy giảm

Hệ miễn dịch chính là hàng rào bảo vệ để các tác nhân bên ngoài khó xâm nhập vào cơ thể. Sự suy giảm của hệ miễn dịch sẽ khiến cơ thể yếu đi và các tác nhân gây hại sẽ có cơ hội tấn công, gây nhiệt miệng.

Bệnh nhân mắc bệnh tự miễn bị rối loạn hệ miễn dịch. Nhiệt miệng thường xuyên là do đâu trong trường hợp này có thể hiểu rằng khi miễn dịch bị rối loạn, cơ thể sẽ tự tấn công tế bào niêm mạc miệng từ đó sinh ra các vết loét miệng.

Ngoài ra, một số loại thuốc ức chế miễn dịch được dùng để điều trị bệnh mạn tính hoặc sau phẫu thuật cấy ghép cũng có thể khiến khả năng tự bảo vệ của cơ thể bị suy giảm, dẫn đến tình trạng nhiệt miệng.

Căng thẳng tinh thần

Căng thẳng, lo lắng là những yếu tố tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và gây nhiệt miệng. Khi thường xuyên trải qua căng thẳng, hệ thần kinh trung ương sẽ kích thích tuyến thượng thận sản xuất hormone cortisol để điều tiết. Nếu cortisol được sản xuất quá mức có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm và làm suy yếu hệ miễn dịch, dẫn đến nguy cơ bị nhiệt miệng.

Căng thẳng còn khiến cho thói quen sinh hoạt hàng ngày bị thay đổi như thiếu ngủ, ăn uống kém chất lượng,... tăng nguy cơ mắc bệnh lý tiêu hóa, vấn đề về dạ dày. Đây cũng là lý do dẫn đến nhiệt miệng.

Thói quen ăn uống

Nhiệt miệng cũng liên quan thói quen ăn quá nhiều đồ chua, cay nóng:

Thực phẩm cay nóng, đồ chua nếu tiêu thụ với hàm lượng quá mức có thể làm kích ứng niêm mạc miệng, tăng nguy cơ bị loét miệng hoặc tăng mức độ nghiêm trọng của vết loét.

Axit trong các loại thực phẩm như trái cây họ cam quýt, cà chua,... nếu sử dụng nhiều có thể làm niêm mạc miệng mỏng hơn và dễ bị tổn thương.

Đồ uống có cồn và cafein có thể làm khô miệng, giảm tiết nước bọt - yếu tố quan trọng giúp bảo vệ niêm mạc miệng khỏi vi khuẩn và tổn thương.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm không steroid và thuốc hóa trị, có thể gây ra tác dụng phụ là nhiệt miệng. Quá trình sử dụng các loại thuốc này làm rối loạn môi trường hoạt động của vi khuẩn trong khoang miệng, khiến tế bào niêm mạc miệng bị tổn thương.

Dị ứng, kích ứng

Nhiệt miệng còn có thể xuất phát từ phản ứng dị ứng hoặc kích ứng với thực phẩm, thành phần trong kem đánh răng, nước súc miệng. Ngoài ra, việc sản phẩm chăm sóc răng miệng chứa cồn hoặc hóa chất mạnh, khi sử dụng cũng dễ làm cho niêm mạc miệng bị tổn thương và xuất hiện vết loét.

Hay bị nhiệt miệng có thể là dấu hiệu của bệnh gì?

Bên cạnh bệnh nhiệt miệng thông thường, bạn cũng nên chú ý đến các vết loét miệng này, bởi đôi khi tình trạng nhiệt miệng diễn ra thường xuyên nhiều lần cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của một số căn bệnh, chẳng hạn như:

- Bệnh celiac - một loại rối loạn đường ruột nghiêm trọng do nhạy cảm với gluten

- Các bệnh viêm đường ruột như: bệnh Crohn, viêm loét đại tràng

- Bệnh Behcet, một loại rối loạn hiếm gặp gây viêm khắp cơ thể, bao gồm cả miệng

- Hệ miễn dịch tấn công các tế bào khỏe mạnh trong miệng thay vì mầm bệnh, chẳng hạn như virus và vi khuẩn

- HIV/AIDS làm ức chế hệ thống miễn dịch

Không giống như các vết loét lạnh, vết loét do nhiệt miệng sẽ không liên quan đến nhiễm virus herpes.

Khắc phục nhiệt miệng bằng cách nào?

Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể trong đó ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin B12, sắt và axit folic.

Luôn đảm bảo thực hiện đúng khâu vệ sinh răng miệng sạch sẽ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, tình trạng nhiệt miệng cũng sẽ được phòng ngừa.

Kiểm soát căng thẳng bằng các phương pháp như yoga, thiền, dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn,...

Tránh tiêu thụ các loại thực phẩm có tính axit cao, đồ cay nóng hoặc các chất kích thích như cà phê, rượu,... Thay vào đó, hãy bổ sung thực phẩm tốt cho niêm mạc miệng như trái cây tươi, rau xanh, sữa chua

Nếu nhiệt miệng là tác dụng phụ của thuốc, hãy hỏi ý kiến bác sỹ để điều chỉnh liều lượng hoặc chuyển sang loại thuốc khác.

Chọn sử dụng sản phẩm chăm sóc miệng có thành phần lành tính, không chứa cồn hoặc chất hóa học mạnh.

Khi nào người bị nhiệt miệng nên khám bác sĩ chuyên khoa?

Người bị nhiệt miệng nên khám bác sỹ chuyên khoa nếu:

- Nhiệt miệng kéo dài hơn 2 tuần mà không lành.

- Đồng thời xuất hiện các tình trạng: sưng hạch cổ, sốt cao, đau nhức nghiêm trọng.

- Có cùng lúc nhiều vết loét trong khoang miệng hoặc tình trạng nhiệt miệng tái phát liên tục.