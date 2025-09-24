Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 siêu xe cháy rụi trên xe trung chuyển, thiệt hại hơn một triệu USD

  • Thứ tư, 24/9/2025 14:27 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

McLaren 720S, Chevrolet Corvette Z06, Corvette Stingray và 2 mẫu siêu xe khác đã cháy rụi dù đang "nằm yên" trên xe trung chuyển.

Một vụ hỏa hoạn tại Chattanooga, Tennessee (Mỹ) đã thiêu rụi 5 siêu xe tham gia hành trình thường niên Crown Rally từ Boston đến Atlanta. Nhờ sự cảnh giác của một tài xế đi cùng đường, thảm họa mới không trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo lời tài xế xe chuyên chở, ông đang lưu thông trên cao tốc đã được một người đi đường báo khói bốc ra từ phía rơ-moóc. Ngay lập tức, ông rẽ vào trạm dừng QuickTrip và gọi cứu hộ. Trên xe lúc đó có 2 chiếc McLaren 720S, một Chevrolet Corvette Z06, một Corvette Stingray và một Audi R8.

Dù phản ứng nhanh, lực lượng cứu hỏa không kịp đến để cứu số xe này. Hình ảnh do Sở Cứu hỏa Chattanooga đăng trên Facebook cho thấy khoang chứa bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn một chiếc Corvette còn nhận dạng được.

Sieu xe boc chay anh 1

Khoang chứa 5 mẫu siêu xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy. Ảnh: Carscoops.

Theo thông tin ban đầu, dàn siêu xe vừa tham gia chạy thử tại Atlanta Motorsports Park, một phần trong lịch trình của Crown Rally.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được công bố, nhưng nhiều ý kiến cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ trung tâm rơ-moóc, có thể do một trong những chiếc xe phát hỏa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,5 triệu USD. May mắn là không có thương vong.

Dù hiếm khi xảy ra với dàn siêu xe, hỏa hoạn trên xe chuyên chở ôtô không phải là chuyện lạ. Tháng trước tại bang California, một xe chở nhiều chiếc Tesla mới cũng bị cháy, khiến loạt xe điện hư hại.

Đan Thanh

