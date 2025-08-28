5 giải pháp mua nhà cho giới trẻ ngại cưới, lười sinh

Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng cao khiến người trẻ khó mua được nhà.

Áp lực "ngại cưới, lười sinh" đang càng gia tăng ở người trẻ. Ảnh minh họa: Freepik.

Theo báo cáo ngày 10/8 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tỷ suất sinh của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024, bằng một nửa so với năm 1989. Đáng lo ngại, tại Hà Nội và TP.HCM, con số này đang tiệm cận ngưỡng “sinh thấp nghiêm trọng” theo phân loại của Liên Hợp Quốc.

Thêm vào đó, tâm lý “ngại cưới, lười sinh” và áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng cao, sức cầu về nhà ở tại các đô thị lớn được dự báo sẽ suy giảm. Thực tế, trong khi nhu cầu yếu đi, giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM vẫn tăng nóng liên tục.

Trong bối cảnh đó, giấc mơ an cư của người trẻ trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu một mái ấm, dưới đây là 5 giải pháp thực tế mà người trẻ có thể cân nhắc.

Ưu tiên phân khúc vừa túi tiền

Trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, lựa chọn những dự án cao cấp vượt quá khả năng chi trả sẽ dễ dẫn đến gánh nặng tài chính kéo dài.

Các gia đình trẻ nên tập trung vào phân khúc căn hộ nhỏ, diện tích vừa phải, giá từ 2- 3 tỷ đồng . Đây là lựa chọn hợp lý để “an cư lạc nghiệp” trong giai đoạn đầu, vừa đủ công năng, vừa dễ thanh khoản hoặc nâng cấp sau này.

Chọn phương án vay thông minh và linh hoạt

Trong bối cảnh giá nhà vượt xa thu nhập, vay ngân hàng trở thành “cầu nối” quan trọng để người trẻ chạm đến giấc mơ an cư.

HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên triển khai gói vay mua nhà lên đến 50 năm - dài nhất thị trường. Với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và cho vay tới 90% giá trị tài sản đảm bảo, gói vay này giúp giảm áp lực trả nợ mỗi tháng.

Việc chọn gói mua nhà với lãi suất vay ưu đãi sẽ giúp người trẻ dễ dàng an cư. Ảnh minh họa: Freepik.

Tận dụng nhà ở xã hội và mô hình thuê - thuê mua

Một hướng đi khác để giảm áp lực tài chính là tiếp cận các chương trình nhà ở xã hội. Chính phủ đặt mục tiêu phát triển thêm 1 triệu căn hộ loại này đến năm 2030, với giá thấp hơn thị trường 20-30%.

Hình thức thuê - thuê mua cũng đang trở thành giải pháp phổ biến, cho phép các cặp đôi trẻ ổn định chỗ ở trước, sau đó trả dần để sở hữu. Đây là cách giúp gia đình trẻ không cần “cố quá” trong giai đoạn thu nhập còn hạn chế.

Cân nhắc tính gắn bó lâu dài

Một căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn gắn liền với kế hoạch sống 10-20 năm tới. Vì vậy, người trẻ không nên để cảm xúc nhất thời chi phối quyết định lớn.

Người mua nên cân nhắc kỹ lưỡng: sự ổn định công việc, vị trí gần trường học, bệnh viện với tiềm năng phát triển khu vực và mức sống lâu dài. Việc mua nhà chỉ để “ở tạm” dễ khiến bạn phải bán lại hoặc đổi nhà sau vài năm, vừa tốn kém vừa xáo trộn cuộc sống.

Đầu tư tích lũy song song với kế hoạch mua nhà

Thay vì đợi đến khi có sẵn một khoản lớn mới nghĩ đến chuyện mua nhà, người trẻ nên bắt đầu tích lũy và đầu tư an toàn từ bây giờ.

Mỗi tháng, hãy dành 20-30% thu nhập cho tiết kiệm, chứng chỉ quỹ hoặc các kênh đầu tư an toàn khác. Quan trọng nhất là giữ kỷ luật tài chính: không tiêu xài vượt khả năng, duy trì quỹ dự phòng ít nhất 6-12 tháng chi phí sinh hoạt trước khi tính đến việc vay mua nhà.

Khi vừa tích lũy, vừa đầu tư thông minh, bạn sẽ có nền tảng tài chính vững vàng để rút ngắn hành trình chạm tới giấc mơ an cư.