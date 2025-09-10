5 lựa chọn tinh tế để thưởng trà, ngắm trăng mùa đoàn viên

Một ấm trà nóng, vài chiếc bánh nướng thơm lừng, cùng ánh trăng tròn treo lơ lửng trên cao đều tạo nên khoảnh khắc đoàn viên ấm áp.

Trung Thu từ lâu không chỉ là dịp để trẻ con rước đèn phá cỗ, mà còn là khoảnh khắc để người lớn tìm về sự an yên sau những bộn bề thường nhật. Bạn chỉ cần khéo léo chuẩn bị một vài món vừa mang tính truyền thống, vừa có nét hiện đại tinh tế, không gian ngắm trăng sẽ trở nên thi vị hơn nhiều.

Smart Choice gợi ý những lựa chọn đáng cân nhắc để bạn sẵn sàng cho đêm rằm đủ đầy hương vị.

Hộp 4 bánh Trung Thu Kinh Đô

Giá từ: 310.000 đồng

Trung Thu gắn liền với ký ức bánh nướng, bánh dẻo thì ngày nay, những phiên bản bánh lành mạnh đang được nhiều gia đình lựa chọn. Bộ sưu tập “Sống xanh” của Kinh Đô là minh chứng rõ rệt cho xu hướng này - bánh không dùng đường tinh luyện, hạn chế năng lượng nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống.

Hộp gồm 4 chiếc gồm 3 bánh ăn kiêng và 1 bánh 1 trứng muối đáp ứng nhu cầu đa dạng của người thưởng thức. Người lớn tuổi có thể an tâm vì lượng đường đã được tiết chế, trong khi lớp nhân đậm đà, vị ngọt thanh vẫn gợi cảm giác thân quen như những mùa trăng xưa. Bao bì trang nhã, thích hợp làm quà biếu, nhưng cũng đủ tinh gọn để bày trên bàn trà gia đình.

Từ 0h đến 24h, ngày 9-11/9, người dùng có thể mua bánh Trung thu thơm ngon, đẹp mắt với giá ưu đãi giảm hơn 11%, còn 310.000 đồng. Dịp này, bạn cũng được tặng lồng đèn Trung thu, nhận Voucher Max và chính sách freeship, vừa tối ưu chi phí, lại giúp bàn tiệc đêm rằm thêm phần rực rỡ.

Bánh Trung Thu Hữu Nghị Tinh Hoa

Giá từ 251.000 đồng

Thêm một lựa chọn bánh Trung Thu đến từ Hữu Nghị Food. Với hương vị đặc trưng, thoảng mùi hương thuốc bắc, món bánh đã gắn liền với ký ức nhiều thế hệ người Việt.

Để đáp ứng nhu cầu biếu, quây quần thưởng thức bên nhau, thương hiệu mang đến bộ sưu tập với đa dạng hương vị từ thập cẩm, đậu xanh, khoai môn đến đậu đỏ, hạt sen. Mỗi chiếc bánh được chế biến từ nguyên liệu chọn lọc, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Sản phẩm đang được bán với giá 251.000 đồng, gồm 4 chiếc, trọng lượng 150-180 g/bánh.

Điểm cuốn hút của dòng bánh nằm ở sự tinh tế trong phối vị. Không quá ngọt hay béo, món ngon gói ghém sự hài hòa, khiến buổi ngắm trăng trở thành trải nghiệm ẩm thực nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng trà thảo mộc hoặc kombucha mát lạnh, hương vị bánh được nâng tầm, tạo nên sự tương phản thú vị giữa ngọt và thanh.

Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh

Giá từ 205.000 đồng

Nếu bánh Trung Thu là “linh hồn” của mâm cỗ, thì trà chính là “nhạc nền” cho buổi thưởng trăng. Một tách trà hoa cúc chi làm dịu vị ngọt béo từ bánh và mang lại cảm giác an thần, thư giãn.

