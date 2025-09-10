5 dụng cụ giúp gian bếp ‘thơ như mơ’ không thua kém food blogger

Chỉ với 5 món đồ gia dụng xinh xắn, căn bếp của bạn sẽ lung linh chẳng kém food blogger, lại còn “săn” được deal siêu hời.

Lướt TikTok hay Instagram, bạn có thể thấy choáng ngợp trước căn bếp xinh xắn của các food blogger. Và tin vui là bạn không cần “chi bộn tiền” để có được không gian đẹp như mơ ấy. Chỉ với 5 món đồ gia dụng giá tốt dưới đây, bạn hoàn toàn có thể “hô biến” căn bếp thành góc check-in xịn xò, thêm cảm hứng để sáng tạo menu thịnh soạn cho cả nhà.

Chảo chống dính

Giá từ 267.000 đồng

Với tín đồ nghiện nhà, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là không gian thể hiện cá tính. Một chiếc chảo “xịn” với thiết kế cùng màu sắc xinh xắn sẽ trở thành phụ kiện độc đáo, tạo điểm nhấn cho gian bếp thêm lung linh.

Trong nhiều lựa chọn, chảo Ceramic Elmich EL5981SK là sản phẩm must-have để bạn bắt đầu hành trình “thay áo” cho căn bếp. Với thiết kế mang phong cách châu Âu và tông màu pastel thời thượng, sản phẩm này dễ dàng biến căn bếp thành góc “chill” đầy cảm hứng. Hơn cả vẻ ngoài tinh tế, chảo Elmich còn ghi điểm bởi lớp phủ sứ ceramic không chứa chất độc hại, giúp bạn an tâm nấu nướng mà vẫn giữ trọn vị ngon cho mọi món ăn.

Chảo đáy từ vân đá

Giá từ 165.000 đồng

Nếu chảo Elmich ghi điểm với màu pastel trang nhã, thì chảo đáy từ Green Cook phù hợp tô điểm cho những căn bếp mang phong cách hiện đại, nhờ lớp phủ vân đá sang trọng.

Lớp chống dính này được phủ theo tiêu chuẩn châu Âu, không chứa các chất độc hại như PFOA/PFAS. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng chiên rán mà không lo cháy dính, thậm chí giảm đáng kể lượng dầu mỡ cũng như thao tác vệ sinh. Đặc biệt, chảo có khả năng bắt từ và tương thích mọi loại bếp, từ bếp ga, hồng ngoại đến bếp điện từ.

Thân chảo được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, dẫn nhiệt nhanh và tản nhiệt đều, giúp món ăn chín đều và giữ trọn hương vị. Dù là chiên trứng ốp la cho bữa sáng vội vàng hay áp chảo cá hồi chuẩn nhà hàng, chiếc chảo này đều xử lý "ngon ơ".

Bộ nồi chảo cán rời

Giá từ 1,5 triệu đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm item để vừa làm mới căn bếp, vừa nâng cao trải nghiệm nấu nướng, vừa giúp tối ưu không gian, thì đã đến lúc đầu tư vào bộ nồi chảo cán rời Tefal Ingenio Serenity L8304S04.

Điểm cộng của bộ nồi chảo Tefal là cán cầm có thể tháo rời chỉ bằng một cú nhấn. Người dùng có thể thoải mái xếp chồng nồi chảo lên nhau, giúp giải phóng đến 50% diện tích so với nồi chảo thông thường và tận dụng tối đa không gian tủ bếp; sử dụng thay thế cho đồ đựng thực phẩm trên bàn ăn hoặc lưu trữ trong tủ lạnh. Với thiết kế màu hồng pastel, bộ nồi chảo Tefal Serenity không chỉ giúp bạn nấu ăn ngon chuẩn vị, mà còn thổi làn gió mới vào căn bếp, biến mỗi khoảnh khắc nấu nướng trở thành trải nghiệm đầy hứng khởi.

Bát sứ có tay cầm

Giá từ 125.000 đồng

Sau khi chọn được bộ nồi chảo ưng ý, bạn đừng quên sắm thêm chén bát “ton-sur-ton” để đồng bộ phong cách cho căn bếp. Bát sứ có tay cầm nhà OMK được đông đảo người dùng trên sàn thương mại điện tử yêu thích vì sở hữu bảng màu pastel đẹp mắt, thiết kế tay cầm tiện lợi, giá cả phải chăng và chất lượng “đỉnh chóp”.

Với thiết kế tối giản, các đường nét bo tròn mềm mại cùng tay cầm độc đáo, bát sứ dễ dàng kết hợp nhiều kiểu bàn ăn, từ phong cách hiện đại đến vintage. Đặc biệt, sản phẩm có thể sử dụng được trong lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn, đảm bảo an toàn.

Đây là thời điểm không thể tốt hơn để sở hữu bát sứ có tay cầm OMK, khi mức giá giảm sâu đến 51%, còn 125.046 đồng, cùng Voucher Max và chính sách freeship.

Kệ để dụng cụ rửa bắt

Giá từ 175.000 đồng

Bên cạnh tô điểm cho căn bếp, việc giữ không gian nấu nướng luôn ngăn nắp, sạch đẹp sẽ mang đến nguồn cảm hứng bất tận để bạn thỏa sức sáng tạo món ăn ngon.

Đơn cử ngoài việc sắp xếp bát, nồi chảo, bạn cũng cần cất gọn vật dụng làm sạch như giẻ lau, miếng rửa hay nước rửa chén. Khu vực bồn rửa ẩm ướt, nhiều đồ dùng lộn xộn sẽ tạo điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và ẩm mốc phát triển. Kệ để dụng cụ rửa bát Elmich EL2904 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp bình chứa nước rửa bát 300 ml cùng các ngăn phân chia hợp lý, bạn dễ dàng phân loại và sắp xếp các vật dụng gọn gàng, tiện lợi. Khay hứng nước thừa và phụ kiện có thể tháo rời giúp bạn vệ sinh nhanh chóng, giải quyết được vấn đề nước đọng gây mất vệ sinh và ẩm mốc.

Kệ để dụng cụ rửa bát Elmich EL2904 đang giảm giá từ 270.000 đồng còn 175.000 đồng. Không chỉ vậy, bạn có thể áp dụng thêm voucher 9% cho đơn hàng từ 200.000 đồng (giảm tối đa 200.000 đồng), giúp việc mua sắm tiết kiệm hơn.

Vừa làm đẹp căn bếp, vừa giúp việc nấu ăn thêm nhanh gọn, 5 món đồ gia dụng trên đây sẽ nâng tầm trải nghiệm nấu nướng của bạn ngay tại nhà. Để hành trình mua sắm trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn, bạn có thể chốt đơn toàn bộ sản phẩm trên Lazada - cầu nối để tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, kèm theo vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, dịp sale lớn 9/9 là cơ hội để bạn biến căn bếp trong mơ thành hiện thực với chi phí hạt dẻ kèm loạt “deal chồng deal”.