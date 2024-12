5 lần đột nhập phòng lãnh đạo lấy cắp hơn một tỷ đồng

Trong vòng 5 tháng, Nguyễn Hồng Phúc, nhân viên bảo vệ một doanh nghiệp ở TP Đông Triều (Quảng Ninh), đã 5 lần đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo, lấy trộm được khoảng 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đông Triều đã tổ chức gặp mặt, khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ CATP Đông Triều, Công an phường Tràng An và ban Bảo vệ của doanh nghiệp, vì đã phối hợp phá thành công vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn.

Theo thông tin, vào hồi 20h35 ngày 24/11, bảo vệ công ty phát hiện Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1996; trú tại khu Bình Lục Thượng, phường Hồng phong, thành phố Đông Triều) tự ý xuất hiện tại khu vực tầng 2, tòa nhà văn phòng công ty.

Tại thời điểm phát hiện, Phúc mang theo túi vải, chìa khóa, chiếc ô và cục nam châm. Nghi ngờ Phúc có ý đồ trộm cắp tài sản, lực lượng bảo vệ đã trình báo Công an thành phố Đông Triều để làm rõ sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đấu tranh, làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024, Nguyễn Hồng Phúc đã nhiều lần đột nhập và lấy trộm trong tủ, trong két sắt tại phòng làm việc, phòng ngủ của ông M. (Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty) số tiền khoảng hơn 1,3 tỷ đồng .

CQĐT CATP Đông Triều đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hồng Phúc và tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.