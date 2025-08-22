6 nguyên tắc giúp người mắc COPD 'dễ thở' hơn

Ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, những người mắc bệnh phổi mạn tính nên thay đổi lối sống để giảm triệu chứng và biến chứng không đáng có.

COPD có thể khiến người bệnh khó thở, mệt mỏi, ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Ảnh: Freepik.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là rối loạn phổi dai dẳng gây cản trở hô hấp bình thường, có thể khiến người bệnh rất mệt mỏi. Những hoạt động thường ngày như đi chợ hay rửa bát đĩa đôi khi có thể vắt kiệt năng lượng, khiến người bệnh mất đi thời gian với bạn bè và những hoạt động từng yêu thích.

Điều này là do người bệnh COPD phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng hoặc calo vào việc thở bằng các cơ hô hấp. Điều may mắn là có những điều và thói quen bạn có thể áp dụng để giúp bản thân tràn đầy năng lượng hơn, kiểm soát tình trạng mệt mỏi hiệu quả.

- Luôn ăn đủ:

Chia sẻ với Everyday Health, tiến sĩ Amy Attaway, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Cleveland Clinic, cho hay những người mắc bệnh COPD giai đoạn cuối đôi khi có thể bị thiếu cân, và ngay cả việc ăn uống cũng có thể khiến họ mệt mỏi.

"Tôi khuyên bệnh nhân của mình nên gặp chuyên gia dinh dưỡng để tối ưu hóa chế độ ăn uống. Nên áp dụng chế độ ăn uống bao gồm chất béo lành mạnh và protein. Protein giúp xây dựng lại khối cơ mà bạn có thể bị mất khi mắc COPD", chuyên gia này cho hay.

- Suy nghĩ kỹ trước khi nạp carbohydrate:

Ăn quá nhiều carbohydrate trong một bữa có thể khiến cơ thể mệt mỏi thay vì tràn đầy năng lượng. Với người mắc COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), việc đào thải carbon dioxide đã khó khăn. Trong khi đó, chế độ ăn nhiều carbohydrate lại làm tăng sản xuất khí carbon dioxide, khiến tình trạng hô hấp nặng thêm.

- Phục hồi chức năng phổi:

Phục hồi chức năng phổi cung cấp kiến ​​thức về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bài tập thể dục để giúp họ kiểm soát COPD hiệu quả hơn. Các bài tập bao gồm rèn luyện tim mạch, sức mạnh và độ dẻo dai: tất cả loại vận động có thể cải thiện chức năng phổi, giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Bỏ thuốc lá:

Nếu bạn hút thuốc và bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bỏ thuốc có lẽ là điều quan trọng nhất nên làm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nếu một người mới bắt đầu gặp các triệu chứng COPD như khó thở nhẹ khi làm việc nặng hoặc tập thể dục, việc bỏ thuốc lá có thể làm giảm tổn thương phổi và làm chậm tiến triển của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Chức năng phổi càng bình thường, cơ thể càng ít phải tiêu tốn năng lượng cho việc thở.

- Nghỉ ngơi đầy đủ:

Việc thiết lập thói quen và lên kế hoạch cho một ngày có thể giúp bạn đảm bảo có đủ thời gian nghỉ ngơi. Điều quan trọng là phải dành ra những khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ngày. Tuy nhiên, không nên ngủ quá lâu vào giữa ngày vì có thể khiến bạn uể oải hoặc khó ngủ hơn vào ban đêm. Một giấc ngủ ngắn là tốt nhất, chỉ cần đủ để người bệnh lấy lại năng lượng.

- Hạn chế căng thẳng:

Căng thẳng và lo âu mạn tính có thể làm trầm trọng thêm bệnh COPD. Những người mắc bệnh phổi giai đoạn cuối thường bị lo âu, điều này có thể gây ra cảm giác khó thở. Giảm căng thẳng và lo âu có thể giúp bạn thư giãn hoàn toàn và sử dụng năng lượng theo những cách hiệu quả và lành mạnh hơn.