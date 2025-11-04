5 lý do nên vay mua nhà ngay thay vì chờ thêm 5 năm nữa

Không phải ai cũng thật sự “đủ tiền” để mua nhà. Thay vì đợi 5 năm để giá tăng thêm 40-50%, người biết bắt đầu đúng lúc sẽ đến gần giấc mơ an cư.

Tiền tiết kiệm đang không theo kịp mức tăng của giá nhà, nên việc vay để mua là sáng suốt hơn chờ khi nào gom đủ tiền. Ảnh minh họa: RDNE/Pexels.

Nhiều người trẻ vẫn đang do dự giữa việc tiếp tục thuê hay vay nợ mua nhà. “Đợi thêm vài năm, có nhiều tiền hơn rồi mua cho chắc” - nghe có vẻ hợp lý, nhưng chính sự chần chừ ấy khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay.

Dưới đây là 5 lý do cho thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu.

1. Giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tiết kiệm

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn công bố vào tháng 9, Hà Nội dẫn đầu về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2025, với mức tăng tới 112%, theo sau là Hải Phòng tăng 71%. Đại diện của miền Trung là Đà Nẵng cũng gây ấn tượng với mức tăng 53%, trong khi TP.HCM - đầu tàu kinh tế phía Nam ghi nhận mức tăng giá 42% trong vòng 5 năm.

Điều này phản ánh thực trạng rằng căn hộ bạn đang ngắm hôm nay, 5 năm sau có thể đội giá thêm vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm chỉ khoảng 5-6%/năm. Rõ ràng, tiền tiết kiệm không thể đuổi kịp giá nhà. Càng chờ, càng xa.

2. Vay sớm - trả sớm, sở hữu sớm

Khi vay mua nhà ở tuổi 25-30, bạn có thời gian trả dài hơn, áp lực nhẹ hơn và nhiều cơ hội tăng thu nhập trong tương lai. Thay vì chờ đến khi “đủ tiền”, bạn có thể vừa sống trong căn nhà của mình, vừa chủ động trả góp từng tháng như một cách “tích lũy bằng tài sản thật”.

3. Lãi suất đang ở mức ổn định, dễ kiểm soát

Thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng đang tung ra gói vay ưu đãi lãi suất thấp, hỗ trợ tới 70-80% giá trị căn nhà. Việc tận dụng mức lãi suất ổn định và ưu đãi cố định trong 1-3 năm đầu giúp bạn giảm gánh nặng tài chính, đặc biệt khi có kế hoạch thu nhập rõ ràng.

Tiêu biểu, HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai gói vay mua nhà lên đến 50 năm - thời hạn dài nhất hiện nay. Gói vay có lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản đảm bảo.

Chính sách này được thiết kế hướng đến các gia đình trẻ hoặc người mới lập nghiệp, những người cần nhiều thời gian để ổn định tài chính và xây dựng cuộc sống hôn nhân bền vững.

4. Chủ động an cư - ổn định cuộc sống

Một mái nhà riêng không chỉ là nơi ở, mà còn là sự tự do và an tâm. Bạn không còn phải lo chuyển trọ, tăng giá thuê hay phụ thuộc vào chủ nhà. Mọi quyết định trong căn hộ - từ sơn tường, thiết kế, đến nuôi thú cưng - đều do chính bạn làm chủ. Đó là cảm giác “được sống thật sự” mà không một căn nhà thuê nào mang lại.

5. Bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và bền vững

Giữa thời điểm nhiều kênh đầu tư biến động, bất động sản vẫn là tài sản giữ giá tốt nhất. Dù bạn mua để ở hay cho thuê, giá trị ngôi nhà vẫn tăng cùng thời gian. Vay hôm nay - nghĩa là bạn đang đầu tư sớm hơn vào tương lai của chính mình.