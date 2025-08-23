6 dấu hiệu chỉ điểm bạn đang bị kháng insulin

Kháng insulin xảy ra khi lượng đường trong máu cao liên tục. Nếu không được điều trị đúng cách, tình trạng này có thể tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2.

Vùng da bị sạm ở cổ, hay còn gọi là gai đen) có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Ảnh: Pediatric.

Insulin đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa lượng đường trong máu bằng cách giúp các tế bào hấp thụ glucose từ thực phẩm bạn ăn để tạo năng lượng.

Bạn có thể bị kháng insulin do lượng đường trong máu cao liên tục. Nhiều người không nhận ra mình bị kháng insulin cho đến khi xét nghiệm máu, đặc biệt là vì tình trạng này thường không có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào.

Nhưng tin tốt là tình trạng kháng insulin có thể được kiểm soát và thậm chí đảo ngược nếu được điều trị sớm. Đó là lý do mọi người cần chú ý đến các dấu hiệu của tình trạng này.

Thay đổi làn da

Theo Eating Well, thay đổi trên da là một trong những dấu hiệu ít được biết đến của tình trạng kháng insulin. Ở một số người, tình trạng kháng insulin có thể dẫn đến sự phát triển của các nốt ruồi da hoặc chứng gai đen (các mảng da sẫm màu trên cổ hoặc dưới nách).

Theo Viện Quốc gia Mỹ về bệnh tiểu đường, tiêu hóa và thận (NIDDK), cả hai tình trạng này đều được cho là liên quan đến việc sản xuất insulin dư thừa.

Bị sương mù não

Kháng insulin đồng nghĩa với việc glucose không dễ dàng có được để cung cấp năng lượng cho các tế bào, bao gồm cả tế bào não. Do đó, bạn có thể cảm thấy tình trạng thường được gọi là "sương mù não".

Nghiên cứu cho thấy những người bị kháng insulin có thể giảm khả năng nhận thức so với người không mắc bệnh này, theo nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Research and Clinical Practice. Kháng insulin làm suy yếu các quá trình quan trọng của não bộ ảnh hưởng đến sự minh mẫn.

Tăng cân

Theo tạp chí Health, khi cơ thể kháng insulin, việc sử dụng đường làm năng lượng trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn. Để đáp ứng với tình trạng này, cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn để bù đắp cho lượng đường trong máu cao.

Tuy nhiên, việc sản xuất insulin dư thừa này khiến cơ thể tích trữ nhiều mỡ hơn bình thường, đặc biệt là vùng eo. Việc tăng cân ở vùng bụng này thường liên quan đến tình trạng kháng insulin.

Cơ thể tích trữ nhiều mỡ hơn bình thường, đặc biệt là vùng eo, thường liên quan đến tình trạng kháng insulin. Ảnh: Apka Muaalij.

Luôn đói

Cảm giác đói chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp của nhiều hormone, trong đó có insulin. Khi bị kháng insulin, bạn có thể thường xuyên cảm thấy đói. Điều này là do kháng insulin gây ra lượng đường trong máu cao, triệu chứng là cảm giác đói tăng lên.

Mức năng lượng thấp

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng đặc trưng của tình trạng kháng insulin, tiền tiểu đường và tiểu đường. Kháng insulin ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ glucose của tế bào để tạo năng lượng. Kết quả là cơ thể khó sử dụng glucose hiệu quả, dẫn đến giảm năng lượng và tăng cảm giác mệt mỏi.

Ngoài ra, tình trạng này có thể gây ra những thay đổi bất thường về lượng đường trong máu, góp phần gây ra cảm giác mệt mỏi hơn.

Đi tiểu thường xuyên

Việc phải đi vệ sinh thường xuyên hơn mức bình thường là dấu hiệu phổ biến của tình trạng kháng insulin và tiền tiểu đường.

Khi lượng đường trong máu cao, thận sẽ phải làm việc cật lực để loại bỏ lượng đường dư thừa ra khỏi máu. Thông thường, glucose được lọc ra khỏi máu và đi vào thận, sau đó thận sẽ tái hấp thu đường trở lại máu.

Tuy nhiên, khi lượng đường trong máu liên tục cao, thận không thể tái hấp thu hết lượng đường dư thừa. Lượng đường dư thừa này trong thận buộc cơ thể phải đưa đường vào nước tiểu và lấy nước từ các mô - dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu.