6 người phụ nữ từng cưới tỷ phú giàu nhất hành tinh

Larry Ellison, đồng sáng lập và hiện là Chủ tịch Oracle, đã chính thức vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 393 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Bên cạnh hành trình lập nghiệp nhiều gian truân, cuộc sống đời tư với 6 lần kết hôn của Ellison cũng được công chúng quan tâm. Theo Times of Indian, mỗi cuộc hôn nhân cũng phần nào phản ánh tình trạng kinh doanh và định hướng của vị tỷ phú Mỹ trong từng giai đoạn. Ảnh: Shutterstock.
Người vợ đầu tiên của Larry Ellison là bà Adda Quinn. Cặp đôi kết hôn vào năm 1967, khi ông Ellison mới 23 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với nhiều sóng gió vì khó khăn tài chính và cuối cùng chấm dứt vào năm 1974. Chia sẻ về người chồng cũ, bà Quinn nói rằng ông là người cuốn hút nhất bà từng gặp, nhưng cuộc hôn nhân của họ giống như "chuyến tàu lượn siêu tốc". Sau ly hôn, bà làm việc cho Ban Môi trường của Viện Nghiên cứu Điện lực (EPRI) tại Palo Alto với tư cách là Giám đốc Kinh doanh. Năm 1990, bà Quinn tái hôn với người chồng thứ hai, George Sublett. Ảnh: Melissa Prandi Children Foundation/Instagram.
Cuộc hôn nhân thứ 2 của Ellison với Nancy Wheeler Jenkins diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng một năm. Jenkins đã ký văn bản từ bỏ mọi quyền lợi tài chính liên quan đến Oracle, khiến bà không được hưởng lợi khi công ty được định giá trăm tỷ USD. Trên truyền thông, những thông tin và hình ảnh về người vợ thứ hai cũng không được tiết lộ. Ảnh: Reuters.
Năm 1983, Ellison kết hôn với Barbara Boothe, một cựu nhân viên lễ tân tại Oracle. Trong 3 năm hôn nhân ngắn ngủi, cặp đôi có 2 người con chung là David và Megan. Cả hai người con đều thành công trong sự nghiệp riêng. Theo Mike Wilson, người viết tiểu sử về Ellison, cuộc hôn nhân thứ 3 của ông cũng nhiều bất ổn do vấn đề kinh doanh không thuận lợi. Năm 1986, Ellison và Boothe ly hôn trong tiếc nuối nhưng sau đó vẫn giữ kết nối. Ảnh: Barb & WT Leapfrog.
Cuộc hôn nhân thứ tư của tỷ phú giàu nhất thế giới là với Melanie Craft, một tiểu thuyết gia về tình yêu. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1995 và kết hôn vào năm 2003 với đám cưới đầy lãng mạn tại khu điền trang Woodside. Thời điểm đó, công ty Oracle do Ellison điều hành đã là công ty phần mềm xếp thứ 2 toàn cầu. Đặc biệt, Steve Jobs, người bạn thân của chú rể, đã đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia cho đám cưới. Sau 7 năm, cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ vào năm 2010. Ảnh: Thomas J.Gibbons.
Sau liên tiếp 4 cuộc hôn nhân, Ellison gắn bó với Nikita Kahn, người mẫu và nhà hoạt động xã hội gốc Ukraine. Năm 2014, sau khi mua lại và hồi sinh hòn đảo Lanai ở Hawaii, Ellison thể hiện mình là người rất trân trọng thiên nhiên hoang dã. Ông đã cùng Kahn tổ chức một buổi gây quỹ cho Trung tâm Động vật Hoang dã California, thành công thu hút 600.000 USD quyên góp chỉ sau ít phút. Tưởng chừng chung chí hướng, cặp đôi cuối cùng tan vỡ vào năm 2016. Phải đến năm 2020, Ellison mới hoàn tất thủ tục ly hôn để khép lại mối quan hệ này. Ảnh: Infidea Studios.
Jolin Zhu (Zhu Keren, người gốc Hoa), người vợ thứ 6 của Larry Ellison gây chú ý khi kém chồng tới 47 tuổi. Zhu tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Michigan. Dù được nhìn thấy cùng nhau theo dõi các trận đấu thể thao từ năm 2018, Ellison chưa công khai về vợ mới. Zhu được cho học tại Trường Ngoại ngữ Đông Bắc Yucai, thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc trong những năm học trung học cơ sở. Sau đó, cô theo học tại Bard College ở Simon's Rock, Massachusetts. Thông tin này được coi là dấu hiệu cho thấy sự giàu có của gia đình cô. Ảnh: Weibo.
