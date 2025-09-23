6 sở thích kỳ lạ của người có EQ cao

1. Đọc tiểu thuyết: Đọc sách nói chung là một sở thích tốt, nhưng với người có EQ cao, việc đọc tiểu thuyết mang lại niềm vui đặc biệt. Những câu chuyện hư cấu cho phép họ đắm chìm vào thế giới tưởng tượng, khám phá chiều sâu tâm lý và sự phát triển của các nhân vật. Từng lời đối thoại, từng diễn biến nội tâm đều hé lộ cách con người suy nghĩ, hành động và cảm nhận. Một nghiên cứu năm 2013 đã chỉ ra người có sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ với câu chuyện trong tiểu thuyết thường thể hiện sự đồng cảm tốt hơn trong cuộc sống.

2. Diễn xuất: Diễn xuất không chỉ là thể hiện cảm xúc, mà còn là cách rèn luyện trí tuệ cảm xúc. Giống như việc đắm mình vào một cuốn sách, diễn viên phải sống trọn với vai diễn, tương tác với các nhân vật khác và truyền tải cảm xúc một cách chân thành đến khán giả. Với những người có chỉ số EQ cao, đây là một trải nghiệm thú vị và mở rộng khả năng của bản thân. Diễn xuất không chỉ giúp tâm trí được thư giãn mà còn giúp họ trở nên đồng cảm hơn, đồng thời xây dựng sự tự tin.

3. Tham gia các môn thể thao đồng đội: Nếu bạn đã từng chơi các môn thể thao đồng đội như bóng đá hay bóng rổ, bạn sẽ hiểu tinh thần đồng đội quan trọng thế nào đối với thành công. Mặc dù chiến thắng mang lại cảm giác phấn khích, nhưng với những người có EQ cao, niềm vui thực sự đến từ việc cổ vũ đồng đội và đóng góp vào thành công chung của cả nhóm.

4. Viết nhật ký: Viết nhật ký là cách bạn dùng sự sáng tạo để gọi tên và biểu đạt cảm xúc của mình bằng ngôn từ. Đây không chỉ là cách giải tỏa tâm lý, với những người có trí tuệ cảm xúc cao, việc này còn mang lại sự hứng thú. Thói quen này sẽ giúp họ rèn luyện và mài giũa kỹ năng của mình.

5. Hoạt động tình nguyện: Với những người có trí tuệ cảm xúc cao, tình nguyện không phải là một nghĩa vụ mà là một hành trình giúp họ cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn. Nhờ tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và con người, từ đó củng cố các quyết định của mình.

6. Nghiên cứu tâm lý học: Đọc sách, xem các bài giảng hoặc tìm hiểu các bài viết ngắn về tâm lý học là cách để người có EQ cao khám phá sự phức tạp của trí tuệ cảm xúc. Khi hiểu được cách cảm xúc tương tác với con người, họ sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cách giao tiếp hiệu quả. Điều này giúp họ cải thiện các mối quan hệ, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

