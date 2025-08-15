5 năm bên nhau của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Ba năm hẹn hò, gần 2 năm kết hôn và có một con trai, Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 được nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình đẹp, viên mãn.

Ngày 15/8, Đoàn Văn Hậu đăng tải bức ảnh tình tứ bên bà xã Doãn Hải My nhân kỷ niệm cột mốc bên nhau.

"5 năm và nhiều hơn thế nữa", anh viết, gắn thẻ nàng WAG sinh năm 2001. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 40.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận chúc mừng từ đồng đội, bạn bè và người hâm mộ.

"5 năm chắc phải làm cỗ 50 mâm rồi", Hà Đức Chinh trêu chọc. Doãn Hải My hóm hỉnh: "Sao nay sến vậy ta".

Cặp đôi hiện có một con trai đầu lòng, đặt nickname là bé Lúa.

Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là lần đầu tiên Văn Hậu công khai ngày hẹn hò với Hải My. Trước đó, cặp đôi chỉ tiết lộ thời điểm yêu nhau từ tháng 8/2020.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá Việt. Trong khi Văn Hậu là hậu vệ tài năng, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), Doãn Hải My là hot girl Hà thành, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, đến giữa năm 2022, cặp cầu thủ - WAG mới công khai mối quan hệ. Đến tháng 11/2023, cặp đôi về chung nhà bằng đám cưới hoành tráng.

Cuối tháng 3/2024, Hải My chia sẻ thêm tin vui khi cô mang bầu con đầu lòng. Cô hạ sinh bé trai, đặt biệt danh là Lúa, vào tháng 6 cùng năm. Sau khi sinh con, cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình, trở thành KOL nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cặp vợ chồng trẻ cũng nhận nhiều sự ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Gia đình nhỏ sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng sang trọng.

Thời gian qua, cầu thủ sinh năm 1999 không thể ra sân vì chấn thương dai dẳng. Anh dành nhiều thời gian bên gia đình, điều trị và luyện tập. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ sớm trở lại đóng góp trong màu áo câu lạc bộ và tuyển quốc gia.