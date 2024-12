5 quán bar cho tiệc countdown 'quẩy' xập xình ở TP.HCM

The Arth Saigon, Layla - Eatery & Bar, The Iron Bank, Dot Bar… là những quán bar thích hợp cho buổi tiệc coundown "vui tận nóc" cùng bạn bè.

Tối 31/12, sân khấu và tiệc coundown (đếm ngược đến năm mới) ở TP.HCM sẽ tổ chức tại nhiều địa điểm. Nếu muốn chào năm mới trong không khí tưng bừng, nhưng lại ngán việc chen chúc, thực khách có thể lui tới những quán bar ở khu vực trung tâm.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán bar có không gian tươm tất, thực đơn nhiều loại cocktail ngon và bữa tiệc coundown được tổ chức hoành tráng để thực khách chào đón năm mới trong sự náo nhiệt.

Zodiac Bar

Địa chỉ: Đường Lương Hữu Khánh, Q. 1

Đường Lương Hữu Khánh, Q. 1 Mở cửa: 16h30-2h

16h30-2h Mức giá: Từ 70.000 đồng/món

Từ 70.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Cowboy shot, old fashioned, hot n smooth…

Zodiac Bar thiết kế không gian chuẩn phong cách Hàn Quốc với diện tích rộng rãi, tone màu đen tuyền cùng ánh đèn LED rainbow. Trên trần treo nhiều cây xanh, tạo cảm giác như một khu vườn ánh sáng ma mị. Quầy pha chế sử dụng mặt kính trong suốt giúp thực khách hiểu rõ nguyên liệu của từng ly cocktail.

Thực đơn cocktail của quán đa dạng, dễ lựa chọn nhờ sự tư vấn từ bartender chuyên nghiệp. Cách bày trí nịnh mắt và hương vị pha chế vừa miệng. Đặc biệt, thực khách có thể chọn 12 loại cocktail đặc trưng tương ứng với 12 con giáp. Ngoài ra, trong thực đơn còn có nhiều món ăn từ nhẹ đến no để thực khách lấp bụng.

Bữa tiệc coundown được chuẩn bị kỹ lưỡng với màn chơi nhạc của 2 DJ được mệnh danh "phù thủy âm thanh", kết hợp với những điệu nhảy khuấy động từ những vũ công có tiếng. Đúng 0h, ly cocktail sẽ được nâng lên để chúc mừng năm mới.

Layla - Eatery & Bar

Địa chỉ: Đường Đông Du, Q. 1

Đường Đông Du, Q. 1 Mở cửa: 16-2h (chủ nhật 13-1h)

16-2h (chủ nhật 13-1h) Mức giá: Từ 85.000 đồng/món

Từ 85.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Malbec, gamay, shiraz, porn star…

Layla - Eatery & Bar thuộc sở hữu của bartender Jay Moir (người Australia). Không gian thiết kế theo phong cách đương đại với quầy bar dài, trang trí nhiều cây cảnh, nội thất gỗ kết hợp với hệ thống đèn rực sáng.

Tinh thần của quán nằm ở những ly cocktail sáng tạo theo phong cách phương Tây. Nếu đi nhóm đông, thực khách có thể gọi bình cocktail lớn, có vòi vặn dành cho 4-5 người. Bartender được đánh giá thân thiện, am hiểu về nhiều loại cocktail. Vào đêm giao thừa, những loại cocktail được quán đặt để ý nghĩa may mắn có thể kể đến pop my cherry (cherry đánh bọt), loco for the coco (dừa và thơm), highballin (táo)…

Khi tham gia tiệc coundown, thực khách sẽ được nếm thử rượu Jameson, bốc thăm trúng thưởng lúc 23h20 và hòa cùng những tiết mục nhảy trên nền nhạc sôi động. Trước khi đếm ngược, một số món ăn phong vị Australia sẽ được phục vụ, hương vị không khiến thực khách thất vọng.

The Iron Bank

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Đạm, Q. 1

Đường Tôn Thất Đạm, Q. 1 Mở cửa: 17-1h

17-1h Mức giá: Từ 45.000 đồng/món

Từ 45.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Gin sin, pina colanada, các loại classic cocktail...