Dòng trà thảo mộc từ Dalat Cordyceps được chế biến bằng công nghệ sấy lạnh, giữ trọn hương thơm tinh khiết của từng nụ hoa. Khi pha, cánh hoa bung nở vàng trong làn nước, tạo nên phần nhìn ấn tượng khi thưởng thức. Hương vị nhẹ nhàng, hậu ngọt tự nhiên giúp cơ thể thư thái, thích hợp để cả gia đình nhâm nhi.

So với các loại trà truyền thống như xanh, ô long hay sen, cúc chi mang đến sự dịu dàng, phù hợp với mọi độ tuổi, giúp giấc ngủ ngon hơn. Trên sàn Lazada, trà đang được giảm hơn 31%, còn 205.000 đồng (giá gốc 295.000 đồng).

Bộ bình trà 1,2 lít bằng sứ

Giá từ 698.000 đồng

Thiếu đi bộ ấm chén tinh tế, buổi thưởng trà sẽ không thể trọn vẹn. Trong số các lựa chọn, bạn có thể bỏ giỏ hàng bộ bình trà Elmich RoseDesign 1,2 lít. Dung tích vừa đủ là điểm cộng của sản phẩm. Bình không quá nhỏ để phải pha nhiều lần, cũng không quá lớn khiến trà bị nguội nhanh. Dụng cụ chuyên pha trà cũng trở thành món phụ kiện làm đẹp cho không gian sống.

Bộ bình được làm từ chất liệu sứ cao cấp giữ nhiệt tốt, giúp trà luôn giữ được hương vị trong suốt buổi thưởng thức. Thiết kế tối giản, sang trọng cũng làm tăng tính thẩm mỹ cho bàn tiệc, biến khoảnh khắc uống trà thành một “nghi lễ” nhỏ đầy ý nghĩa.

Bình đang được giảm hơn 50%, còn 698.000 đồng, khá hời so với giá gốc gần 1,4 triệu đồng. Ngoài ra, khi chốt đơn, người dùng còn áp dụng thêm voucher 9% (áp dụng cho đơn hàng từ 200.000 đồng) trên sàn thương mại điện tử - mức giá quá hời để sở hữu sản phẩm với chất lượng tốt.

Kombucha Hay Đấy

Giá từ 240.000 đồng

Trung Thu vốn gắn liền với trà nóng, nhưng không phải ai cũng hợp với sự ấm nồng ấy. Với giới trẻ, một chút biến tấu bằng kombucha - thức uống lên men từ trà - sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ.

Bộ 12 lon kombucha Hay Đấy gồm 2 hương vị trà đen và hoa đậu biếc làm dịu cơn khát, bổ sung men vi sinh có lợi cho tiêu hóa. Thức uống có ga nhẹ, thanh mát, giúp cân bằng lại vị ngọt đậm của bánh Trung Thu. Màu sắc xanh tím của hoa đậu biếc cũng khiến bữa tiệc thêm phần lung linh, nhất là khi rót ra ly thủy tinh bày biện trên bàn.

Săn sale ngày 10/9, thùng 12 lon kombucha được ưu đãi hơn 42%, còn 240.000 đồng. Để sẵn kombucha trong tủ lạnh, bạn có ngay thức uống giải khát tốt cho sức khỏe và hợp xu hướng sống lành mạnh mỗi dịp gặp nhau.

Trung Thu vốn dĩ không đòi hỏi sự cầu kỳ. Điều quan trọng là cảm giác sum vầy, sẻ chia và tận hưởng. Với gợi ý bánh Trung Thu, kombucha hiện đại hay trà hoa cúc trong bộ ấm chén thanh lịch, bạn dễ dàng chuẩn bị một mâm cỗ vừa đủ mà vẫn giàu ý nghĩa.

Để hành trình mua sắm trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn, bạn có thể chốt đơn toàn bộ trên Lazada - cầu nối để tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, kèm theo vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ đại tiệc mua sắm Lazada 9.9 Siêu Sale Chính Hãng - cơ hội mua sắm trọn bộ trà ngon, bánh Trung Thu tinh tế, chính hãng với mức giá ưu đãi.