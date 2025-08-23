6 đồ uống dễ làm, tốt cho người bệnh sốt xuất huyết

Người bệnh sốt xuất huyết thường bị mất nước nên cần bổ sung nước đầy đủ. Một số loại đồ uống dưới đây có thể hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Sữa nghệ là một trong những đồ uống có thể giúp người bệnh sốt xuất huyết khỏe và nhanh khỏi hơn. Ảnh: Medical News Today.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Khi muỗi đốt một người đang mang virus, chúng sẽ trở thành vật trung gian truyền bệnh. Sau đó, muỗi mang virus tiếp tục đốt người khác, đưa virus vào máu và duy trì vòng lây truyền trong cộng đồng.

Không có phương pháp điều trị trực tiếp nào cho bệnh sốt xuất huyết. Thông thường, người bệnh có thể tự chăm sóc tại nhà để giảm các triệu chứng cho đến khi khỏi bệnh.

Do đổ mồ hôi quá nhiều và gắng sức trong thời gian bị sốt xuất huyết, người bệnh có thể bị mất nước nghiêm trọng. Vì vậy, bệnh nhân sốt xuất huyết nên giữ đủ nước và uống tối đa 4 lít nước mỗi ngày.

Dưới đây là một số loại đồ uống có thể hỗ trợ người bị sốt xuất huyết, theo India Times.

Nước ép lá đu đủ

Nước ép lá đu đủ là bài thuốc phổ biến giúp tăng số lượng tiểu cầu, vốn thường giảm ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào của lá đu đủ cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Cách thực hiện:

Lấy một ít lá đu đủ, giã nát để lấy nước.

Có thể trộn triết xuất lá đu đủ với một ít mật ong hoặc nước ép trái cây để tăng hương vị

Dùng 2 thìa nước ép lá đu đủ 3 lần/ngày

Nước ép ổi tươi

Nước ép ổi rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch rất cần thiết. Ổi là nguồn cung cấp dồi dào tannin, vitamin và khoáng chất. Nó cũng được biết đến với khả năng tăng số lượng tiểu cầu trong máu.

Cách thực hiện:

Uống 1-2 cốc nước ép ổi tươi hoặc một bát ổi tươi nếu có thể

Uống 2 lần/ngày

Nước húng quế

Lá húng quế đã được sử dụng theo truyền thống để phòng ngừa sốt xuất huyết. Loại lá này chống lại nhiễm trùng và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Đun sôi một nắm lá húng quế tươi với 2 cốc nước

Có thể thêm một nhúm bột tiêu đen vào

Đun nhỏ lửa trong 5 phút rồi lọc lấy nước

Để dung dịch nguội một lúc rồi thêm mật ong hoặc nước cốt chanh

Uống 2-3 lần/ngày

Nước ép mướp đắng

Theo một số nghiên cứu, chiết xuất từ mướp đắng cho thấy tác dụng ức chế sự nhân lên của virus sốt xuất huyết.

Cách thực hiện:

Gọt vỏ mướp đắng và cắt thành từng miếng

Thêm một cốc nước và xay nhuyễn rồi lọc lấy nước

Bạn có thể thêm nước để giảm vị đắng

Uống 1-2 cốc mỗi ngày

Nước ép táo

Loại nước này giúp tăng số lượng tế bào máu, từ đó cải thiện số lượng tiểu cầu trong máu. Ngoài ra, táo là chất chống oxy hóa tự nhiên và có thể giúp bảo vệ tế bào máu của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do.

Cách thực hiện:

Ép một cốc táo tươi, lấy nước uống, thêm 1 thìa nước cốt chanh

Uống hỗn hợp nước ép này 2-3 lần/ngày

Sữa nghệ

Hàm lượng curcumin dồi dào trong nghệ giúp điều hòa miễn dịch, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Trong khi đó, đặc tính kháng virus của nó giúp chống lại nguyên nhân gốc rễ (nhiễm trùng do virus) của sốt xuất huyết.

Cách thực hiện:

Thêm một thìa bột nghệ vào cốc sữa nóng và trộn đều

Thêm chút mật ong và uống khi còn ấm

Uống một lần mỗi ngày, tốt nhất là trước khi đi ngủ.