Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

6 câu nói người IQ cao dùng để hóa giải mâu thuẫn

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Khi xảy ra xung đột, những người thông minh không tranh cãi, thay vào đó, họ sử dụng một số câu nói giúp giảm căng thẳng và hóa giải mâu thuẫn.

dau hieu IQ cao anh 1

1. "Hãy tập trung giải quyết vấn đề thay vì đổ lỗi": Cụm từ này giúp chuyển hướng cuộc trò chuyện. Thay vì sa vào xung đột bằng việc chỉ trích và đổ lỗi, nó hướng cả hai bên tới việc tìm kiếm giải pháp và giải quyết vấn đề. Ảnh: Phương Lâm.
dau hieu IQ cao anh 2

2. "Hãy giúp tôi hiểu quan điểm của bạn": Việc yêu cầu đối phương giải thích rõ hơn về quan điểm của họ sẽ đặt họ vào vị trí phải tự trình bày lập luận của mình. Quá trình tự giải thích này thường giúp họ nhận ra những lỗ hổng trong lý lẽ ngay khi nghe chính họ nói ra. Ảnh: Phương Lâm.
dau hieu IQ cao anh 3

3. "Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều đó": Bạn có thể bất đồng về quan điểm hay nguyên tắc, nhưng để giải quyết xung đột hiệu quả, bạn phải thiết lập được sự tôn trọng và thấu hiểu. Cụm từ này thể hiện sự tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, tạo không gian cho sự thấu hiểu và lập tức giảm xung đột. Ảnh: Pexels.
dau hieu IQ cao anh 4

4. "Tôi hiểu tại sao bạn cảm thấy như vậy": Theo nhà trị liệu Gloria Brame, những người thông minh về mặt cảm xúc sẽ không mất bình tĩnh hay dùng lời lẽ công kích khi đối mặt với xung đột. Thay vào đó, họ trấn an đối phương rằng họ đã được lắng nghe và cảm xúc của họ được thừa nhận. Bằng cách tôn trọng đối phương, họ tạo ra một cuộc đối thoại ôn hòa và hiệu quả hơn, ngay cả khi ý kiến hai bên hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Phương Lâm.
dau hieu IQ cao anh 5

5. "Vấn đề chúng ta có thể cùng nhau giải quyết là gì?": Câu nói này thể hiện sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và mong muốn tháo gỡ thay vì đối đầu. Nó chuyển trọng tâm từ "ai đúng, ai sai" sang "chúng ta cùng làm gì để tiến lên". Chính cách đặt vấn đề như vậy giúp hạ căng thẳng, tạo không gian đối thoại tích cực và thúc đẩy hai bên cùng tìm ra giải pháp bền vững. Ảnh: Pexels.

dau hieu IQ cao anh 6

6. Không nói gì, thực hành lắng nghe chủ động: Họ không ngắt lời, không chuẩn bị sẵn phản biện trong đầu mà tập trung vào lời nói, cảm xúc và cả những điều chưa được nói ra của đối phương. Chính sự im lặng có chủ ý này giúp giảm căng thẳng, đối phương có cơ hội bộc lộ suy nghĩ, từ đó làm rõ gốc rễ của mâu thuẫn. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

8 cách bố mẹ làm giúp con giỏi kỹ năng xã hội

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng dạy con nói “làm ơn” hay “cảm ơn” là đủ để con có kỹ năng xã hội tốt. Nhưng thực tế, kỹ năng đó được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ hơn.

06:00 30/9/2025

Khong nhan ra truong hoc sau bao Bualoi hinh anh

Không nhận ra trường học sau bão Bualoi

06:00 1/10/2025 06:00 1/10/2025

0

Sau bão số 10 (Bualoi), cơ sở vật chất ngành giáo dục tại nhiều tỉnh, thành bị tàn phá nặng nề, học sinh trên nhiều địa bàn vẫn chưa thể đến trường.

Ngọc Bích

Ảnh: Yourtango

dấu hiệu IQ cao dấu hiệu thông minh người IQ cao

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý