6 điều đừng ép con làm

1. Ép con kết bạn với nhiều người: Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình trở thành một người tốt bụng và hòa đồng, nhưng ép buộc trẻ phải làm bạn với nhiều người có thể phản tác dụng. Giống như người lớn, trẻ em cũng có những sở thích, cảm nhận và trực giác riêng về những người mà chúng cảm thấy an toàn. Khi bị ép phải làm bạn, trẻ có thể bỏ qua cảm giác của mình và chấp nhận những mối quan hệ không lành mạnh. Thay vì gây áp lực, cha mẹ nên dạy trẻ biết tôn trọng mọi người, nhưng cũng cần chọn lọc những người bạn phù hợp. Ảnh: Pexels.