5 thói quen buổi sáng siêu gây hại đường ruột

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người hình thành những thói quen xấu ngay khi thức giấc có hại cho sức khỏe, đặc biệt là đường ruột.

Xem điện thoại khi mới thức dậy có thể làm tăng căng thẳng, ảnh hưởng gián tiếp tới đường tiêu hóa, hại dạ dày. Ảnh: Shutterstock.

Buổi sáng là thời điểm quan trọng và chuỗi các hoạt động hay thói quen sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và và năng suất cả ngày, đặc biệt là đường ruột và hệ tiêu hóa.

Duy trì đường ruột tốt rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhưng nhiều người lại có những thói quen gây hại cho hệ tiêu hóa mà không hề hay biết, đặc biệt vào buổi sáng.

Không uống nước khi thức dậy

Theo Eating Well, uống một cốc nước ngay khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài ngủ. Phân tử dồi dào nhất trong các tế bào lót đường tiêu hóa là nước, chiếm 70% hoặc hơn tổng khối lượng tế bào.

Nước rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột vì nước giúp phân hủy thức ăn, cải thiện tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Nó cũng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và hệ miễn dịch mạnh mẽ.

Hãy đặt một cốc nước trên đầu giường trước khi đi ngủ. Khi bạn thức dậy, nó sẽ ở đó để nhắc bạn uống nước.

Bỏ bữa sáng

Theo Yahoo News, mọi người thường không coi trọng bữa sáng, thường bỏ bữa khi vội vàng. Mặc dù điều này là bình thường và trở thành thói quen với nhiều người, việc nhịn ăn kéo dài có thể gây ra tình trạng tăng axít trong dạ dày.

Khi không có thức ăn, dịch vị dạ dày vẫn được tiết ra, lâu dần làm tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét. Ngoài ra, thiếu dinh dưỡng vào buổi sáng có thể làm mất cân bằng vi khuẩn có lợi trong ruột, gây rối loạn tiêu hóa.

Ăn sáng lành mạnh và no bụng mỗi sáng là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe đường ruột và cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và kích thích lợi khuẩn đường ruột phát triển suốt cả ngày.

Uống cà phê, trà khi bụng đói

Thậm chí còn tệ hơn cả việc bỏ bữa sáng là uống cà phê khi đói bụng. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng nhấm nháp một chút caffeine sẽ tốt hơn là không uống gì vào buổi sáng, uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Caffeine giúp tăng sự tỉnh táo nhưng nó cũng kích thích sản xuất axit dạ dày.

Uống trà, cà phê vào buổi sáng khi bụng đói, lượng axit dư thừa này có thể dẫn đến các triệu chứng như đau dạ dày, đầy hơi và trong trường hợp nghiêm trọng là nôn mửa. Đặc biệt, với người có bệnh lý dạ dày, caffeine gây kích thích, khi uống buổi sáng khiến dạ dày tăng tiết axit nhiều hơn, khiến bệnh lý dạ dày tiến triển nặng hơn.

Uống cà phê ngay khi thức dậy mà không ăn sáng là thói quen buổi sáng gây hại đường ruột nhiều người thường mắc phải. Ảnh: Freepik.

Ăn sáng với đồ ngọt

Bạn có thường xuyên ăn sáng với bánh rán, bánh ngọt thơm ngon? Mặc dù món ăn này có vẻ tiện lợi và ngon miệng vào buổi sáng, chúng có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Bánh ngọt thường chứa nhiều đường và chất béo, hai thành phần này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa.

Bánh ngọt cũng thường chứa lượng lớn carbohydrate tinh chế và ít chất xơ. Việc tiêu thụ nhiều carbohydrate tinh chế có thể làm tăng lượng đường trong máu đột ngột, gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột và dẫn đến phản ứng viêm trong cơ thể.

Bên cạnh đó, món ăn sáng này thường được làm bằng bơ thực vật hoặc chiên ngập dầu, chứa nhiều chất béo bão hòa. Những hợp chất này gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng và đầy hơi.

Căng thẳng

Căng thẳng và lo âu có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe đường ruột. Hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh ruột có sự kết nối phức tạp. Khi cơ thể căng thẳng, các hormone stress ảnh hưởng đến nhu động ruột, tăng tiết dịch và làm thay đổi vi khuẩn đường ruột.

Điều này khiến nhiều người thường xuyên trải qua tình trạng đi phân lỏng vào buổi sáng khi đối mặt với các tình huống căng thẳng như trước một sự kiện quan trọng hoặc áp lực công việc.

Một trong số thói quen buổi sáng có thể gây căng thẳng bao gồm nhấn nút báo thức lại, khiến bạn thức dậy với cảm giác uể oải hơn bình thường. Cơ thể và tinh thần sẽ trở nên mệt mỏi hơn. Ngoài ra, hút thuốc, kiểm tra điện thoại cũng làm gián đoạn cơ hội bắt đầu ngày mới với tâm trạng thoải mái, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc.

Việc thường xuyên vận động thể chất, hít thở sâu hoặc tập thiền có thể giúp mọi người giảm căng thẳng, đồng thời tạo ra sự cân bằng lành mạnh trong đường ruột, từ đó thúc đẩy sức khỏe tốt.