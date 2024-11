5 người con và 10 người cháu của ông Trump

Ông Trump từng kết hôn 3 lần, có 5 người con và 10 người cháu. Gia đình ông được xem như một trong những gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ.

Tổng thống thứ 47 của Mỹ có tổng cộng 5 người con và 10 đứa cháu. Ảnh: Reuters.

Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47 của Mỹ vào ngày 6/11. Ông chiến thắng đối thủ là phó Tổng thống Kamala Harris với số phiếu áp đảo 292-224.

Sinh ra và lớn lên tại Queens, New York (Mỹ), ông Trump, năm nay 78 tuổi, là 1 trong 5 người con của nhà kinh doanh bất động sản Fredrick Trump Sr. và bà Mary Anne Macleod Trump, người Scotland di cư. Ông từng tham gia Học viện Quân đội New York ở Cornwall (New York) sau đó học ở Trường Đại học Fordham tại Bronx (New York) và Trường Tài chính - Thương mại Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.

Tổng thống thứ 47 của Mỹ kết hôn 3 lần và có 5 người con, 10 đứa cháu. Gia đình ông được xem là một trong những gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ.

Có ba người con với bà Ivana Zelníčková

Bà Ivana Zelníčková kết hôn với ông Trump năm 1977 và có 3 người con. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cưới bà Ivana Zelníčková năm 1977 và cặp đôi có 3 người con, bao gồm: Donald Trump Jr., Ivanka và Eric. Năm 1980, hai người ly hôn và bà Ivana qua đời năm 2022 ở tuổi 73.

Con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr., có 5 người con và giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của cha. Ivanka Trump Kushner, 43 tuổi, cùng chồng Jared Kushner là cựu trợ lý cấp cao trong Nhà Trắng. Cả hai có với nhau 3 đứa con. Cuối cùng, Eric, 40 tuổi, là đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa. Ông có hai người con cùng vợ là Lara Trump.

Con gái với diễn viên Marla Maples

Diễn viên, người mẫu Marla Maples giữ quan hệ thân thiện với chồng cũ. Ảnh: Evening Standard.

Năm 1993, ông Trump kết hôn với diễn viên, người mẫu Marla Maples và có con gái là Tiffany Trump, năm nay 31 tuổi. Cả hai ly hôn năm 1999. Dù vậy, ông Trump và bà Maples vẫn không tỏ ra thù địch nhau trên truyền thông. Trong lần xuất hiện trên chương trình Where Are They Now? (Tạm dịch: Họ đang ở đâu?) của Oprah Winfrey năm 2013, bà Maples nói: "Tôi vẫn yêu Donald. Tôi yêu Eric, Ivanka và Donnie rất nhiều". Cặp đôi thậm chí cùng nhau đón lễ Phục sinh vào tháng 4/2023.

Con gái của hai người, Tiffany, kết hôn với doanh nhân Michael Boulos và cặp đôi sắp đón em bé đầu lòng, theo People.

Con trai với bà Melania Trump

Bà Melania kết hôn với ông Trump vào năm 2005 và có con trai là Barron Trump, 18 tuổi. Ảnh: Chip Somodevilla.

Năm 2005, ông Trump kết hôn với bà Melania Trump. Cả hai có người con trai tên Barron Trump, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất ở Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York. Cặp đôi chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào tháng 1/2025.

10 đứa cháu

Ông Trump có tổng cộng 10 đứa cháu nội, ngoại. Sắp tới, con gái thứ tư của ông, Tiffany Trump, sắp đón em bé đầu lòng và ông Trump sẽ có 11 người cháu. Chưa rõ thời gian sinh nở chính thức của Tiffany.

Các cháu của Trump lần lượt là:

Cháu gái Kai Madison Trump, 17 tuổi

Cháu trai Donald John Trump III, 15 tuổi

Cháu trai Tristan Milos Trump, 13 tuổi

Cháu trai Spencer Frederick Trump, 12 tuổi

Cháu gái Chloe Sophia Trump, 10 tuổi

Cháu gái Arabella Rose Kushner, 12 tuổi

Cháu trai Joseph Frederick Kushner, 11 tuổi

Cháu trai Theodore James Kushner, 8 tuổi

Cháu trai Eric "Luke" Trump, 7 tuổi

Cháu gái Carolina Dorothy Trump, 5 tuổi

Cháu nội lớn nhất của Trump, Kai, năm nay 17 tuổi, xuất hiện trên sân khấu của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa ở Milwaukee (Wisconsin, Mỹ) vào tháng 7.

Kai Madison Trump xuất hiện tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 7. Ảnh: USA Network.

“Với tôi, ông cũng giống người bình thường. Ông nội cho chúng tôi kẹo và soda khi cha mẹ không nhìn thấy. Ông muốn biết chúng tôi học hành như thế nào”, Kai chia sẻ về ông Trump.

Hai ông cháu có cùng sở thích đánh golf và thường dành thời gian chơi cùng nhau. “Khi là đối thủ đánh golf, ông sẽ cố thao túng tôi và luôn bất ngờ vì khả năng giữ bình tĩnh của tôi. Tôi luôn nhắc ông rằng tôi cũng là người nhà Trump”, cô kể về kỷ niệm với ông nội.

Ông Trump có 4 anh chị em

Ông Trump có 4 anh chị em và 3 người trong đó đã qua đời. Chị gái của ông là bà Maryanne Trump Barry qua đời năm 2023 ở tuổi 86. Hai anh trai của ông là Fred Trump Jr. qua đời năm 1981 ở tuổi 43 và Robert Trump qua đời năm 2020 ở tuổi 72.

Bà Elizabeth Trump Grau, năm nay 82 tuổi, giữ thái độ kín tiếng dù em trai đắc cử tổng thống Mỹ lần thứ hai, theo The New York Times.