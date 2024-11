50 tỷ USD đồng hồ Rolex đang ở đâu?

Theo phân tích dữ liệu sản xuất của thương hiệu đồng hồ cao cấp Rolex, tổng giá trị của 4 triệu chiếc Rolex Submariner từng xuất hiện trên thị trường là gần 50 tỷ USD.

Khả năng giữ giá của dòng Rolex Submariner được chứng minh. Ảnh minh hoạ: Rolex.

Trong lần công bố dữ liệu sản xuất đầu tiên, thương hiệu đồng hồ xa xỉ Rolex cho biết tổng giá trị của tất cả sản phẩm Rolex Submariner từng được phân phối ra thị trường lên đến 50 tỷ USD .

Theo cuốn sách có tựa đề Submariner: The Watch that Unlocked the Deep (tạm dịch: “Submariner: Chiếc đồng hồ mở khoá vực sâu”), gần 4 triệu chiếc đồng hồ lặn Rolex Submariner xuất hiện trên thị trường từ năm 1953 đến năm 2020.

Subdial, nền tảng giao dịch đồ cũ có trụ sở tại Anh, ước tính tổng giá trị của 4 triệu chiếc đồng hồ này là khoảng 46 tỷ USD theo giá hiện hành. Con số đó tăng lên gần 50 tỷ USD nếu tính cả những chiếc Submariner được sản xuất sau năm 2020, theo Business of Fashion.

Đồng hồ Rolex có khả năng giữ giá ấn tượng, thống trị thị trường qua tay, dù thương hiệu sản xuất số lượng lớn mỗi năm. Ảnh minh hoạ: Rolex.

Khả năng giữ giá của đồng hồ Rolex

Con số biết nói này cho thấy khả năng giữ giá của một số dòng đồng hồ Rolex. Theo các nhà phân tích, giá thành trên thị trường thứ cấp của nhiều mẫu cao hơn giá bán lẻ, mặc dù Rolex sản xuất đến hơn 1 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm.

Submariner ra đời để phục vụ nhu cầu của các thợ lặn biển. Tuy nhiên, hiện nay chúng được thấy nhiều trên cổ tay của các nhà giao dịch tài chính phố Wall. Phiên bản hiện tại có vẻ ngoài giống với mẫu đầu tiên được sản xuất vào năm 1953.

“Khi tôi nhắm mắt lại và nghĩ về Rolex, chiếc Submariner lập tức hiện ra”, Eric Wind, một người bán đồng hồ cổ tại Florida (Mỹ), từng làm việc cho nhà đấu giá Christie’s, cho biết.

Những phiên bản Submariner hiếm có khả năng giữ giá tốt. Giá thành của chiếc Submariner ‘The Hulk’ với mặt số và vòng bezel màu xanh lá cây tăng cao trong cơn sốt đồng hồ xa xỉ qua sử dụng hồi năm 2022.

Trong số 4 triệu chiếc đồng hồ được thống kế, một số món đã thất lạc, hỏng hóc hoặc bị loại bỏ. Song, nhiều chiếc vẫn lưu hành trên thị trường.

“Thật khó tin khi biết rằng gần 50 tỷ USD đồng hồ lặn Submariner từng tồn tại”, Christy Davis, nhà đồng sáng lập nền tảng giao dịch đồ cũ Subdial, nói.

Christy Davis cũng khen ngợi khả năng tạo ra một mô hình “bò sữa”, vắt kiệt nguồn lực sản xuất, mà không làm mất đi giá trị những cỗ máy thời gian của Rolex.

Rolex Submariner giữ vị trí không thể thay thế trên thị trường đồng hồ, là sự lựa chọn đầu tiên của nhiều nhà sưu tầm, chứng minh sức hút vượt thời gian. Ảnh minh hoạ: Rolex.

Rolex Submariner không thể thay thế

Nhìn chung, Rolex vẫn là thương hiệu thống trị trên thị trường đồng hồ xa xỉ qua sử dụng dự kiến đạt 35 tỷ USD trong năm 2030, theo Deloitte.

Trong danh sách Chỉ số đồng hồ Bloomberg Subdial, theo dõi giá của 50 mẫu được giao dịch nhiều nhất theo giá trị, 45/50 chiếc đến từ thương hiệu Rolex. Chỉ số này giảm 0,6% vào tháng 10 khi giá Rolex và Audemars Piguet giảm, trong khi giá Patek Philippe tăng.

Không chỉ kinh doanh các sản phẩm mới, Rolex còn hưởng lợi từ thị trường đồ cũ. Cụ thể, thương hiệu quyết định tự thu mua và bán lại những chiếc đồng hồ qua tay, đem đến sự lựa chọn uy tín cho khách hàng, góp phần giảm thiểu tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan.

Gần đây, mẫu Rolex Daytona cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà sưu tầm, chứng kiến mức giá trên thị trường thứ cấp gia tăng. Tuy nhiên đối với một số đại lý, sức hút của Daytona vẫn không thể so sánh với Submariner.

“Đây là chiếc đồng hồ mà nhiều người dành khoản thưởng đầu tiên trong cuộc đời để mua”, Eric Wind cho biết.