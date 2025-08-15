6 câu nói âm thầm hại trẻ

1. "Nếu con cố gắng, con có thể làm được mọi thứ": Dù có ý tốt, nhưng các chuyên gia cho rằng câu nói này có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với trẻ. Nếu được dạy mọi thứ đều có thể, trẻ sẽ rơi vào trạng thái tự đổ lỗi cho bản thân khi thất bại. Khi sự chăm chỉ không mang lại kết quả như mong đợi, các em sẽ cảm thấy thất vọng và tổn thương. Thay vì gieo vào đầu trẻ một kỳ vọng phi thực tế, cha mẹ nên giúp con định nghĩa lại về thành công. Thành công không phải lúc nào cũng là đạt được mục tiêu, mà còn là việc có đủ dũng cảm để thử sức và nỗ lực hết mình. Ảnh: Pexels.

2. "Không được ích kỷ": Nhiều người thường xem ích kỷ là một thói xấu, nhưng không phải lúc nào nó cũng tiêu cực. Các nhà tâm lý học gọi đây là sự ích kỷ lành mạnh. Việc trẻ biết ưu tiên bản thân vào những thời điểm nhất định là điều cần thiết để phát triển. Sự ích kỷ lành mạnh giúp trẻ hiểu rõ giá trị của bản thân, từ đó nâng cao lòng tự trọng và sức khỏe tinh thần. Đây là những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Pexels.

3. "Con chỉ cần nhìn vào mặt tích cực của vấn đề": Khi nghe câu nói này, trẻ có thể hiểu lầm rằng chỉ có những cảm xúc tích cực mới được chấp nhận, còn những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, thất vọng hay sợ hãi thì cần phải che giấu. Điều này làm cho những cảm xúc thật của trẻ bị coi nhẹ. Thay vì phủ nhận cảm xúc của con, cha mẹ nên thừa nhận cuộc sống có những lúc khó khăn và khẳng định sẽ luôn ở bên con, dù vấn đề lớn hay nhỏ. Những cuộc trò chuyện chân thành về cảm xúc sẽ giúp con học cách đối mặt với khó khăn và xây dựng sự kiên cường về mặt tinh thần. Ảnh: Freepik.

4. “Con có thể tự làm được tất cả mọi việc”: Câu nói này có thể khiến trẻ tin rằng việc nhờ giúp đỡ hay dựa dẫm vào người khác là một điều xấu, thể hiện sự yếu đuối hay bất tài. Niềm tin này có thể trở thành rào cản lớn, kìm hãm sự phát triển của trẻ trong học tập, các mối quan hệ và cuộc sống. Cha mẹ nên áp dụng cách tiếp cận cân bằng hơn. Hãy khuyến khích sự tự lập ở mức độ phù hợp với lứa tuổi, đồng thời cho phép con yêu cầu và chấp nhận sự giúp đỡ khi cần. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng giải quyết vấn đề và xây dựng những mối quan hệ bền chặt, lành mạnh. Ảnh: Pexels.

5. "Lớn rồi/Là con trai không được khóc": Khi trẻ tiếp thu những lời này, chúng bắt đầu gắn nỗi buồn, sự sợ hãi hoặc tức giận với cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Thay vì học cách đối diện, trẻ sẽ tìm cách kìm nén cảm xúc bằng các cơ chế phòng vệ như né tránh, tự chỉ trích hoặc cầu toàn. Việc kìm nén cảm xúc sẽ khiến trẻ không thể hiểu và đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân. Vì vậy, cha mẹ hãy cho con biết khóc là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên và không có gì phải xấu hổ. Cùng với đó, bạn hãy tạo không gian để con được thể hiện cảm xúc một cách an toàn và lành mạnh. Ảnh: Pexels.

6. “Hãy luôn trung thực”: Trung thực là đức tính tốt, cha mẹ nào cũng dạy con như vậy. Tuy nhiên, đôi khi, việc nói một lời nói dối vô hại để giữ hòa khí hoặc không làm tổn thương người khác lại là điều cần thiết. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng bằng cách giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa lời nói dối vô hại và lời nói dối có chủ đích, bạn đang giúp con hiểu về sự tinh tế trong giao tiếp xã hội. Điều này không chỉ giúp con cư xử khéo léo hơn mà còn củng cố sự tin tưởng và trung thực lâu dài trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Ảnh: Pexels.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.