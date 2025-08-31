6 loại trà chống viêm tốt nhất cho cơ thể

Các loại trà giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ cơ thể khỏi bệnh mạn tính. Tham khảo 6 loại trà chống viêm được đánh giá là tốt nhất.

Trà đen chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Trà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là các loại trà chống viêm. Thức uống này là một "nhà máy năng lượng" trong việc giảm viêm nhờ các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Viêm nhiễm có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư, đái tháo đường và bệnh Alzheimer.

Trà xanh là một trong các loại trà tốt cho sức khỏe

Với hàm lượng caffeine thấp hơn, có thể thoải mái nhâm nhi trà xanh suốt cả ngày. Thức uống màu xanh này, đến từ cây Camellia sinensis, cung cấp các catechin quan trọng (các hợp chất thực vật mạnh mẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe). Một loại catechin biết rõ nhất, epigallocatechin-3-gallate (EGCG), đã được nghiên cứu về tác dụng góp phần ngăn ngừa bệnh tim và ung thư.

Nhờ chứa flavonoid - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào và giảm viêm, trà đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Quá trình lên men biến lá trà xanh thành trà đen tạo ra các flavonoid khác nhau, được gọi là theaflavin và thearubigin.

Các flavonoid có thể làm giảm viêm, từ đó cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và chức năng insulin, vốn liên quan đến sức khỏe tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống trà đen thường xuyên có liên quan đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tim mạch, đột quỵ và một số bệnh ung thư. Chính những lợi ích này gián tiếp góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Annals of Internal Medicine, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người uống hai tách trà đen trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 9% đến 12% trong khoảng thời gian nghiên cứu 11 năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đây là một nghiên cứu quan sát, chỉ ra mối liên hệ chứ không phải nguyên nhân - kết quả trực tiếp.

Hợp chất chống viêm trong trà bạc hà có đặc tính chống ung thư

Trà bạc hà giúp tỉnh táo và có thể giảm chứng viêm liên quan đến ung thư theo nghiên cứu trên Nutrients vào năm 2024. Lá bạc hà chứa các hợp chất chống viêm, chủ yếu là eriocitrin cũng như acid rosmarinic và hesperidin. Điều đó nói lên rằng, có thể quen thuộc nhất với menthol, thứ mang lại cho cảm giác mát lạnh khi nhâm nhi trà bạc hà.

Thêm trà nghệ trong chế độ ăn uống chống viêm.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, các hợp chất này được biết là có khả năng ngăn ngừa viêm nhiễm và cho thấy một số hứa hẹn chống ung thư trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trà bạc hà không trở thành một phương pháp điều trị ung thư nhưng việc đưa trà bạc hà vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể là điều không hề có hại.

Trà gừng bảo vệ đường ruột

Củ gừng chứa các hợp chất phenolic, bao gồm gingerol và shogaol. Ngoài việc làm dịu cơn buồn nôn và khó tiêu, đánh giá năm 2022 trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này cũng có thể bảo vệ chống lại các bệnh thần kinh như Alzheimer và Parkinson bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa. Hãy uống một tách trà sau khi tập luyện vất vả, gừng có thể giúp giảm viêm sau khi tập thể dục.

Trà nghệ có thể điều trị viêm khớp

Sự nổi tiếng của nghệ như một "siêu thực phẩm" có cơ sở khoa học - đặc biệt là khi nói đến việc giảm đau trong các bệnh như viêm khớp. Hoạt chất chính trong củ nghệ là curcumin, hợp chất tạo nên màu vàng rực rỡ. Trong một đánh giá năm 2020 trên tạp chí Frontiers in Pharmacology, các nhà nghiên cứu đã trích dẫn tác dụng chống viêm mạnh mẽ của curcumin.

Một vấn đề nhỏ là curcumin không dễ được cơ thể hấp thụ và cần một liều cao khoảng 1.000 mg curcumin để thấy được lợi ích. Tuy nhiên, việc thêm nghệ vào chế độ ăn uống dưới mọi hình thức, bao gồm cả trà, có thể là một phần thông minh trong kế hoạch ăn uống chống viêm để chống lại cơn đau.

Trà hoa cúc có thể làm dịu dạ dày

Trà hoa cúc, nổi tiếng là thức uống thư giãn trước khi đi ngủ, không chứa caffeine và có tác dụng làm dịu theo nhiều cách. Các hoạt chất trong trà hoa cúc như chamazulene, alpha-bisabolol và apigenin góp phần tạo nên đặc tính chống viêm của trà hoa cúc.

Hoa cúc hoạt động giống như một chất ức chế COX-2 - một loại thuốc chống viêm được kê đơn để điều trị cơn đau. Một tách trà hoa cúc vào buổi tối có thể là liều thuốc thư giãn tối thượng cho cả cơ thể và tâm trí. Trà hoa cúc cũng giúp làm dịu tiêu chảy, loét dạ dày, buồn nôn và đầy hơi.