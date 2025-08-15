5 người ngoại quốc lĩnh án tù vì đánh bạc tại CLB Poker 'lậu' ở Hà Nội

Bị bắt khi đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội), 5 người quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc bị phạt tù, sẽ trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong bản án.

Sau 2 ngày xét xử, cuối chiều 15/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Minh (SN 1990, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũ) và Đào Anh Dũng (SN 1992, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ) mỗi người mức án 6 năm tù tội "Tổ chức đánh bạc".

Trục xuất người ngoại quốc sau khi chấp hành xong án phạt

Hơn 60 bị cáo còn lại trong đó có 5 người nước ngoài gồm: Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc) lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Lee Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc) 30 tháng tù; Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản) và Tung Tzu Hsiang đến từ Đài Loan (Trung Quốc), đều nhận mỗi người 24 tháng tù. Nhóm còn lại bị tuyên từ 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội "Đánh bạc" hoặc "Tổ chức đánh bạc".

Với nhóm người ngoại quốc, Hội đồng xét xử cho hay sẽ trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt.

Tòa đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn hóa, trật tự, trị an trên địa bàn... Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi của từng bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2022, Minh và Dũng quảng cáo, kêu gọi khách đến đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ. Cả hai giao bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh quản lý trực tiếp hoạt động của câu lạc bộ, tuyển, phân công công việc và chấm công cho nhân viên, quản lý các nhân viên chia bài, kiểm tra doanh thu thông qua số chip.

Bị cáo Lê Minh Hoàng làm nhiệm vụ thu ngân, đổi chip; kiểm đếm tổng số chip vào cuối ngày; tổng hợp, làm báo cáo thu chi cuối tháng, làm bảng lương và chuyển tiền lương cho nhân viên.

Một số bị cáo khác có nhiệm vụ mở tài khoản để nhận và chuyển tiền mua bán chip cho các con bạc; chi trả khoản phí của câu lạc bộ; làm trọng tài, giám sát các giải đấu, ván đấu; phân lịch làm việc, ca chia bài cho các Dealer;…đưa đón khách để đánh bạc, đảm bảo an ninh trật tự tại câu lạc bộ khi xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Quá trình vận hành từ tháng 3/2022-10/2023, Trần Xuân Minh cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều đối tượng đánh bạc, mỗi lần từ trên 50 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng .

Các con bạc đánh bạc bằng hình thức chơi Poker, dùng bộ bài tây 52 lá. Mỗi ván bài cần ít nhất 5 người, nhiều nhất là 9 người để chơi, gồm 4 vòng đặt cược.

Ban đầu, mỗi người được chia 1 lá bài, bài của ai lớn nhất sẽ được đặt cược Dealer. Người thứ nhất và thứ hai phía trái của Dealer sẽ phải đặt cược đầu tiên (gọi là tiền Blind) lần lượt là 10.000 đồng và 20.000 đồng.

Trải qua 4 vòng cược, những con bạc có bộ bài lớn nhất sẽ thắng toàn bộ số chip đặt cược. Trường hợp bài của hai hoặc nhiều người ngang nhau thì chia đều số tiền chip.

Thủ đoạn tinh vi, khép kín

Giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng cho biết Trần Xuân Minh là đối tượng có 4 tiền án gồm các tội danh: Cố ý gây thương tích; Cưỡng đoạt tài sản; Đánh bạc; Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Minh bị xử phạt vi phạm hành chính về tội Hủy hoại tài sản. Đây cũng là đối tượng có "máu mặt" ở tỉnh Thái Bình sau đó về Hà Nội làm ăn.

Trong vụ án, Minh và Dũng là bạn học cấp 3 với nhau, tuy cùng đứng chung đường dây "Tổ chức đánh bạc", nhưng tất cả điều hành đều do bị cáo Minh chỉ đạo, còn Dũng chỉ đứng ra làm bình phong, quản lý chung. Để điều hành câu lạc bộ, 2 đối tượng Minh và Dũng tuyển thêm nhiều nhân viên bảo vệ, chia bài, thu ngân… để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.

Do thủ đoạn tổ chức đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace rất tinh vi, khép kín người lạ không thể vào được, nên việc phá án rất khó. Phương thức thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng là tạo khoảng ngăn cách giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà.

Các bị cáo quốc tịch nước ngoài.

Khi khách tham gia đánh Poker theo tour lấy giải sẽ chỉ ở tại tầng 2 do Trần Xuân Minh điều hành hoạt động và không biết được trên tầng 3 đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức Poker do Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách.

Từ khi thành lập, câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả những người nước ngoài.

Như bị cáo Kim Byung Chul đã 10 lần tham gia đánh bạc cùng các "con bạc" khác với tổng số tiền lần ít nhất là 80 triệu đồng, lần nhiều nhất là 301 triệu đồng; Leem Dong Hyun tham gia đánh bạc 6 lần cùng những người khác, trong đó lần nhiều nhất là 180 triệu đồng; Harada Naoto 3 lần tham gia đánh bạc, lần nhiều nhất là hơn 122 triệu đồng; Tung Tzu Hsiang tham gia đánh bạc 2 lần tổng hơn 200 triệu đồng; Lee Yi Cheng bị cáo buộc đã sử dụng hơn 13 triệu đồng đánh bạc 1 lần.

Quá trình đánh bạc, người chơi đã sử dụng điểm chíp đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Sau khi ca đánh bạc kết thúc, nhân viên kiểm đếm số tiền "cắt phế" và tổng hợp doanh thu từng ngày báo cáo lại cho 2 đối tượng Minh, Dũng.

Khách đến đánh bạc cũng có thể chuyển khoản tiền qua tài khoản hoặc quét mã QR code. Khi chơi thua sẽ có nhân viên đến tận bàn bán thẻ chip để đánh bạc tiếp. Trong đó, mỗi bàn sẽ có 7 đến 9 người chơi và 1 nhân viên chia bài. Khách chơi không phải ai cũng thắng, có trường hợp con bạc thua đến hàng triệu đồng/ngày. Toàn vụ án, Minh và Dũng thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng .