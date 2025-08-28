6 điều đừng ép con làm

|
1. Ép con kết bạn với nhiều người: Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình trở thành một người tốt bụng và hòa đồng, nhưng ép buộc trẻ phải làm bạn với nhiều người có thể phản tác dụng. Giống như người lớn, trẻ em cũng có những sở thích, cảm nhận và trực giác riêng về những người mà chúng cảm thấy an toàn. Khi bị ép phải làm bạn, trẻ có thể bỏ qua cảm giác của mình và chấp nhận những mối quan hệ không lành mạnh. Thay vì gây áp lực, cha mẹ nên dạy trẻ biết tôn trọng mọi người, nhưng cũng cần chọn lọc những người bạn phù hợp. Ảnh: Pexels.
|
2. Ép con xin lỗi khi không thực sự có lỗi: Lời xin lỗi sẽ mất đi giá trị nếu trẻ bị ép buộc phải nói ra mà không thực sự cảm thấy hối lỗi. Do đó, cha mẹ nên giúp con hiểu được tại sao hành động của mình lại làm tổn thương người khác. Hãy khuyến khích trẻ bày tỏ sự hối hận một cách chân thành, theo cách mà chúng cảm thấy tự nhiên và phù hợp nhất. Điều này sẽ giúp trẻ học được cách chịu trách nhiệm và phát triển trí tuệ cảm xúc. Ảnh: Pexels.
|
3. Ép con ăn ngay cả khi chúng không đói: Nhiều cha mẹ lo lắng về dinh dưỡng của con, nhưng việc ép trẻ ăn khi không đói có thể tạo ra những thói quen không lành mạnh. Ép ăn có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều, mất tín hiệu đói tự nhiên hoặc thậm chí là ghét đồ ăn. Thay vì ép con phải ăn hết sạch, bố mẹ hãy cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng vào những khung giờ cố định và tin tưởng rằng con sẽ tự biết lắng nghe cơ thể mình. Ảnh: Pexels.
|
4. Ép con làm thứ cha mẹ muốn: Nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa thứ trẻ muốn và thứ trẻ cần. Thay vì tôn trọng sở thích của trẻ, họ áp đặt lên chúng những gì họ cho là tốt, dù là về sở thích, đồ chơi hay thậm chí là ước mơ. Hành động này không chỉ kìm hãm sự phát triển cá tính của trẻ mà còn khiến chúng cảm thấy bị kiểm soát và nổi loạn. Ảnh: Freepik.
|
5. Luôn chia sẻ đồ đạc của mình: Khi bị buộc phải cho người khác mượn đồ, trẻ dễ cảm thấy mất quyền kiểm soát và trở nên bực bội. Thay vì đưa ra mệnh lệnh, cha mẹ có thể hướng dẫn con cách tự nguyện nhường đồ chơi và thỏa thuận về thời gian, giúp con hiểu được sự khác biệt giữa lòng tốt và việc bảo vệ ranh giới cá nhân. Bằng cách này, con sẽ học được cách chia sẻ có ý thức và vui vẻ. Ảnh: Pexels.
|
6. Ép con thể hiện tình cảm: Một số cha mẹ thường bắt con phải ôm hôn, thể hiện tình cảm với người lớn dù trẻ không thoải mái. Điều này không chỉ khiến con cảm thấy sợ hãi mà còn làm mờ đi ranh giới về sự đồng ý, quyền riêng tư. Do vậy, cha mẹ hãy để con tự do thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên và dạy con rằng cơ thể của con là của riêng con. Ảnh: Pexels.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.