6 loại ký sinh trùng gây nguy hiểm ở người

Sán dây, giun đũa, giun kim hay sán lá gan là một số loại ký sinh trùng có hại phổ biến ở người, gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm và biến chứng nghiêm trọng.

Hình ảnh sán xuất hiện khắp cơ thể người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ký sinh trùng là những sinh vật sống bằng cách hút máu người và vật chủ khác, thường gây ra các vấn đề sức khỏe từ nhẹ đến nghiêm trọng. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể theo nhiều cách, bao gồm:

Tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm

Đi chân trần trên đất bị nhiễm bệnh

Bơi trong vùng nước ngọt không an toàn

Qua vết côn trùng cắn, truyền ký sinh trùng trực tiếp vào máu.

Khi đã vào bên trong, ký sinh trùng di chuyển đến các cơ quan cụ thể như ruột, gan, mạch máu hoặc não, sau đó ăn, phát triển và sinh sản, thường không bị phát hiện trong thời gian dài.

Dưới đây là một số loại ký sinh trùng có hại có thể sống trong cơ thể người và đe dọa sức khỏe.

Sán dây

Theo India Times, sán dây là những con giun dài, dẹt ký sinh trong ruột. Các loài phổ biến bao gồm Taenia saginata (sán dây bò), Taenia solium (sán dây lợn) và Diphyllobothrium latum (sán dây cá). Con người thường bị nhiễm bệnh do ăn thịt hoặc cá chưa nấu chín hoặc sống có chứa nang ấu trùng.

Sau khi ăn phải, ấu trùng bám vào niêm mạc ruột và hấp thụ chất dinh dưỡng từ vật chủ, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sụt cân và thiếu hụt vitamin. Trong một số ít trường hợp, ấu trùng di chuyển đến các cơ quan khác như não, gây ra bệnh sán dây, dẫn đến co giật và các vấn đề thần kinh.

Giun đũa

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), giun đũa là loại giun đường ruột phổ biến ở những khu vực có điều kiện vệ sinh kém. Nhiễm trùng xảy ra khi trứng giun cực nhỏ được tiêu thụ qua thực phẩm, nước bị ô nhiễm, hoặc tiếp xúc với đất hoặc phân động vật bị nhiễm bệnh. Sau khi nở trong ruột, ấu trùng di chuyển theo máu đến phổi, bị ho ra, nuốt vào và trưởng thành trong ruột.

Các triệu chứng trong giai đoạn di chuyển đến phổi có thể bao gồm ho và sốt. Sau đó, giun đũa gây đau bụng, suy dinh dưỡng và tắc ruột. Vòng đời phức tạp của chúng cho thấy ký sinh trùng có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan trong quá trình phát triển.

Ký sinh trùng có thể tồn tại âm thầm rất lâu trong cơ thể con người mà không gây ra triệu chứng rõ rệt. Ảnh: News-Medical.

Giun móc

Giun móc là những ký sinh trùng hút máu sống trong ruột. Ấu trùng xâm nhập vào da, thường là qua bàn chân trần, di chuyển theo máu đến phổi và cuối cùng đến ruột. Những ký sinh trùng này hút máu trực tiếp, có thể dẫn đến thiếu máu mạn tính, mệt mỏi và ở trẻ em, chậm phát triển do mất chất dinh dưỡng.

Giun kim

Giun kim là loại giun nhỏ ký sinh trong ruột, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em. Nhiễm trùng xảy ra khi nuốt phải trứng từ bề mặt bị ô nhiễm, chăn ga gối đệm, hoặc do tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Giun kim cái di chuyển đến hậu môn vào ban đêm để đẻ trứng, gây ngứa ngáy và khó chịu dữ dội.

Mặc dù thường không nguy hiểm, nhiễm giun kim có thể kéo dài và dễ dàng lây lan trong gia đình. Giun kim cho thấy ngay cả những ký sinh trùng nhẹ cũng ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày và giấc ngủ.

Sán máng

Đây là loài giun dẹp được tìm thấy trong nước ngọt bị ô nhiễm ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Con người bị nhiễm bệnh khi ấu trùng xâm nhập vào da khi bơi lội hoặc tắm rửa. Những ký sinh trùng này gây ra bệnh sán máng, dẫn đến viêm mạn tính đường tiết niệu, ruột hoặc gan.

Các triệu chứng bao gồm máu trong nước tiểu hoặc phân, phát ban, đau bụng, ho và mệt mỏi. Nhiễm trùng nặng có thể dẫn đến tổn thương não, co giật hoặc vô sinh. Sán máng cho thấy ký sinh trùng xâm nhập trực tiếp vào cơ thể qua tiếp xúc với da và gây hại toàn thân.

Sán lá gan

Theo Cleveland Clinic, sán lá gan thông thường là loài giun dẹp ký sinh ở gan của nhiều loài động vật có vú, nhưng chủ yếu là cừu và gia súc, sau đó có thể lây truyền sang người. Nó gây ra căn bệnh sán lá gan nhỏ hiếm gặp. Vì ký sinh trùng này sống và phát triển trong gan và ống mật của vật chủ, bệnh có thể gây tổn thương các khu vực này và dẫn đến các triệu chứng như viêm, đau bụng và vàng da.

Bản thân bệnh sán lá gan nhỏ hiếm khi dẫn đến không qua khỏi ở người, mặc dù các trường hợp nặng không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng.