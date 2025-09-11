6 người phụ nữ từng cưới tỷ phú giàu nhất hành tinh

Người vợ đầu tiên của Larry Ellison là bà Adda Quinn. Cặp đôi kết hôn vào năm 1967, khi ông Ellison mới 23 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với nhiều sóng gió vì khó khăn tài chính và cuối cùng chấm dứt vào năm 1974. Chia sẻ về người chồng cũ, bà Quinn nói rằng ông là người cuốn hút nhất bà từng gặp, nhưng cuộc hôn nhân của họ giống như "chuyến tàu lượn siêu tốc". Sau ly hôn, bà làm việc cho Ban Môi trường của Viện Nghiên cứu Điện lực (EPRI) tại Palo Alto với tư cách là Giám đốc Kinh doanh. Năm 1990, bà Quinn tái hôn với người chồng thứ hai, George Sublett. Ảnh: Melissa Prandi Children Foundation/Instagram.