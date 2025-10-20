5AM mùa 3 - hành trình đánh thức giác quan giữa lòng di sản

5AM, sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Airlines phối hợp SpaceSpeakers Group thực hiện, sẽ trở lại với mùa 3 tại Hoàng Thành Thăng Long.

5AM mùa mới với tên gọi “5AM Eye-Conic Ha Noi” mở ra hành trình đánh thức giác quan giữa lòng di sản, nơi người trẻ được kết nối văn hóa và tìm thấy chính mình trong nhịp sống hiện đại của thủ đô. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do Vietnam Airlines và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Ra mắt lần đầu vào tháng 1/2024, 5AM khẳng định sự khác biệt khi thu hút hơn 1.000 khán giả tại TP.HCM tham gia hoạt động thể chất và sáng tạo như chạy bộ, yoga, thiền định. Tiếp đó, mùa 2 tại Đà Lạt tạo hiệu ứng truyền thông với gần 2.000 người tham dự, hàng triệu lượt tương tác trực tuyến và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Qua 2 mùa, Vietnam Airlines đã biến 5AM từ sự kiện giải trí thành chiến lược thương hiệu dài hạn, khẳng định vị thế tiên phong của hãng hàng không quốc gia trong việc kết nối văn hóa - nghệ thuật với trải nghiệm khách hàng.

Chạy bộ là một trong những hoạt động thể chất của sự kiện 5AM.

Mùa 3 với tên “5AM Eye-Conic Ha Noi” đánh dấu bước phát triển mới, khi âm nhạc trở thành cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa bản sắc dân tộc và hơi thở trẻ trung. Trong tháng 11, Hà Nội sẽ được “đánh thức” bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa tầng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long.

Mùa 3 mang đến trải nghiệm mới mẻ, khắc họa một Hà Nội “mới mà quen” trong ánh bình minh. Từ 5h sáng, chuỗi hoạt động cùng đối tác Wellness - Melia Hotels & Resorts mở đầu hành trình đánh thức cơ thể và tâm trí với thái cực quyền, trải nghiệm không gian lounge cao cấp 5AM, pha chế cà phê Việt, đặc biệt là trải nghiệm meet and greet cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers tại phòng chờ Melia phối hợp cùng Vietnam Airlines Lounge - nơi âm nhạc kết nối cảm xúc và khơi dậy năng lượng tích cực cho ngày mới.

Bên cạnh đó, khu vực sáng tạo là không gian để khán giả trải nghiệm cổ phục, làm giấy dó, cùng nhiều hoạt động thủ công truyền thống, giúp văn hóa Việt Nam được tiếp cận một cách sống động và gần gũi.

Song song đó, hoạt động “Cuộc đua di sản” trên Honda ICON e: là trải nghiệm khám phá văn hóa - lịch sử Hà Nội theo cách mới. Theo đó, Honda Việt Nam tổ chức hoạt động sideline từ 5h đến 7h, đưa khán giả tham dự đi qua các địa điểm biểu tượng của Hà Nội để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong sự kiện.

Với quy mô mở rộng đến 5.000 khán giả, gấp 3 lần mùa trước, 5AM mùa 3 sẽ diễn ra từ 4h30 đến 12h ngày 1/11, hứa hẹn trở thành điểm hẹn âm nhạc - văn hóa - du lịch độc đáo. Không chỉ mang đến buổi sáng giàu cảm xúc, 5AM còn đón đầu xu hướng “du lịch âm nhạc” đang được giới trẻ yêu thích, góp phần vào hành trình trẻ hóa và xây dựng sự yêu thích cho thương hiệu Vietnam Airlines.

Sự kiện nhận được sự đồng hành và tin tưởng của nhà tài trợ, đối tác lớn như PVcomBank, Saigontourist Group, Melia Hotels and Resorts, Honda Việt Nam, AIA Vitality, Bioderma, La Vie, Garmin... nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm đa tầng - vừa thư giãn, vừa đậm đà bản sắc Hà Nội.