Dù nằm ẩn trong chung cư cũ, The Iron Bank mở ra một không gian náo nhiệt sau cánh cửa. Nội thất mang gam màu trầm, ít ánh sáng để tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng bí ẩn và cuốn hút.

Quán bar phục vụ cocktail theo phong cách thời Trung cổ và chia thành 3 nhóm chủ đạo. New money gồm 20 loại cocktail mang hương vị riêng của quán. Old money là tập hợp những đồ uống cổ điển. Local cocktail là những loại rượu được pha chế dựa trên rượu Việt truyền thống. Bartender trò chuyện cởi mở, gợi ý loại rượu dựa theo tâm trạng.

Dịp Tết, quán phục vụ loại cocktail mới mang phong vị mùa cuối năm, kết hợp từ quế, quả mọng và trứng sữa. Đêm giao thừa, quán ưu đãi mua 1 tặng 1 cho tất cả cocktail, tặng rượu Sparkling cho khoảnh khắc countdown. Ngoài ra, thực khách có thể đến sớm để xem tarot năm mới, tham gia vòng quay may mắn để nhận quà bất ngờ.

The Moss Bar

Địa chỉ: Đường Đặng Dung, Q. 1

Đường Đặng Dung, Q. 1 Mở cửa: 18-1h

18-1h Mức giá: Từ 180.000 đồng/món

Từ 180.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Beyond the sky, charming coastal, fancy grassy…

Phong cách terrarium được The Moss Bar lựa chọn nhằm tạo không gian khác biệt giữa nhiều quán bar. Quầy pha chế sử dụng mặt kính trong suốt, bên dưới ẩn rêu xanh và cây thủy sinh. Không gian không quá rộng nhưng đủ sang trọng, không bị lẫn tiếng ồn giữa các bàn.

Các loại cocktail pha chế bởi bartender tay nghề cao nên đậm đà, có thể cảm nhận rõ từng vị nhưng tổng thể lại hoà quyện một cách hoàn hảo. Vốn hướng đến mô tuýp thiên nhiên, bên trên mỗi ly cocktail đều được trang trí bằng trái cây và hoa tươi. Dịp Tết, một số loại cocktail màu đỏ được phục vụ chính để mang đến may mắn cho thực khách.

Vào đêm giao thừa, bữa tiệc coundown được tổ chức hoành tráng với những giai điệu sôi động và màn đốt pháo hoa rực rỡ. Một số ưu đãi đặc biệt được tung ra để chào năm mới như tặng một chai rượu Moscato cho hóa đơn từ 2 triệu đồng, tặng một shot Kumcello cho thực khách đặt bàn tham gia tiệc coundown.

Dot Bar

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Q. 1

Đường Hai Bà Trưng, Q. 1 Mở cửa: 17h-1h30 (từ thứ 2 đến thứ 5) và 17-2h (từ thứ 6 đến chủ nhật)

17h-1h30 (từ thứ 2 đến thứ 5) và 17-2h (từ thứ 6 đến chủ nhật) Mức giá: Từ 80.000 đồng/món

Từ 80.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Tropical vibes, the guava dawn, big city life...

Dot Bar có diện tích tương đối lớn. Không gian được phân chia thành nhiều khu vực như phòng chơi billiards, khu cho khách nhâm nhi và tán gẫu... Nếu muốn trò chuyện và xem bartender biểu diễn pha chế, thực khách có thể chọn ngồi sát quầy bar.

Trái với những mùa lễ hội khác, quán không thiết kế cocktail riêng cho dịp Tết, thay vào đó là tập trung nâng cấp hương vị và lối trang trí mang đậm tính truyền thống. Các loại cocktail giữ được vị nguyên bản của rượu, phảng phất vị của nguyên liệu đi kèm. Một số loại mocktail (không cồn) rõ vị tự nhiên của nước hoa quả. Điểm hạn chế là thức ăn trong thực đơn chưa đủ ấn tượng.

Vào đêm giao thừa, những DJ có tiếng được mời đến để đánh những giai điệu bùng nổ khiến thực khách không ngừng nhún nhảy. Trước giờ đếm ngược, không khí được làm nóng bằng những bài hát vui nhộn từ band. Sang năm mới, thực khách có cơ hội khui quà may mắn.