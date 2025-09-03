6 cụm từ khiến trẻ nghe lời

1. "Bố/mẹ tin con": Theo CNBC, khi trẻ cảm thấy bị nghi ngờ bởi những câu hỏi như "Con có thật sự cố ý làm thế không?", chúng sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng vệ. Ngược lại, khi cha mẹ thể hiện niềm tin, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và không còn mặc cảm tội lỗi. Điều này giúp trẻ dễ dàng lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của bố mẹ.

2. "Chúng ta cùng giải quyết nhé": Thay vì ra lệnh, bố mẹ hãy cùng con tìm giải pháp. Khi trẻ được tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề, chúng sẽ cảm thấy có trách nhiệm và sẵn lòng hợp tác hơn. Ví dụ, khi con không chịu dọn đồ chơi, thay vì nói "Dọn dẹp ngay đi", bạn có thể nói rằng "Mẹ thấy con không muốn dọn hết đống đồ chơi này ngay bây giờ. Chúng ta cùng nhau giải quyết nhé, con nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu?". Bằng cách này, bạn vừa giữ vững được nguyên tắc, vừa tránh được những cuộc đối đầu không cần thiết. Con sẽ học được cách chủ động và có trách nhiệm với hành động của mình.

3. "Bố/mẹ luôn ở đây": Khi trẻ cảm thấy choáng ngợp, lý trí sẽ không còn tác dụng. Hệ thần kinh của con sẽ ở chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy, và điều chúng cần nhất lúc này là sự giúp đỡ để điều chỉnh cảm xúc. Ví dụ, khi con không đạt được điểm số kỳ vọng, thay vì mắng "Nín đi, có gì đâu mà khóc", hãy nhẹ nhàng nói "Con cứ khóc đi, bố/mẹ luôn bên con". Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu, không bị bỏ rơi. Chúng sẽ lấy lại bình tĩnh và sẵn sàng để giao tiếp trở lại.

4. "Bố/mẹ luôn lắng nghe con": Khi con cái có những hành vi chống đối, cách tốt nhất không phải là quát mắng mà là lắng nghe. Hãy bắt đầu bằng câu nói đơn giản: "Bố/mẹ đang lắng nghe đây, kể cho bố/mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra nào". Một khi cảm thấy được thấu hiểu, trẻ sẽ không muốn chống đối nữa. Điều này giúp bố mẹ tìm ra nguyên nhân đằng sau sự nổi loạn của con, từ đó giúp con giải quyết vấn đề và xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa bố mẹ và trẻ.

5. "Bố/mẹ hiểu con": Khi đang trong cơn giận dữ, điều trẻ cần nhất không phải là một người ra lệnh mà là một đồng minh. Câu nói "Bố/mẹ hiểu và luôn ở cạnh con" có sức mạnh xoa dịu và khiến con mở lòng lắng nghe. Chính sự ủng hộ vô điều kiện này sẽ giúp con cảm thấy an toàn và sẵn sàng cùng bố mẹ tìm ra giải pháp thay vì tiếp tục chống đối.

6. "Dù thế nào, bố/mẹ vẫn luôn yêu con": Khi con mắc lỗi hoặc bị điểm kém, cảm giác xấu hổ và lo sợ là điều khó tránh khỏi. Lúc này, thay vì la mắng, câu nói "Dù thế nào, bố/mẹ vẫn luôn yêu con" có thể giúp con hiểu rằng tình yêu thương không phụ thuộc vào thành tích hay sự hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi lời nói chỉ có hiệu quả khi cha mẹ xây dựng được mối quan hệ tin tưởng với con. Khi bạn luôn tôn trọng, bảo vệ sự tự trọng của con và giữ vững các ranh giới, con sẽ tự nguyện lắng nghe và học hỏi.

