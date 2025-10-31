5 việc làm buổi sáng khiến thận nhanh 'xuống cấp'

Những thói quen buổi sáng tưởng chừng nhỏ nhặt như không uống nước, nhịn tiểu, bỏ bữa sáng có thể âm thầm gây hại thận nếu duy trì trong thời gian dài.

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không có đủ thời gian để ăn sáng, vô tình gây hại thận trong thời gian dài. Ảnh: Freepik.

Thận có chức năng lọc chất thải, cân bằng dịch và kiểm soát huyết áp. Khi thận làm việc quá sức hoặc mất nước, tổn thương có thể tích tụ dần dần.

Tiến sĩ Venkat Subramaniam, bác sĩ tiết niệu cao cấp kiêm Giám đốc điều hành tại Bệnh viện AINU, Chennai (Ấn Độ), chia sẻ 5 thói quen buổi sáng dưới đây có vẻ vô hại nhưng nếu lặp lại hàng ngày, theo thời gian, có thể gây áp lực thực sự lên hệ thống thận, theo India Times.

Không uống nước khi thức dậy

Sau khi ngủ một giấc dài, cơ thể sẽ bị mất nước nhẹ khi thức dậy. Thận đã lọc chất thải trong nhiều giờ mà không được cung cấp đủ nước. Nếu thức uống đầu tiên là cà phê hoặc trà, bạn đang khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Một cốc nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng giúp đào thải độc tố và hỗ trợ quá trình lọc hiệu quả.

Báo cáo trên Obesity Facts giải thích nước giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận bằng cách pha loãng các khoáng chất có thể kết tinh. Nước cũng làm giảm áp lực lên thận bằng cách giảm nồng độ vasopressin, loại hormone liên quan đến căng thẳng thận.

Nhịn tiểu quá lâu

Nhiều người thức dậy và ăn sáng hoặc tập thể dục ngay lập tức trước khi sử dụng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, việc nhịn tiểu trong thời gian dài không phải là vô hại. Thông thường, bàng quang sẽ giãn ra khi bạn ngủ và việc trì hoãn đi tiểu gây thêm áp lực lên cả bàng quang và thận.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Y học Gia đình Hàn Quốc, việc nhịn tiểu thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể điều hòa huyết áp, gây áp lực lên thận. Việc bỏ qua cảm giác muốn đi tiểu cũng tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc hình thành sỏi thận hơn theo thời gian.

Uống thuốc giảm đau khi bụng đói

Thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, là loại thuốc thường được dùng vào buổi sáng để điều trị chứng đau đầu hoặc đau cơ. Nhưng uống thuốc khi bụng đói không chỉ gây hại dạ dày.

Khi uống lúc bụng đói, những loại thuốc này nhanh chóng đi vào máu và gây thêm áp lực cho thận. Báo cáo trên Informed Health chỉ ra NSAID có thể tương tác với một số loại thuốc khác, bao gồm cả thuốc ức chế hệ miễn dịch. Khi được sử dụng cùng nhau, chúng làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Lạm dụng thường xuyên hoặc tự ý uống thuốc có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp hoặc các bệnh lý về thận từ trước.

Uống thuốc giảm đau khi chưa ăn sáng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Ảnh: Listhub.

Không bù nước sau khi tập thể dục

Tập luyện buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người quên bổ sung lượng nước bị mất qua mồ hôi. Điều này có thể dẫn đến mất nước, gây áp lực cho thận.

Bù nước không chỉ là uống nước; mà còn là phục hồi lượng natri và chất điện giải bị mất trong quá trình tập luyện. Việc không bù nước đúng cách có thể khiến nước tiểu cô đặc hơn và buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc chất thải.

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients Journal cho thấy sau khi bị mất nước do tập thể dục, chất lỏng chứa natri và carbohydrate có hiệu quả bù nước tốt hơn nước lọc. Đồ uống thể thao hoặc dung dịch bù nước đường uống (ORS) có thể giúp khôi phục sự cân bằng chất lỏng nhanh hơn, đặc biệt là trong vài giờ đầu sau khi tập luyện.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là thói quen mà nhiều người áp dụng để tiết kiệm thời gian hoặc cắt giảm lượng calo, nhưng nó có thể phản tác dụng. Nếu không có thức ăn, lượng đường trong máu có thể giảm xuống, khiến bạn thèm đồ ăn chế biến sẵn vào cuối ngày. Những đồ ăn nhẹ này thường chứa hàm lượng natri cao, theo thời gian có thể gây hại cho sức khỏe thận.

Báo cáo trên tạp chí Quốc tế về Bệnh thận lưu ý mặc dù có thể kiểm soát lượng muối nạp để giảm những rủi ro này, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn ít natri.

Một bữa sáng cân bằng với protein, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp điều chỉnh sự thèm ăn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thận lâu dài. Ngay cả chỉ đồ ăn đơn giản như trứng, yến mạch hoặc trái cây cũng có thể tạo ra sự khác biệt so với việc bỏ bữa sáng hoàn toàn.