6 loại thực phẩm nên ăn nhiều để tăng miễn dịch

Ngoài duy trì những thói quen lành mạnh, việc bổ sung một số loại thực phẩm như gừng, tỏi, nghệ hay rau bina vào bữa ăn hàng ngày cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Gừng, tỏi hay nghệ có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, tăng miễn dịch hiệu quả. Ảnh: Sterling.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh và năng lượng dồi dào là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể và tinh thần của mỗi người. Bữa ăn hàng ngày rất quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cần thiết cho cả ngày dài.

Những loại thực phẩm dưới đây có thể giúp bạn luôn cảm thấy khỏe mạnh bằng cách cung cấp năng lượng tức thì và cải thiện khả năng miễn dịch, theo India Times.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C, thành phần thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tăng sản sinh tế bào bạch cầu, hỗ trợ chống lại nhiễm trùng, rất dồi dào trong các loại trái cây họ cam quýt.

Ngoài ra, vitamin C còn là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vì trái cây họ cam quýt có vị ngọt tự nhiên và giàu nước, việc ăn chúng giúp bạn nhanh chóng bổ sung năng lượng.

Để có thức uống mát lạnh, tăng cường hệ miễn dịch, hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước cam tươi hoặc cho vài lát chanh vào nước uống.

Gừng

Y học cổ truyền từ lâu đã sử dụng gừng nhờ đặc tính kháng viêm, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm. Gừng nổi tiếng với khả năng tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng tự nhiên.

Khi bạn cảm thấy kiệt sức, gừng có thể giúp phục hồi và ngăn ngừa các triệu chứng cảm lạnh và cúm. Để có hương vị cay nồng, sảng khoái, hãy pha trà gừng, thêm gừng tươi vào sinh tố hoặc các món ăn.

Tỏi

Đây là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp tăng cường miễn dịch. Allicin, hợp chất lưu huỳnh có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn, có nhiều trong tỏi. Tỏi có thể thúc đẩy sản xuất tế bào miễn dịch, giảm cường độ cảm lạnh và chống nhiễm trùng.

Thực phẩm này cũng thúc đẩy lưu thông máu, giúp duy trì năng lượng lâu dài suốt cả ngày. Để tăng hương vị và hỗ trợ miễn dịch, hãy thêm tỏi sống hoặc tỏi chín vào súp, món hầm và rau củ nướng.

Nghệ

Thực phẩm này chứa rất nhiều curcumin, hợp chất có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại bệnh tật. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ quá trình giải độc gan, từ đó cải thiện mức năng lượng tổng thể.

Sử dụng nghệ thường xuyên có liên quan đến việc tăng cường sinh lực và giảm mệt mỏi. Để bổ sung nghệ vào chế độ ăn uống, hãy thêm nó vào sinh tố, súp, các món xào. Để có thức uống thư giãn, hãy uống một cốc sữa nghệ ấm trước khi ngủ.

Rau bina

Vitamin C, vitamin E và beta-carotene chỉ là một vài trong số rất nhiều vitamin và khoáng chất có trong rau bina giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, hàm lượng sắt trong rau bina còn thúc đẩy lưu thông máu tốt, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường sinh lực. Đây là nguồn folate tuyệt vời, giúp tăng cường miễn dịch.

Để có một bữa tối nhanh chóng và bổ dưỡng, hãy xào rau bina tươi với tỏi hoặc thêm vào salad hoặc sinh tố.

Sữa chua

Probiotics, vi khuẩn lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, được tìm thấy trong sữa chua. Vì tỷ lệ đáng kể các tế bào miễn dịch nằm ở đường tiêu hóa, một đường ruột khỏe mạnh là cần thiết cho hệ miễn dịch mạnh mẽ. Probiotics có thể tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

Sữa chua cũng chứa carbohydrate và protein, cung cấp nguồn năng lượng ổn định. Để có bữa ăn nhẹ ngon miệng và kích thích, hãy ăn một bát sữa chua với mật ong và hạnh nhân.