6 câu nói người IQ cao dùng để hóa giải mâu thuẫn

1. "Hãy tập trung giải quyết vấn đề thay vì đổ lỗi": Cụm từ này giúp chuyển hướng cuộc trò chuyện. Thay vì sa vào xung đột bằng việc chỉ trích và đổ lỗi, nó hướng cả hai bên tới việc tìm kiếm giải pháp và giải quyết vấn đề. Ảnh: Phương Lâm.

2. "Hãy giúp tôi hiểu quan điểm của bạn": Việc yêu cầu đối phương giải thích rõ hơn về quan điểm của họ sẽ đặt họ vào vị trí phải tự trình bày lập luận của mình. Quá trình tự giải thích này thường giúp họ nhận ra những lỗ hổng trong lý lẽ ngay khi nghe chính họ nói ra. Ảnh: Phương Lâm.

3. "Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều đó": Bạn có thể bất đồng về quan điểm hay nguyên tắc, nhưng để giải quyết xung đột hiệu quả, bạn phải thiết lập được sự tôn trọng và thấu hiểu. Cụm từ này thể hiện sự tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, tạo không gian cho sự thấu hiểu và lập tức giảm xung đột. Ảnh: Pexels.

4. "Tôi hiểu tại sao bạn cảm thấy như vậy": Theo nhà trị liệu Gloria Brame, những người thông minh về mặt cảm xúc sẽ không mất bình tĩnh hay dùng lời lẽ công kích khi đối mặt với xung đột. Thay vào đó, họ trấn an đối phương rằng họ đã được lắng nghe và cảm xúc của họ được thừa nhận. Bằng cách tôn trọng đối phương, họ tạo ra một cuộc đối thoại ôn hòa và hiệu quả hơn, ngay cả khi ý kiến hai bên hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Phương Lâm.

5. "Vấn đề chúng ta có thể cùng nhau giải quyết là gì?": Câu nói này thể hiện sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và mong muốn tháo gỡ thay vì đối đầu. Nó chuyển trọng tâm từ "ai đúng, ai sai" sang "chúng ta cùng làm gì để tiến lên". Chính cách đặt vấn đề như vậy giúp hạ căng thẳng, tạo không gian đối thoại tích cực và thúc đẩy hai bên cùng tìm ra giải pháp bền vững. Ảnh: Pexels.

6. Không nói gì, thực hành lắng nghe chủ động: Họ không ngắt lời, không chuẩn bị sẵn phản biện trong đầu mà tập trung vào lời nói, cảm xúc và cả những điều chưa được nói ra của đối phương. Chính sự im lặng có chủ ý này giúp giảm căng thẳng, đối phương có cơ hội bộc lộ suy nghĩ, từ đó làm rõ gốc rễ của mâu thuẫn. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.