6 dấu hiệu của sếp ái kỷ

1. Nhân viên là đồng minh hoặc kẻ thù: Những người sếp có xu hướng ái kỷ luôn nhìn nhận mọi việc theo hai thái cực, hoặc là bạn ở cùng phe với họ, hoặc là bạn đang chống lại họ, không có chỗ cho sự trung lập. Theo GS Marie-Line Germain, Đại học Western Carolina, một khi bạn đã trở thành đồng minh, họ sẽ xem bạn là một phần của phe mình. Ngược lại, chỉ cần một hành động bị coi là phản bội, bạn sẽ ngay lập tức bị đẩy sang phe kẻ thù. Khi điều đó xảy ra, họ sẽ làm mọi cách để loại bỏ bạn, từ giáng chức cho đến sa thải. Ảnh: Phương Lâm.

2. Thao túng nhân viên: Theo chuyên gia, những người sếp ái kỷ thường bắt đầu mối quan hệ bằng cách thể hiện sự hào phóng và quan tâm, khiến bạn cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái bẫy. Khi bạn vô tình đi ngược với quan điểm hay hành vi của họ, thái độ của họ sẽ lập tức thay đổi. Họ có thể trở nên khó chịu, thậm chí là tìm cách cô lập hoặc khiến bạn phải phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Ảnh: Phương Lâm.

3. Không thừa nhận mình sai: Khi có vấn đề phát sinh, thay vì nhận lỗi, sếp ái kỷ sẽ nhanh chóng đổ lỗi cho nhân viên, thậm chí phủ nhận vai trò của mình. Tệ hơn, khi bị đối chất, những người sếp này có thể lật ngược tình thế, đóng vai nạn nhân và khiến bạn cảm thấy lỗi lầm hoàn toàn thuộc về mình. "Họ chuyển gánh nặng sai lầm của mình sang người khác. Đây là cách thao túng tâm lý nguy hiểm, khiến nhân viên hoang mang và tự nghi ngờ bản thân", GS Germain nói. Ảnh: Phương Lâm.

4. Không ngại ăn cắp ý tưởng của nhân viên: Người ái kỷ luôn tin rằng sự hoàn hảo của bản thân phải được duy trì bằng mọi giá. Vì vậy, họ không ngại chiếm đoạt những ý tưởng tốt của nhân viên và coi đó là công sức của mình. Với họ, việc này không phải là sai trái về mặt đạo đức mà chỉ là một cách để củng cố vị thế dẫn đầu. Ảnh: Phương Lâm.

5. Chỉ biết nhận, không biết cho: Đừng mong đợi mối quan hệ cho và nhận với những người sếp ái kỷ. Họ sẽ không bao giờ đáp lại những gì mà bạn đã giúp. Theo bà Nina W. Brown, giáo sư tại Đại học Old Dominion, họ làm vậy vì cho rằng "họ có quyền, vì họ là sếp". Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng và coi thường nỗ lực của nhân viên. Ảnh: Pexels.

6. Thiếu đồng cảm: Với sếp ái kỷ, không có chỗ cho sai sót hay sự thấu hiểu. GS Marie-Line Germain chỉ ra khi bạn cố gắng giải thích lý do mắc lỗi hay chậm trễ, câu trả lời bạn nhận được sẽ là "Quá tệ, cậu không thể làm tốt hơn sao?". Họ sẽ không bao giờ đặt mình vào vị trí của nhân viên để hiểu những gì cấp dưới đang trải qua. Ảnh: Pexels.

7. Lạm dụng ngôn từ: Người sếp ái kỷ có thể lạm dụng ngôn từ để thao túng và hạ thấp nhân viên. Họ không ngần ngại lăng mạ ngoại hình, trạng thái cảm xúc, thậm chí là chỉ số IQ của bạn. Những hành vi này không chỉ gây tổn thương mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nhân viên.

