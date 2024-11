6 người chết vì thử thách 'lướt tàu điện ngầm'

Bé gái 13 tuổi là nạn nhân mới nhất thiệt mạng ở thành phố New York, Mỹ khi đang "lướt tàu điện ngầm" - thử thách nguy hiểm thu hút nhiều người trẻ trên mạng xã hội.

Thử thách lướt tàu điện ngầm lan truyền trên mạng xã hội.

"Subway surfing" (tạm dịch: lướt tàu điện ngầm) là trò mạo hiểm mạng sống khi ngồi/đứng trên nóc toa tàu điện ngầm trong lúc tàu đang di chuyển.

Thử thách nguy hại này đã tồn tại trong nhiều năm và giờ đây lại trở nên phổ biến trên các mạng xã hội, khuyến khích người dùng học theo những clip lan truyền, bất chấp hậu quả.

Hôm 1/11, Sở Cảnh sát New York nói với CNN rằng đã có 6 trường hợp tử vong do lướt tàu điện ngầm và 181 vụ bắt giữ liên quan được ghi nhận trong năm nay tính đến ngày 27/10. Cả hai con số này đều vượt xa 5 trường hợp tử vong và 118 vụ bắt giữ của năm ngoái, có thể dẫn đến cáo buộc gây nguy hiểm liều lĩnh, sở cảnh sát cho biết.

"Kẻ giết người"

Hai bé gái, 12 và 13 tuổi, đã chạy trên nóc toa tàu đang di chuyển vào tuần trước tại Queens, New York. Cả hai đều mất thăng bằng, bé gái 13 tuổi đã tử vong sau khi ngã giữa các toa tàu đang di chuyển. Bé gái 12 tuổi bị thương ở đầu, với tình trạng chảy máu não.

Vài ngày trước đó, một cậu bé vừa tròn 13 tuổi đã tử vong khi lướt tàu điện ngầm ở Queens, trong khi một người lướt tàu điện ngầm khác "suýt gặp thảm kịch sau khi đập đầu vào tường ở Bronx", trưởng phòng Giao thông của Sở Cảnh sát New York cho biết trên X.

"Hành vi tìm kiếm cảm giác mạnh nguy hiểm này có hậu quả là chấm hết cuộc sống. Nó không đáng để đánh đổi mạng sống của bạn hay nỗi đau mà bạn sẽ mang đến cho gia đình và bạn bè. Lướt tàu điện ngầm là kẻ giết người! Hãy đi xuống và giữ lấy mạng sống!", Sở Cảnh sát New York cho biết trong bài đăng trên X.

Thiếu niên tử vong vì thử thách lướt tàu điện ngầm ở New York.

Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị New York đã làm việc với các trang mạng xã hội bao gồm YouTube, TikTok và Instagram để xóa các clip mô tả cảnh lướt tàu điện ngầm nhằm ngăn chặn hành vi này, với hơn 10.000 bài đăng đã bị xóa, cơ quan này cho biết vào tháng 9.

Meta, Google và TikTok cũng đã đăng tin về chiến dịch truyền thông chống thử thách lướt tàu điện ngầm của thành phố. Mặc dù vậy, tháng trước, 14 tổng chưởng lý trên khắp nước Mỹ đã kiện TikTok vì phát tán các thử thách nguy hiểm và một số gia đình có thanh thiếu niên thiệt mạng khi lướt tàu điện ngầm cũng đã kiện các nền tảng mạng xã hội.

Tiến sĩ Gail Saltz, phó giáo sư lâm sàng khoa tâm thần tại Đại học Y Weill Cornell và là bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian, cho biết mạng xã hội thực sự đã "thay đổi mọi thứ theo nhiều cách khác nhau". "Bất kỳ ai mà bạn chọn theo dõi, hoặc thậm chí không chọn theo dõi, đều trở thành một phần của áp lực khi bạn muốn gây ấn tượng, muốn được chú ý hoặc được xã hội công nhận theo một cách nào đó", bà nói.

Các nền tảng đã làm gì?

Thị trưởng New York Eric Adams đã "đau lòng khi nghe tin rằng việc lướt tàu điện ngầm - và việc theo đuổi sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - đã cướp đi một mạng sống khác", ông viết trên X để nói về cái chết của thiếu niên gần đây nhất ở Queens.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để nâng cao nhận thức chống lại xu hướng nguy hiểm này, nhưng chúng tôi cần tất cả người dân New York và các công ty truyền thông xã hội cũng phải làm phần việc của mình", ông viết.

Những thử thách là một phần của mạng xã hội trong nhiều năm qua, bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức như "thử thách xô nước đá ALS" hay các trend được biên đạo, nhẹ nhàng hơn như "thử thách người mẫu".

Nhưng đôi khi, khái niệm này lại nguy hiểm và gây ra thương tích, chẳng hạn như thử thách Milk Crate và Tide Pod, và thậm chí dẫn đến tử vong, như Benadryl và lướt tàu điện ngầm.

Trên Instagram và Facebook, video lướt tàu điện ngầm có thể vi phạm chính sách "Coordinating Harm and Promoting Crime" (tạm dịch: phối hợp gây hại và thúc đẩy tội phạm), chủ sở hữu Meta nói với CNN trong khi từ chối bình luận về cái chết mới nhất mà ông Adams đề cập.

Nhiều thiếu niên thiệt mạng vì các thử thách nguy hiểm lan truyền trên mạng xã hội.

Các nền tảng xóa nội dung mô tả, thúc đẩy, ủng hộ hoặc khuyến khích tham gia vào những thử thách lan truyền có nguy cơ gây hại cao, trừ khi nó nâng cao nhận thức hoặc lên án chúng; những bài đăng đó được gắn nhãn là nhạy cảm, Meta cho biết.

TikTok trước đây đã hợp tác với chính quyền New York để xóa nội dung lướt tàu điện ngầm, The New York Times đưa tin vào tháng 1. TikTok và Google/YouTube có chính sách cấm nội dung khuyến khích hoặc có thể tạo điều kiện cho những thử thách nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa áp lực xã hội và hành vi tìm kiếm sự chú ý đã thúc đẩy những thách thức này khi lượt thích, bình luận hoặc chia sẻ tăng lên nhanh chóng, Saltz, bác sĩ tâm thần dẫn chương trình podcast How Can I Help?, cho biết.

Bà giải thích rằng đó là "sự củng cố tích cực về hành vi nhận thức". "Giống như việc cho chó ăn đồ ăn vặt... và sau đó chúng muốn lặp lại hành vi đó, vì điều đó khiến chúng cảm thấy vui, khiến chúng có cảm giác hưng phấn dopamin".

Và bản thân điều đó có thể gây nghiện cho những người thích mạo hiểm, Saltz cho biết.

Bà khuyên rằng cha mẹ nên trò chuyện dưới dạng câu hỏi với người trẻ về những điều họ thấy - hoặc không thấy - hấp dẫn ở các thách thức này. Từ đó, phụ huynh cần trang bị cho con "số liệu thống kê thực tế về lý do một số thử thách là cực kỳ nguy hiểm và không đáng để thử", tiếp đến là đề xuất những cách giải tỏa/giải trí an toàn hơn để con cái "có được điều chúng đang tìm kiếm hoặc được lắng nghe về thứ chúng cảm thấy mình đang thiếu".